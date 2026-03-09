Lakovic: «No me apetece pagar más multas»

Jaka Lakovic no quiso entrar a debatir sobre la incidencia del arbitraje en la derrota del Granca ante el Real Madrid, afirmando que «no me apetece pagar más multas». «Lo primero de todo quiero felicitar al Real Madrid por la victoria, creo que fue un partidazo y nuestra afición que han venido a disfrutar, creo que hemos jugado un muy buen partido, jugando muy bien en el primer cuarto y luego con las rotaciones nos hemos atascado un poco en el segundo cuarto y ellos aprovecharon para llevarse la primera parte», explicó el entrenador jefe claretiano quien señaló como las razones del atasco en el segundo acto: «Seis pérdidas nuestras le permitieron al Madrid anotar puntos fáciles y el acierto de tres puntos, porque nosotros sólo acertamos en ese apartado uno de nueve lanzamientos y eso fue lo que nos llevó al descanso con una desventaja en el marcador».

«En la segunda parte, el equipo fue excelente, nunca se ha dejado ir, nunca dejó de pelear y al final se decidió con una última jugada y el talento de Andrés Feliz que metió la canasta, aunque también se pudo decantar para nuestro lado», afirmó, al tiempo que se lamentó de que «nos perjudicaron detalles como los tiros libres fallados, porque al final ante un equipo como el Real Madrid las oportunidades desaprovechadas te pueden costar una victoria», como sucedió finalmente.

En cuanto a la incidencia de ciertas decisiones arbitrales, quiso dejar claro que «estamos un poco enfadados por perder este partido porque considero que teníamos la oportunidad de ganar, pero no estamos enfadados por las decisiones arbitrales porque eran lo que eran y no me apetece pagar más multas». «Algunas decisiones se revisaron y al final no cayeron de nuestro lado, tenemos que jugar con esto y el equipo creo que supo jugar con ello, no se ha desquiciado, no han jugado contra las decisiones arbitrales, sino contra el Real Madrid y estoy muy orgulloso de la fuerza mental que han demostrado todos los chicos», agregó.

«Puede ser que hoy nos merecíamos la victoria, pero al final los jugadores son los que juegan y el Real Madrid tiene talento de sobra para que en una jugada bien defendida la han metido y se han llevado la victoria», declaró el esloveno, para quien su equipo «no tiene que reprocharse nada, estamos en una línea ascendente, hemos sufrido dos derrotas crueles, pero creo vamos para arriba».