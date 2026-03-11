Kassius Robertson, con 23 puntos, no evita la derrota del CB Gran Canaria ante el CB Canarias en la Champions League (79-76)

Como si de una continuación del último partido ante el Real Madrid se tratase, el Dreamland Gran Canaria vuelve a morir en la orilla, en un partido en el que por momentos cayó en la trampa del de siempre, Marcelinho Huertas, que lideró a los suyos para arrebatarle el liderato del grupo a los amarillos y obligar a los grancanarios a tener que jugarse el pase en la última jornada, en casa, ante el Nymburk checo, tras caer por 79-76, en su segunda derrota en la Basketball Champions League (BCL).

Destacar el buen partido de Kassius Robertson, el mejor de los claretianos con un 22 de valoración, gracias a sus 23 puntos, un rebote y dos asistencias, pero la exhibición anotadora del canadiense no bastó para lograr su clasificación matemática para los cuartos de final.

Lluvia de triples

El intercambio inicial de golpes entre claretianos y aurinegros se rompía por el acierto desde fuera del perímetro de Doornekamp y Jaime Fernández que abrían una brecha de cinco puntos en el ecuador del primer asalto.

Jaka Lakovic, entrenador de los amarillos, otorgaba un voto de confianza a sus hombres que conseguían voltear el marcador pagando a los tinerfeños con la misma moneda, con dos triplazos de Pierre Pelos y Nico Brussino, que sumados a un mate a una mano de Kur Kuath, les ponía por delante en el luminoso (15-17).

Un triple de Kassius Robertson daba confianza al Granca, que conseguía llevarse la primera batalla tras un mate con póster de regalo de Tobey a Fran Guerra que ponía el 23-24 final.

Despegue canarista

El Canarias hacía saltar las alarmas en el banquillo claretiano en la reanudación del juego en el segundo acto, al endosar dos triples consecutivos de Marcelinho Huertas y Tim Abromaitis, que obligaban al esloveno a detener el partido a 8:35 para el descanso (29-24).

Dos bandejas de Brussino mantenían a los amarillos en la pelea, pero el acierto exterior de Doornekamp le daba un balón de oxígeno a los aurinegros que volvían a poner tierra de por medio (34-30).

Albicy recortaba diferencias, pero un nuevo parcial de 7-0 del Canarias con canasta del examarillo Dylan Bordón y un triple de Huertas incluidas, volvía a alejar a los locales en el partido en la recta final de la segunda manga.

La ley del ex

El intercambio de canastas entre los argentinos Brussino y Bordón daba paso a un tiempo muerto solicitado por Jaka Lakovic a dos segundos para el final, pero el lanzamiento lejano de Wong no acertaba con el aro lagunero, llegándose al descanso con un 43-34 favorable a los locales, tras dejar a los amarillos en tan solo 10 puntos en el asalto.

Robertson super star

La Laguna Tenerife contrarrestaba un triple de Brussino y tres tiros libres convertidos por Robertson con dos nuevos triples, además de un canastón de Huertas que aportaba cinco puntos de su cosecha particular en el reinicio del juego para colocar a los locales por encima de los 10 puntos por primera vez en el partido (51-40).

Kassius Robertson se echaba el peso del ataque sobre sus hombros, logrando junto a Samar recortar la diferencia en el luminoso, colocando un esperanzador 54-51 en el luminoso.

La técnica que lo cambió todo

Vidorreta se calentaba y se ganaba una técnica que servía para despertar al público lagunero que increpaba al trío arbitral para meter presión y encontrar la respuesta de Fran Guerra que con dos canastas consecutivas obligaba a Lakovic a detener el reloj a 1:09 para el final del asalto (60-52).

La pizarra claretiana quedaba invalidada ante el talento de Marcelinho Huertas que rompía el duelo con un triple lejano sobre la bocina que cerraba un 63-52 que ponía el partido cuesta arriba para los amarillos.

Fran Guerra inauguraba el último asalto con un 2+1 que quedaba anulado por dos triples consecutivos de Robertson y Pelos, que daban una última esperanza a los claretianos (66-58).

El Granca se atascaba en ataque y se contagiaba del juego que proponía el Canarias con Huertas controlando el escenario y estirando la renta con una efectividad total desde la línea de castigo, tanto del brasileño como de Fran Guerra.

Maquillaje final, pero insuficiente

Robertson se resistía a caer y con un triple, sumado a una bandeja de Tobey volvían a acercar posturas, entrando el duelo en los tres últimos minutos (73-65).

Un parcial de 0-6 fruto de seis tiros libres convertidos por Wong daba una última vida a los claretianos, pero el dos amarillo marraba su lanzamiento posterior desde fuera del arco para empatar el partido. Txus Vidorreta solicitaba un tiempo muerto a seis segundos con tres puntos de ventaja que terminaba con falta sobre Huertas, que anotaba su primer lanzamiento y tiraba a fallar para que corriese el electrónico los 2,5 segundos. Una falta sobre Brussino terminaba con el argentino metiendo el primero y tirando también a fallar el segundo, pero sin que entrase el último palmeo de Pelos, cerrándose el duelo con la segunda derrota amarilla en la BCL (79-76).