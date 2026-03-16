CB Gran Canaria - ERA Nymburk: duelo a vida o muerte por el objetivo de los cuartos de la Champions League

El Dreamland Gran Canaria tiene al alcance de su mano el cumplir uno de sus tres objetivos marcados en pretemporada, tras no lograr estar en la Copa del Rey ni en el playoff por el título liguero. En su debut en la Basketball Champions League, la entidad claretiana se marcó un objetivo, el de disputar los cuartos de final de la competición, para ganarse la oportunidad de poder estar entre los ocho candidatos a disputar la ‘Final a Cuatro’ de la competición. Mañana por la tarde, a partir de las 19.30 horas (RTVE Play), el Arena abre sus puertas para acoger una final en toda regla ante el conjunto checo del ERA Nymburk, para mantener viva la llama del sueño europeo. Los hombres de Jaka Lakovic cuentan con un colchón de tres puntos, logrado en su enfrentamiento en Praga durante la primera vuelta, como exiguo colchón para intentar lograr certificar un pase que se complicó por la derrota de los amarillos en la última jornada en La Laguna y por el triunfo de los checos ante el Trieste, que les ha permitido llegar vivos a la última jornada del Top 16.

Europa se presenta como un soplo de aire fresco en medio de la marejada liguera, en la que la victoria del San Pablo Burgos ante el Baskonia ha reducido el colchón de los claretianos con el descenso a la Primera FEB a una sola victoria.

Todo lo que va mal en la competición doméstica, de momento no se ha contagiado en Europa, donde los grancanarios han ganado todos sus partidos, a excepción de dos y sobre el papel, deberían de cumplir con el objetivo de pasar la fase como segundos, por detrás de La Laguna Tenerife.

Cambios en el roster del rival

El Nymburk llega a la cita con un cambio de cromos en su roster, tras la salida de su máximo anotador, Sir’Jabari Rice, quien reforzó a uno de los rivales de los claretianos por la permanencia en la Liga Endesa, el Morabanc Andorra, acuerdo que se hizo efectivo el 3 de marzo. Dos días después, se hacía oficial el fichaje del base croata Goran Filipovic, con pasado en el Valencia Basket y que recalaba en la disciplina del equipo checo procedente del Movistar Estudiantes.

En su estreno en la BCL con el Nymburk, Filipovic fue clave en el triunfo ante el Trieste, siendo el máximo anotador con 21 puntos.

Ausencia de Metu

Por parte del Granca, la principal duda de Jaka Lakovic se encuentra en los dos descartes a realizar con motivo de los cinco cupos con los que debe de afrontar el partido de esta noche. Teniendo en cuenta que uno de los descartes seguros es el del ala-pívot francés, Louis Labeyrie, todo apunta a que el segundo descarte volverá a ser el nigeriano Chimezie Metu, dada la falta de entrenamientos cinco contra cinco con intensidad en los dos últimas semanas, en las que al tener que jugar un partido cada tres días, el jugador tras un año en el dique seco, no está con el ritmo necesario para afrontar una final de este tipo, y menos teniendo que sacrificar a un jugador exterior, para dar entrada a Eetu Heinonen. Hasta última hora está previsto que apure sus opciones Jaka Lakovic, pero en principio Metu deberá de esperar al próximo duelo ante el Río Breogán para vestirse de corto.

Energía y concentración

La receta del técnico esloveno de cara a la finalísima de esta tarde, se centra en que su equipo sea capaz de mantener la energía y la concentración durante los 40 minutos de partido, ante un rival al que le gusta correr y ante el que a pesar de apostar por el small ball -juego sin gente demasiado alta-, destacan por su gusto por correr y por el rebote ofensivo.

Precisamente esa falta de centímetros en el juego interior de los checos, es otro de los factores por los que en la mente de Lakovic opte por sacrificar a dos interiores y tener paciencia con el debut de Metu, a pesar de los deseos del respetable de ver ya al nigeriano en acción con la elástica amarilla.