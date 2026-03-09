Villar pone la pelota en el tejado de Labeyrie: «El fichaje de Metu por el CB Gran Canaria le perjudica; le escucharemos si nos plantea una salida»

Todo depende de Louis Labeyrie. El fichaje de Chimezie Metu por el Dreamland Gran Canaria termina de cerrar todas las opciones de que el interior galo puede volver a recuperar el protagonismo que un día sí tuvo en el proyecto claretiano 2025-26. Después de ir cayendo poco a poco en el ostracismo debido a su mal rendimiento, el exjugador del Zenit de San Petersburgo, que recaló en la Isla este verano procedente del cuadro ruso para ser una de las referencias del equipo dirigido por Jaka Lakovic, no entra en los planes del entrenador esloveno tras la llegada del interior nigeriano. Por ello, Willy Villar, el director deportivo amarillo, ha informado de que tendrá que ser el propio internacional por Francia el que dé el paso para salir de la entidad ante los pocos minutos con los que va a contar hasta final de temporada.

«En el caso de Louis Labeyrie está más en su mano que en la nuestra. Evidente, va a ser el jugador más perjudicado por el fichaje de Metu. Desde nuestro punto de vista no hay ningún problema; entrena bien, su comportamiento es el correcto, tampoco dificulta las relaciones en el vestuario... Aunque, insisto, es muy probable que la última incorporación que hemos hecho le afecte más que a ningún otro jugador. Si mañana nos plantea algún tipo de salida o lo que sea, el club estaría dispuesto a escucharlo. Si considera que quiere buscar otra situación, el club estaría abierto a darle una solución», explicó el máximo responsable del área deportiva del club insular.

A sus 34 años, Labeyrie ha disputado un total de 19 encuentros entre Liga Endesa y Basketball Champions League, promediando 5.5 puntos y 2.9 rebotes en la competición doméstica, así como 4.6 tantos y 3.4 capturas en el torneo continental.

Mercado casi cerrado

En otro orden de cosas, Villar también aclaró que ya no se harán más movimientos de mercado para este curso y lo da por «cerrado, salvo que ocurra algún contratiempo, algo extraño o que se presente una oportunidad especial. A día de hoy, esta es la plantilla terminará la temporada».