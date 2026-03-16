Así puedes ver gratis el Dreamland Gran Canaria - ERA Nymburk: horario y cómo ver por TV y en streaming

El Dreamland Gran Canaria se juega seguir con vida en la FIBA Basketball Champions League en una auténtica final ante el ERA Nymburk. El equipo dirigido por Jaka Lakovic tiene en su mano el pase a los cuartos de final, en un duelo trascendental que los aficionados no querrán perderse y que podrá verse gratis.

Al CB Gran Canaria le basta con ganar o incluso perder por tres puntos o menos frente al conjunto checo para asegurar su clasificación. Tras caer ante La Laguna Tenerife en el euroderbi por 79-76, los claretianos todavía no tienen cerrado el billete a la siguiente ronda, aunque siguen dependiendo de sí mismos.

Con un balance de tres victorias y dos derrotas, el Dreamland Gran Canaria ocupa la segunda posición del grupo L de la Round of 16 y tiene a su favor el basket average ante el ERA Nymburk, aunque por un margen mínimo.

El CB Gran Canaria tiene un margen de error mínimo

En el partido disputado en Praga, los grancanarios lograron una valiosa victoria por 64-67. Pese a comenzar bien en el primer cuarto, el segundo fue un auténtico desastre ofensivo, ya que los amarillos solo pudieron anotar tres puntos.

Baloncesto: Nymburk - CB Gran Canaria /

A partir de ahí, el conjunto de Jaka Lakovic reaccionó, inició la remontada y consiguió darle la vuelta al marcador en la segunda mitad. Esa renta de tres puntos es ahora el margen de error con el que cuenta el equipo claretiano en caso de derrota.

¿A qué hora juega el Dreamland Gran Canaria?

El partido Dreamland Gran Canaria - ERA Nymburk correspondiente a la jornada 6 del grupo L de la Round of 16 de la Basketball Champions League se jugará el miércoles 11 de marzo, a las 19:30 hora de Canarias (20:30 hora peninsular) en el Gran Canaria Arena de Las Palmas de Gran Canaria.

Así puedes ver gratis el partido Dreamland Gran Canaria - ERA Nymburk

El enfrentamiento decisivo entre el CB Gran Canaria y el equipo checo se retransmitirá en directo y de manera gratuita a través de Courtside 1891, la plataforma de streaming de la FIBA que posee los derechos oficiales de la Basketball Champions League en España.

Para acceder a la retransmisión solo es necesario registrarse gratuitamente en la web, lo que permitirá disfrutar no solo de este encuentro, sino también del resto de partidos del torneo. Además, la plataforma ofrece resúmenes, reportajes y contenido exclusivo de la competición organizada por la FIBA.

Recuerda que en LaProvincia.es podrás seguir la última hora de este encuentro, las reacciones posteriores al partido y toda la actualidad del CB Gran Canaria tanto en la Basketball Champions League como en la Liga Endesa.