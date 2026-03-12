Las horas más bajas de Andrew Albicy, el capitán del CB Gran Canaria

Corría el 25 de julio de 2020 cuando el Granca anunciaba como fichaje a Andrew Albicy, procedente del Zenit St. Petersburgo, iniciándose una relación fructífera que le conviritó en una de las leyendas de la entidad claretiana, campeón de la Eurocup. Sin embargo, algo cambió este último verano y se ha radicalizado con el transcurso de los partidos, hasta el punto de que el base francés no es ni la sombra del jugador que ha sido las temporadas anteriores.

Ayer, el capitán del Dreamland Gran Canaria, tras ser el peor jugador de los grancanarios en el derbi canario ante La Laguna Tenerife, como demuestra su -14 con el en pista, con un uno de valoración, dos puntos y una asistencia, cometía el error de subir en la red social X un post en el que se podía leer: "La gente olvida rápidamente ...".

Falta de autocrítica

Una vez más en lo que va de temporada el galo no ejercía de capitán y en vez de salir a la palestra, entonar el mea culpa y hacer un ejercicio de autocrítica, hacía un comentario que más allá de su acierto o no, viene a demostrar que está perdido y que atraviesa sus horas más bajas. Acciones y partidos como el de ayer no son un ejemplo a seguir por sus compañeros, a los que debe de ser el faro que les guíe en los momentos de zozobra, como los que está atravesando la nave amarilla este año y todo ello le sitúa en la rampa de salida de la entidad claretiana el próximo verano.

Al contrario de lo que el francés insinuó en su post, nadie olvida su estatus de leyenda, ni en la afición amarilla, ni en los medios de comunicación, ni en el club. El gran problema del capitán claretiano reside dentro de él. La apatía y la falta de liderazgo son más preocupantes que su falta de puntos o de asistencias.

El máximo asistente claretiano en la ACB

Tras convertirse el pasado 11 de noviembre en el máximo asistente histórico de los amarillos en la ACB y de dar por terminada su hoja de servicios a la selección francesa, parecía que su intención era la de entregarse por completo, hasta su retirada, al Dreamland Gran Canaria. Sin embargo, el transcurso de la temporada ha sacado a relucir su peor versión en sus nueve campañas en la Liga Endesa, seis de ellas vistiendo la elástica amarilla. El francés presenta su peor registro de valoración este curso, con 5,4 créditos, que contrastan con el de su mejor marca, que fue de 10,9 en la temporada 2017-18 con el MoraBanc Andorra, o la peor hasta la campaña pasada que fue de 7,4 en la 2023-24.

Aunque Albicy nunca ha sido un hombre de grandes estadísticas, siempre se caracterizó por su fortaleza defensiva y su carácter, que es precisamente lo que más se echa en falta en el director de orquesta francés esta temporada.

Los casos Shurna y Labeyrie

Entre las causas posibles de su bajón preocupante de rendimiento puede destacarse el estado anímico, con la salida de su gran amigo John Shurna el pasado verano o la falta de aclimatación de Louis Labeyrie al equipo amarillo, tras ser uno de los principales responsables del fichaje de su compatriota, con el que mantiene unos lazos personales que van más allá de lo profesional.

Un Dreamland que se acerca al pozo del descenso

La mala temporada de Andrew Albicy es una de las causantes de la situación actual del Granca en una Liga Endesa en la que son decimocuartos, a cinco victorias de distancia del playoff por el título y a tan solo dos del descenso de categoría, que marca actualmente el Burgos. Además, tras tres temporadas consecutivas clasificándose para la disputa de la Copa del Rey, el equipo se quedaba fuera de la cita de Valencia y para colmo, con su derrota de ayer ante La Laguna Tenerife, se complica un poco más el futuro de los amarillos en la Basketball Champions League (BCL), al tener que ganar el próximo martes al Nymburk checo o al menos, no perder por tres o más puntos, para poder acceder a unos cuartos de final en los que al perder la primera plaza en favor de los laguneros, no contarán con el factor cancha a su favor en una eliminatoria que se disputará al mejor de tres partidos.

La lesión de Salvó

La ausencia de Miquel Salvó como voz autorizada en el vestuario amarillo exige un paso al frente del base galo para ejercer de capitán en los peores momentos y no para sacar pecho en sus redes sociales por los méritos del pasado que no le sirven al equipo para salir de la crisis deportiva en la que se encuentra inmerso. Todo lo que no sea una reacción inmediata y evidente de Albicy por recuperar su estatus dentro del equipo, más que probablemente supondrá su salida de un club en el que a pesar de su evidente condición de leyenda, lo abandonará por la puerta de atrás.