El San Pablo Burgos aprieta la soga alrededor del cuello del CB Gran Canaria

Como bien dice la Ley de Murphy, "cuándo algo puede salir mal, generalmente sale mal". Y como no podía ser menos esta máxima se cumplió para el Dreamland Gran Canaria esta mañana, donde lo que parecía imposible, que el Baskonia cayese derrotado ante el San Pablo Burgos, en el Coliseo, parecía ciencia ficción. Al final el equipo dirigido por Porfi Fisac conseguía sumar su segunda victoria consecutiva, tras la lograda ante el Bilbao la pasada semana (96-88), con una exhibición memorable, ante una afición entregada a la causa y que tan solo la reacción en el último cuarto de los vitorianos, facilitada por las lesiones de Meindl, por un golpe en la clavícula y de Dani Díez, que se golpeó las costillas con una silla al intentar salvar un balón por la línea de fondo, evitó un sonrojo mayor en el equipo de Paolo Galbiati que caía merecidamente por 107-96.

La victoria de los burgaleses aprieta la soga alrededor del cuello de un Granca que ve como el abismo del descenso está tan sólo a una victoria de distancia y más, teniendo en cuenta que los grancanarios cayeron derrotados en la primera vuelta por 13 puntos de diferencia en su visita al Coliseo y que estos visitarán el Arena el próximo 4 de abril durante la jornada 25.

Triple empate del Burgos, Andorra y Zaragoza

La machada del Burgos de momento les saca del pozo del descenso, produciéndose un triple empate junto al Zaragoza y al Andorra -este último ocupa de momento, por el averaje, la penúltima posición de la tabla"- en los perseguidores de la escuadra claretiana por escapar de la quema.

A pesar de que el Granca acumula tan sólo dos victorias en lo que va de 2026, en los nueve encuentros que ha disputado en la ACB hasta la fecha, Jaka Lakovic sigue apuntando a la existencia de un crecimiento competitivo en el equipo, aunque reconoce que necesita triunfos para consolidar esa mejora. Cierto es que ni Real Madrid, ni UCAM Murcia son los mejores rivales para volver a la senda de la victoria, pero con su triunfo, el San Pablo Burgos, le demuestra a los amarillos que hay que ir a por todas en cada partido, independientemente del rival y lo importante que es el empuje de la afición en los peores momentos.

12 finales, dos de ellas ante rivales directos

Un total de 12 finales son las que le restan a los amarillos no sólo para salvar la categoría, sino también para intentar certificar una presencia europea cada vez más enconada por la situación del equipo. Burgos y Zaragoza, dos de sus rivales directos por la salvación, son dos de los rivales que le esperan a los claretianos en este final de curso en el que deberán de ser capaces de bajar al barro y luchar, si no quieren caer al pozo de la Primera FEB en la que equipos históricos como el Movistar Estudiantes, el Monbus Obradoiro o el Fuenlabrada, están comprobando en sus carnes lo caro que está regresar a la élite del baloncesto nacional.

El caso Metu

El debut de Chimezie Metu es la gran apuesta para mejorar la competitividad y los resultados de un Granca en esta recta final de temporada, aunque el nigeriano todavía no ha entrado en convocatoria, aunque no es descartable su debut el martes en el decisivo partido ante el Nymburk checo, en el que los grancanarios se juegan a una carta el pasar a los cuartos de final de la Basketball Champions League (BCL). La inclusión del ala-pívot en la convocatoria, implicaría tener que descartar a otro jugador exterior que no sea cupo, todo un quebradero de cabeza para un Jaka Lakovic que debe decidir quien acompañará a Louis Labeyrie en el banco de los descartados: Isaiah Wong, Andrew Albicy, Nico Brussino o Kassius Robertson, en principio debería uno de ellos ser el descarte del esloveno. Todo lo que sea la no inclusión de Metu en la convocatoria del martes, encendería las alarmas sobre el estado de forma de un jugador llamado a ser clave en la reacción de los grancanarios esta temporada.