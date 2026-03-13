Murcia-CB Gran Canaria: plaza caliente para el despegue amarillo, con la incógnita de Metu

Murcia, este sábado (18.00 horas, 'Dazn'), siguiente estación este sábado en el particular vía crucis que protagoniza el Dreamland Gran Canaria en su temporada más gris de los últimos años. Pista siempre caliente para medir la capacidad reacción de un conjunto claretiano que se presenta con la pretensión de dar carpetazo a su racha de tres encuentros consecutivos sin llevarse una victoria a la boca, dos en apenas cuatro días: frente al Real Madrid en la Liga Endesa el domingo pasado y el miércoles contra La Laguna Tenerife en la Champions continental.

Urge la victoria para las huestes de Jaka Lakovic con el fin de no comprometer aún más su situación en la tabla de la ACB, donde los amarillos figuran con solo dos triunfos más que el San Pablo Burgos, penúltimo y el que marca en la clasificación liguera el corte del descenso, palabra tabú en el seno del Granca. Esa diferencia se vería reducida a la mínima expresión si los insulares no dan la de cal en tierras murcianas y el conjunto burgalés suma en Vitoria contra el campeón de Copa, el Baskonia, plaza también muy complicada.

El Dreamland Gran Canaria se presenta al duelo ante el UCAM, quinto con el doble de triunfos que los isleños (14), con una incógnita por despejar: el debut de Chimezie Metu. El nuevo ala-pívot de los claretianos ha viajado con el resto del grupo, pero su estreno con la amarilla va a depender de lo que decida finalmente el técnico Jaka Lakovic. En el proceso de ir metiendo poco a poco al norteamericano con pasaporte nigeriano tras estar desde marzo de 2025 sin competir debido a una lesión en el tendón de Aquiles, sería sorpresivo que el ex de Barça entrara en el roster, pero de hacerlo desplazaría a un Louis Labeyrie que casi no cuenta para el esloveno.

Para este enfrentamiento, el vestuario del Granca apela al espíritu combativo que les llevó a derrotar a los murcianos en el choque de la primera vuelta en el Arena, donde se impusieron por 77-72 después de una batalla titánica. Esa es una de las dos pírricas victorias que suma el Dreamland en 2026 en la Liga Endesa. La otra ocurría lejos de la Isla contra el ya sentenciado Granada. De resto, seis encuentros perdidos en lo que va del nuevo año.

Por su parte, el UCAM Murcia, que veía cómo el Granca le apalizaba la temporada pasaba en su cancha por un abultado 63-83, llega a la cita de esta tarde después de que en la última jornada viera cortada en Valencia una racha de tres victorias consecutivas en la Liga Endesa. Sito Alonso tiene las dudas de Sant-Roos y Falk, por problemas de tobillo ambos, aunque todo apunta a que van a tener minutos. Peor lo tiene Raieste. «Casi con total seguridad no podrá jugar», señaló su entrenador.

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Lakovic avisa del peligro de los 'pimentoneros': «Está haciendo una gran temporada. Se trata de un equipo que destaca con su propuesta de jugar rápido, muy directo, con sus principales manejadores de balón como DeJulius, Forrest y Ennis. Y luego, con una presencia muy intensa bajo la canasta con Cacok, Cate y Martin, que ha reforzado al equipo. Y con Nakic, que puede abrir el campo. Además tienen jugadores que cumplen perfectamente con su rol, y ayudan al equipo».