Previa CB Canarias-CB Gran Canaria: A por el zarpazo europeo definitivo en La Laguna

Europa como oasis a una campaña desdichosa. El Dreamland Gran Canaria visita esta noche (20.00 h., Teledeporte) el Santiago Martín de La Laguna en una nueva edición del derbi canario ante el Tenerife. Este será el tercer careo del curso entre ambos, aunque esta vez el honor no supone el único premio, porque los dos se juegan certificar el billete para los cuartos de final de la Champions League de forma matemática y puede que hasta el primer puesto del grupo L, lo que les llevaría a sumar papeletas para hacer algo bonito en Europa.

Los claretianos, que vienen de perder frente al Real Madrid en el último segundo (80-82), traen consigo una renta mínima del duelo de la primera vuelta de este Round of 16 en el Arena (72-70), un resultado muy corto como para poder manejar el basketaverage. Por lo tanto, este choque resulta clave para definir en qué bombo estará el equipo grancanario en el sorteo de la siguiente fase, que va a deparar una eliminatoria al mejor de tres partidos, en la que, en caso de ganar su grupo, podrá contar con el factor pista a su favor. Por otro lado, una victoria del Trieste sobre el Nymburk en el otro envite de la jornada también clasifica al Granca en caso de que pierda.

El equipo de Jaka Lakovic, que se desplazó ayer a última hora a tierras tinerfeñas, no va a contar para esta cita con Chimezie Metu, su flamante fichaje. La entidad no quiere precipitarse con el interior nigeriano, que ha viajado con sus compañeros y que estará presente en la sesión de tiro previa de hoy, aunque no se va a vestir de corto. Además, frente a la necesidad de contar con cinco cupos y la lesión de Salvó, el preparador esloveno ha llamado a filas al dos finés del filial Heinonen para cumplir con la normativa. El descarte es Labeyrie, que ni siquiera ha sido parte de la expedición.

Sin Mills, pero con Huertas

Por su parte, el Tenerife tampoco va a poder contar con Patty Mills, su último refuerzo con pedigrí NBA. El que fuera campeón con los Spurs en 2014 no está en la Isla, mientras que Joan Sastre, lesionado. A pesar de ello, quien sí podrá jugar esta batalla será un Marce Huertas recuperado de una rotura parcial de la fascia plantar del pie derecho que sufrió en el derbi de la primera vuelta. El pasado sábado, el base actuó en el envite ante el Manresa, donde cayeron por 86-80, y está listo para medirse ante una de sus víctimas favoritas.

También estará preparado otro de los grandes verdugos amarillos en derbis anteriores como el pívot Gio Shermadini, quien en la última jornada se convirtió en el máximo anotador de toda la historia del club lagunero al superar a todo un mito de los ochenta y los noventa como Germán González al sumar su punto número 3.194.

Eso sí, Vidorreta deberá hacer un descarte que saldrá de entre Van Beck, Scrubb y Giedraitis. Por el tema de los cupos, tal como le pasa a los claretianos, estará en la lista el escolta Xabi López, la gran sensación tinerfeña en la Liga U.

Un antídoto para soñar

La realidad es que la igualdad ha marcado los encuentros entre el Granca y el Canarias este curso. Aun así, ha quedado demostrado por partida doble que Lakovic ha encontrado antídoto a esa psicosis aurinegra, logrando igualar las fuerzas y no sufriendo tanto en los aspectos que más destacan de la plantilla tinerfeña. Sin embargo, la poca fiabilidad grancanaria en su rendimiento lo complica todo. De ese modo, los de Lakovic tendrán que aumentar el físico, manejar perfectamente los ataques de Tenerife en estático y superarles en la lucha por el rebote, así como tener un mínimo de acierto en el triple.

Con todo eso, los amarillos van a intentar olvidar la crisis liguera soñando por la vía europea. Todo ello en una temporada donde el gran golpe ha sido transformar la dinámica de los derbis. Por ello, hoy pueden darse otra alegría vital que remarcaría que Europa sí es lugar para creer; ya habrá tiempo para preocuparse por la ACB.