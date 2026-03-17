Louis Labeyrie se marcha del CB Gran Canaria para firmar con el Strasbourg

La etapa de Louis Labeyrie en el Dreamland Gran Canaria llega a su fin. El ala-pívot, que aterrizó en la entidad claretiana el pasado verano procedente del UNICS Kazan de Rusia, dice adiós a la Isla después de casi una temporada en la que ha rendido muy por debajo del nivel esperado y en la que venía para ser el sustituto de una leyenda como John Shurna. El jugador ha llegado a un acuerdo con el club para romper el contrato que los unía hasta final de esta temporada y su próximo destino será el Strasbourg francés.

El galo ya había sido señalado tanto por el director deportivo, Willy Villar, como por el entrenador amarillo, Jaka Lakovic, en los últimos días. Ambos destacaron que el interior iba a ser el principal damnificado por el fichaje de Chimezie Metu, aunque el preparador esloveno, de forma un tanto incomprensible, le dio minutos el pasado sábado en el duelo frente al UCAM Murcia, en el que los grancanarios cayeron por 87-76.

Una incorporación fallida

Lo cierto es que el periplo de Labeyrie como jugador isleño no ha sido el más certero. Ya en su momento hubo dudas con su incorporación, ya que venía de una liga que, debido a la Guerra de Ucrania, ha visto reducido de forma clara su potencial y había perdido los últimos meses de competición de la campaña pasada. Salvo en sus primeros duelos, donde sí que destacó más, nunca encontró feeling ni con el resto de sus compañeros sobre la pista ni con el juego del equipo. Eso le llevó a ir perdiendo protagonismo de forma paulatina en la rotación insular hasta el punto de quedarse sin minutos en varios partidos, siendo el elegido también como el descarte habitual para los compromisos de Basketball Champions League para poder introducir en el roster a un cupo con el fin de cumplir con la normativa del torneo continental.

De este modo, abandona la disciplina claretiana tras haber disputado 25 partidos, 20 de Liga Endesa y cinco de BCL, y se convierte en la segunda salida por la puerta de atrás del Granca de este curso para olvidar tras la de Braian Angola.