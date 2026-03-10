El partido La Laguna Tenerife - Dreamland Gran Canaria se podrá ver gratis en toda España: así puedes seguir en directo por TV y en streaming el derbi europeo

El Dreamland Gran Canaria se juega este miércoles buena parte de sus aspiraciones de la temporada ante La Laguna Tenerife. El equipo dirigido por Jaka Lakovic disputa en el Santiago Martín el segundo derbi canario en competición europea de la historia. El encuentro puede ser decisivo, ya que el vencedor dará un paso de gigante y dejará encarrilado su pase a los cuartos de final de la Basketball Champions League.

Tras la victoria por dos puntos en la ida, el Dreamland Gran Canaria buscará ahora asegurar el basket average y reforzar su liderato del grupo ante La Laguna Tenerife. El 72-70 logrado en el Gran Canaria Arena supuso un importante impulso anímico para los amarillos, especialmente por la forma en la que se produjo el triunfo.

Braian Angola se va de la marca de Marcelinho Huertas en el derbi canario de La Laguna. / Emilio Cobos / ACB Photo

Los de Jaka Lakovic protagonizaron una gran remontada tras llegar a estar 17 puntos por debajo, logrando una victoria de enorme valor. Ahora, el CB Gran Canaria tratará de repetir la hazaña a domicilio frente a un CB Canarias que también quiere hacerse fuerte en el Santiago Martín y brindar el triunfo a su afición.

Más de un mes después del primer derbi europeo, ambos equipos llegan con números idénticos: tres victorias y una sola derrota, lo que les permite liderar el grupo L de la Basketball Champions League. El equipo que gane este miércoles se colocará con cuatro triunfos y una derrota, a falta de una sola jornada para cerrar esta fase.

Este será el tercer derbi canario de la temporada. Los dos primeros se los ha llevado el CB Gran Canaria con un ajustado marcador. El duelo de la Liga Endesa cayó del lado amarillo por un punto con un marcador casi idéntico (70-71).

¿A qué hora juega el Dreamland Gran Canaria?

El partido La Laguna Tenerife - Dreamland Gran Canaria correspondiente a la jornada 5 del grupo L de la Round of 16 de la Basketball Champions League se jugará el miércoles 11 de marzo, a las 20:00 hora de Canarias (21:00 hora peninsular) en el pabellón Santiago Martín (La Laguna).

Así puedes ver gratis el partido La Laguna Tenerife - Dreamland Gran Canaria

El enfrentamiento decisivo entre el CB Canarias y el CB Gran Canaria se retransmitirá en directo y de manera gratuita a través de Teledeporte y RTVE Play, la plataforma de streaming de la televisión pública. El encuentro se verá por la TDT en todo el país, por lo que los aficionados que vivan fuera de las islas podrán sintonizar la emisión.

Además, los aficionados claretianos tendrán disponible el duelo en Courtside 1891, la plataforma de streaming de la FIBA que posee los derechos oficiales de la Basketball Champions League en España.

Para acceder a la retransmisión solo es necesario registrarse gratuitamente en la web, lo que permitirá disfrutar no solo de este encuentro, sino también del resto de partidos del torneo. Además, la plataforma ofrece resúmenes, reportajes y contenido exclusivo de la competición organizada por la FIBA.

Recuerda que en LaProvincia.es podrás seguir la última hora de este encuentro, las reacciones posteriores al partido y toda la actualidad del CB Gran Canaria tanto en la Basketball Champions League como en la Liga Endesa.