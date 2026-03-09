CB GRAN CANARIA
Villar pone la pelota en el tejado de Labeyrie: «El fichaje de Metu por el CB Gran Canaria le perjudica; le escucharemos si nos plantea una salida»
El director deportivo claretiano aclara que la situación enquistada del galo, que ha perdido todo su protagonismo en la plantilla insular, queda en manos del propio jugador, al que le darían una «solución» en caso de que quiese cambiar de aires. Además, confirma que no habrá más fichajes
Todo depende de Louis Labeyrie. El fichaje de Chimezie Metu por el Dreamland Gran Canaria termina de cerrar todas las opciones de que el interior galo puede volver a recuperar el protagonismo que un día sí tuvo en el proyecto claretiano 2025-26. Después de ir cayendo poco a poco en el ostracismo debido a su mal rendimiento, el exjugador del Zenit de San Petersburgo, que recaló en la Isla este verano procedente del cuadro ruso para ser una de las referencias del equipo dirigido por Jaka Lakovic, no entra en los planes del entrenador esloveno tras la llegada del interior nigeriano. Por ello, Willy Villar, el director deportivo amarillo, ha informado de que tendrá que ser el propio internacional por Francia el que dé el paso para salir de la entidad ante los pocos minutos con los que va a contar hasta final de temporada.
«En el caso de Louis Labeyrie está más en su mano que en la nuestra. Evidente, va a ser el jugador más perjudicado por el fichaje de Metu. Desde nuestro punto de vista no hay ningún problema; entrena bien, su comportamiento es el correcto, tampoco dificulta las relaciones en el vestuario... Aunque, insisto, es muy probable que la última incorporación que hemos hecho le afecte más que a ningún otro jugador. Si mañana nos plantea algún tipo de salida o lo que sea, el club estaría dispuesto a escucharlo. Si considera que quiere buscar otra situación, el club estaría abierto a darle una solución», explicó el máximo responsable del área deportiva del club insular.
A sus 34 años, Labeyrie ha disputado un total de 19 encuentros entre Liga Endesa y Basketball Champions League, promediando 5.5 puntos y 2.9 rebotes en la competición doméstica, así como 4.6 tantos y 3.4 capturas en el torneo continental.
Mercado casi cerrado
En otro orden de cosas, Villar también aclaró que ya no se harán más movimientos de mercado para este curso y lo da por «cerrado, salvo que ocurra algún contratiempo, algo extraño o que se presente una oportunidad especial. A día de hoy, esta es la plantilla terminará la temporada».
Suscríbete para seguir leyendo
- Dos años sin Alejandro y Yassine, los menores desaparecidos en El Confital: 'Quedará la eterna incógnita de qué fue lo que pasó
- La tienda de Faina, una venta para cien vecinos y cientos de ciclistas en Gran Canaria
- Un camión tráiler de refrigerados se precipita al mar en el Puerto de Las Palmas
- Un juez indaga si dos empresarios de Telde sustrajeron millones a su compañía para lucrarse
- Luz verde ambiental a la regularización de viviendas en Lomo Los Palmitos
- Más de 280 vuelos de Binter ofrecerán ambrosías Tirma para promocionar la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria como Capital Europea de la Cultura
- Hacienda lo hace oficial: el borrador de la Renta 2026 lo podrán hacer a partir de este día los contribuyentes canarios
- Binter celebra la graduación de la primera promoción de técnicos en mantenimiento aeromecánico de aviones