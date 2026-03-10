Jaka Lakovic saca brillo de la rivalidad entre el CB Gran Canaria y el CB Canarias: «Un derbi siempre es un derbi, aunque se jueguen muchos en un mismo año»

Una rivalidad eterna. Así entiende Jaka Lakovic, el entrenador del Dreamland Gran Canaria, lo que significa el derbi canario. Mañana (20.00 horas, Teledeporte) una nueva edición del enfrentamiento entre el Dreamland Gran Canaria y La Laguna Tenerife, donde ambos pueden certificar su clasificación matemática para los cuartos de final de la Basketball Champions League e, incluso, el primer puesto del grupo I. «Un derbi siempre es un derbi aunque juguemos muchos en una misma temporada. Pasa un poco como con El Clásico, donde antes solo había dos o tres enfrentamientos por año y ahora hay muchos más. Pero los derbis, en mi opinión, siempre serán especiales, vienen cuando vienen. Los jugadores siempre quieren rendir bien, jugar bien y ganar este tipo de partidos», señalaba el esloveno, que esta campaña dirigirá el tercer careo ante los aurinegros de los cuatro, como mínimo, que se van a disputar hasta el cierre definitivo de la temporada.

Dentro de lo vital de esta segunda edición del enfrentamiento regional está el hecho de poder tomarse la última jornada con más calma, al estar ya en el bombo de la siguiente fase debido a la victoria claretiana en el encuentro de la primera vuelta. Aun así, el preparador de Liubliana destacó que el premio de ser primeros de grupo supone un botín suculento, pero algo etéreo, ya que simplemente asegura «tener factor pista en la eliminatoria de cuartos; todavía no sabemos qué equipos se van a clasificar y cuál nos puede tocar. En teoría, si somos primeros nos tocaría uno más sencillo, aunque nunca se sabe».

Las alabanzas al Tenerife y Patty Mills

Con la temporada cargada de derbis, Lakovic se repitió un poco a la hora de analizar a su adversario, al que considera un equipo «bien estructurado, con las ideas claras y que mantiene una línea continuista respecto a los últimos años». Ante eso, el balcánico aseguró que para poder conseguir la victoria su equipo tiene que dominar el «juego en estático, rebotear bien y, después de hacer buenas defensas, tenemos que intentar elevar el ritmo del choque para tratar de atacar en transición. Por otra parte, nos interesan 40 minutos de mucha intensidad; debemos ser físicos y saber jugar con contacto porque en la Champions el criterio arbitral es distinto al de la Liga Endesa. También debemos ser capaces de controlar las pérdidas».

En ese sentido, relató que el hecho de haber conseguido dos triunfos oficiales ante los laguneros puede dar cierta «confianza» a sus jugadores, aunque matizó que no se pueden «fiar y tenemos que ser conscientes de que hay que jugar al 100% para ganar. Tenemos que saber manejar el partido, aunque es cierto que vamos a viajar con una buena mentalidad tras las últimas victorias, después de haber perdido muchas veces contra ellos en el pasado. La parte mental, claro que también es importante».

Por otra parte, festejó el fichaje de Patty Mills por el cuadro aurinegro, destacando que es una buena noticia para la ACB que este tipo de jugadores decidan venir a España. «Mills es una leyenda y todo un campeón de la NBA. Eso sí, no es el único club de la liga que se ha reforzado con nombres interesantes: Chimezie Metu firmó con nosotros; Andorra a Sir’Jabari Rice, Zaragoza a Wright-Foreman... Me parece positivo».