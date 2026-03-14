El CB Gran Canaria sucumbe en Murcia: el pobre acierto en el tiro lastra a los grancanarios (87-76)

El Dreamland Gran Canaria cumple con los peores pronósticos en su visita al UCAM Murcia y suma su decimoquinta derrota de la temporada (87-76), la séptima en sus ocho últimos partidos de la ACB, ante un rival ante el que su pobre acierto desde la línea de dos puntos (51%, por un 60% de su rival) y sobre todo en el triple (un 30% por el 43% de los murcianos), no le permitió sacar partido de su triunfo en la batalla por el rebote, donde lograron 40 capturas por 31 de los locales.

En el apartado individual tres fueron los claretianos que intentaron tirar del carro, igualados con 14 créditos de valoración: Ziga Samar (14 puntos, dos rebotes y una asistencia), Pierre Pelos (12 puntos, cinco rebotes y una asistencia) y Mike Tobey (13 puntos, 11 de ellos en el primer cuarto, siete rebotes y una asistencia).

Volvieron a quedar retratados una jornada más un Andrew Albicy que firmó un partido para el olvido con un cero en cuanto a créditos de valoración, con un solo rebote y una asistencia en sus catorce minutos y medio en pista y su compañero Louis Labeyrie, con un -1 volvió a evidenciar que ni está ni se le espera, a pesar de que Eric Vila se quedó sin saltar a la pista para darle una nueva oportunidad para reivindicarse.

Metu fuera, Labeyrie dentro

Como se esperaba, Chimezie Metu, era el descarte de Jaka Lakovic, entrenador del Dreamland Gran Canaria, a pesar de que el interior nigeriano viajó hasta Murcia para seguir integrándose en su nuevo equipo, dando entrada a un Louis Labeyrie.

El Granca arrancaba nadando contra corriente, sufriendo para encontrar una rendija en la defensa pimentonera tras encajar un 4-0 de salida por obra de Cacok y Falk.

Nuevo arranque estelar de Tobey

Los claretianos encontraban en Tobey la kriptonita para contrarrestar el poderío defensivo del UCAM, convirtiendo el interior esloveno los 11 puntos de su equipo para igualar la contienda con cuatro minutos por disputarse todavía del primer asalto.

Pierre Pelos rompía el monopolio anotador de Tobey con un triple patentado desde la esquina, que encontraba respuesta en una vertiginosa penetración hasta la cocina de Radebaugh. Lakovic sorprendía dando minutos a Labeyrie, aunque la aportación del galo se reducía a un tiro libre convertido y un rebote, llegándose al final del primer cuarto con un 15 iguales en el marcador tras igualar la contienda Howard Sant-Roos desde la línea de castigo.

Acelerón pimentonero

Forrest y Sant Roos dinamitaban el marcador en el reinicio del juego con un parcial de 8-2 que obligaba a Lakovic a detener el crono a 7:22 para el descanso ante el riesgo de despegue definitivo del conjunto pimentonero (24-17).

La falta de acierto en las segundas oportunidades por parte de los claretianos les lastraba en un marcador que seguía creciendo en favor de un UCAM que provocaba un nuevo parón a 5:26 para el final tras encajar dos tiros libres de Cate y un triple de Forrest (29-18).

La dupla Tobey-Pelos mantiene vivos a los claretianos

La dupla interior de los claretianos formada por Tobey y Pelos acudía al rescate, con la colaboración de Alocén. Kur Kuath fallaba en dos ocasiones consecutivas bajo el aro y Falk les penalizaba con dos nuevos tiros libres convertidos (35-24).

El Granca apretaba en la recta final de la primera parte, explotando la magia de Carlos Alocén y el acierto de Kassius Robertson con dos canastas y una asistencia para Pelos, que obligaba al técnico local, Sito Alonso, tener que parar el juego a 59 segundos para el descanso (35-30).

DeJulius cerraba el marcador con una espectacular jugada individual que colocaba el 37-30 en el ecuador del duelo.

Nuevo arreón murciano

Cacok inauguraba el electrónico en el inicio de una tercera manga en la que el Granca seguía sin encontrar el acierto ni tomaba buenas decisiones en la pista, obligando a Lakovic a consumir un nuevo tiempo muerto a 7:55 para el final del asalto, tras completar DeJulius y Nakic un nuevo parcial de 6-0 (43-30).

El Granca rompía su sequía con un mate a una mano brutal de Kuath asistido por Andrew Albicy, pero el UCAM daba un nuevo golpe en la mesa con un estratosférico triple de DeJulius que desesperaba a Lakovic en la banda (48-33).

Ennis compensaba su mal partido en la anotación con un tapón espectacular sobre Robertson. Cacok y Kuath intercambiaban mates, pero los pimentoneros volvían a perforar el aro claretiano desde fuera del perímetro con un lanzamiento esquinado de Sant-Roos que disparaba los guarismos de los murcianos (53-36).

Labeyrie no aprende

Labeyrie regalaba dos tiros libres al UCAM, en una nueva exhibición negativa del galo en la presente temporada. Wong rompía su sequía con una canasta acrobática, que era devuelta con intereses por DeJulius con un nuevo triple demoledor para los amarillos (56-38).

El Granca sacaba partido de tener a Robertson y Wong juntos en pista, convirtiendo un parcial de 0-7, junto a Samar que le permitía recortar diferencias ante los pimentoneros. El UCAM encontraba a Martin desde fuera del perímetro y en una bandeja de Forrest para contrarrestar el intento de remontada de los grancanarios que llegaban al último asalto con un 65-48 en el marcador tras cerrar el luminoso Sant-Roos.

Brussino y Samar creen en la remontada

Brussino estrenaba su casillero anotador desde fuera del arco, pero marraba su segundo intento consecutivo, para inaugurar la batalla definitiva. Pelos se sumaba a la causa del argentino, pero el UCAM cortaba la racha con un triplazo de Michael Forrest, que recibía una técnica por protestar una falta no señalada.

El Granca apretaba en defensa y se aferraba a la esperanza tras estar 18 puntos abajo, merced a una nueva canasta de Brussino y un triple liberado de Samar que llevaba al técnico local, Sito Alonso, a detener el partido a 6:12 para el final, con un 68-59 en el luminoso.

La cruda realidad se impone

Dos triplazos de Martin acababan con los esfuerzos de Ziga Samar y Wong por meterse en la pelea por el partido, llevando a Lakovic a tener que pedir un nuevo tiempo muerto a 4:10 para el final del duelo, consciente de que se le volvía a escapar la opción de victoria (74-65).

Sant-Roos hurgaba en la herida con un nuevo triple, Albicy fallaba una bandeja y Tobey recibía una antideportiva sobre Dylan Ennis que aprovechaba el regalo del interior esloveno para estrenar su casillero particular de puntos (80-65).

El Granca se enfilaba hacia su decimoquinta derrota de la temporada a pesar del triple de Wong. Martin intercambiaba zarpazos con Robertson, pero Falk, antes de ver su quinta personal y Cacok ponían la guinda final al triunfo murciano, a pesar del maquillaje final de Samar y Maniema para colocar el definititivo 87-76 en el marcador.