Lakovic analiza la situación de Metu y Labeyrie en el CB Gran Canaria de cara al partido de la Basketball Champions League ante el Nymburk

Jaka Lakovic, entrenador del Dreamland Gran Canaria, compareció ante los medios de comunicación en la víspera del choque de mañana en el Arena (19.30 horas) ante el ERA Nymburk, con el que se cierra la fase de grupos del Top 16, en la que los amarillos necesitan la victoria o perder por tres o menos puntos, para asegurar su clasificación como segundo, por detrás del CB Canarias. Como no podía ser menos, el esloveno catalogó como "final" el duelo ante los checos. "Jugamos para entrar en el playoff por la Final a Cuatro de la Champions League (BCL), tenemos que saber que allí ganamos por una diferencia de tres puntos, es algo que tenemos que tenerlo presente en el staff técnico, pero saliendo al partido con nuestro cien por cien de concentración e intensidad para jugar y poder ganarlo", explicó.

En cuanto al rival, el estratega balcánico citó como clave "nuestra energía en el partido", dado que en su opinión "es un equipo que intenta correr, es de los que más lo hacen en la BCL, es de los que más rebotean en ataque y eso les hace ser peligrosos".

El dilema de alinear o no a Metu

Sobre el posible debut de Chimezie Metu, se limitó a declarar que "está con nosotros, en dinámica de equipo, participando en los entrenos con contacto, pero durante estas dos semanas hemos tenido que jugar partidos cada tres días y estos entrenos no han sido tan intensos y largos como para que él pudiese coger muchas sensaciones, pero hoy tendrá un entreno más, mañana otro entreno de preparación de tiro y tendremos que decidir, porque sabemos que en la BCL en la convocatoria debemos de tener a cinco cupos y dejar fuera a dos comunitarios o extranjeros, para dar entrada a Eetu Heinonen".

"Podemos cambiar grande por grande para quedarnos con cuatro grandes, teniendo la posibilidad de jugar con Brussino de cuatro, que no sería un problema en este partido, porque el rival, por otro lado, más pequeño, pero por otro lado también podríamos optar por un exterior", matizó el esloveno.

La participación de Labeyrie en lugar de Vila en Murcia

Lakovic abordó el caso Louis Labeyrie, quien volverá a ser uno de los dos descartes de mañana en la BCL, tras su participación en el partido del sábado ante el UCAM, declarando que "es una situación difícil para los jugadores, porque en los entrenos estamos todos, con seis interiores, todos entrenan, incluso Labeyrie que ha hecho un buen trabajo durante las últimas tres semanas, en las que se mostró muy participativo y por eso ha tenido esta oportunidad, pero en la Champions esto es muy difícil y en la ACB con la llegada de Metu,la situación será más difícil para él".

Por contra, la ausencia de Eric Vila de la rotación en Murcia, el responsable del banquillo claretiano aclaró que "no tuvo ningún problema físico, está preparado y sabemos que en la Champions tiene que entrar en la convocatoria y va a tener mañana un rol importante".

Respaldado por el club

En cuanto al sentimiento de respaldo por parte de la directiva claretiana a pesar de la mala racha de resultados del equipo y a su capacidad para poder sacar al equipo de esta situación que le ha llevado a estar a una sola victoria de distancia del descenso de categoría, Lakovic declaró que "siempre he sentido el apoyo del club, de mis compañeros y del equipo". "Nunca he tenido dudas sobre el trabajo que tenemos que hacer por parte del equipo para afrontar este momento, pero como todos, en esta dinámica de resultados que estamos uno siempre se cuestiona como mejorar y qué podría hacer diferente, que son cuestiones que cuando uno analiza los partidos, las rotaciones, las decisiones que tomas, es lo primero que siempre hago, cuestionar y analizar que podría hacer para ayudar al equipo y a partir de ahí, con todo ese análisis hecho, toca hacer un trabajo en el que no dudamos, hemos sido exitosos y ahora es un momento difícil, pero que lo tenemos que afrontar juntos", puntualizó.

Mentalizarse para pelear por la salvación

La falta de costumbre del Granca en tener que pelear por evitar el descenso de categoría también fue abordada por un Lakovic que afirmó que "este equipo veterano y con experiencia, siempre hemos peleado por estar en los puestos de arriba, por estar en las finales de la Eurocup, e incluso títulos, pero ahora parece que estamos peleando para otra cosa, que puede ser diferente y por eso creo que nos tenemos que preparar mentalmente y ponernos en la situación en la que estamos realmente, para afrontarlo, por eso la parte mental será incluso más importante que la parte técnica a la hora de afrontar este momento que es importante y ahora mismo difícil".

Unidad para lograr el objetivo

El esloveno aprovechaba para hacer un llamamiento a la afición, afirmando que "está frustrada y decepcionada, igual que nosotros, que estamos en una línea de resultados mala, pero el equipo está trabajando bien, en una línea de juego ascendente, a aunque es complicado afirmar esto en estos momentos, porque los resultados siempre mandan, pero tengo buenas sensaciones con el equipo y lo que necesitamos es la unidad y el apoyo de nuestra gente a nuestros jugadores, porque en estos momentos es lo que más necesitan para sacar la situación adelante, primero mañana en la BCL, donde les invito a venir en el mayor número posible para ayudar al equipo a sacar esta victoria y luego, para lo que nos viene también en la liga".