Luis Casimiro, entrenador del Río Breogán, lanza un aviso a navegantes en medio de la crisis del CB Gran Canaria: "No se valora suficientemente lo que el club ha conseguido durante estos años"

El Gran Canaria Arena recibe este domingo (12.00 horas, Dazn) a uno de sus hijos pródigos. Luis Casimiro Palomo, el único entrenador en la historia del Granca que ha hecho campeón a los claretianos, junto a Jaka Lakovic, al levantar la Supercopa de España, además de ser el primero en clasificar a los grancanarios para jugar la Euroliga -el segundo fue el esloveno tras conquistar la Eurocup-.

El manchego aterriza en la Isla al frente del Río Breogán, en la primera de las 12 finales que le restan a los insulares para salvar la categoría. A pesar de la situación que se vive en el equipo, a una victoria del descenso a la Primera FEB, receta "tranquilidad" y apunta a que no se está "valorando suficientemente lo que el club ha conseguido durante estos años", y considera "circunstancial", la situación que atraviesa la entidad en estos momentos de la temporada.

Una buena estructura como club

En opinión de Luis Casimiro “el Gran Canaria tiene muy buenos jugadores y una buena estructura como club, su situación actual es algo circunstancial", recordando al entorno claretiano que "a veces no se valora lo que tienen y creo que hay que valorar adecuadamente lo que han hecho durante muchas temporadas, porque no es sencillo, es muy difícil y ahora es el momento para valorar todo lo que ha sido este equipo”.

El extécnico amarillo considera que cuando uno está ya habituado a competir al más alto nivel debe de estar preparado para afrontar situaciones como la actual en la que los grancanarios en vez de tener que pelear por los títulos, tendrán que hacerlo por salvar la categoría.

Su receta para la salvación en Lugo

En esa hoja de ruta hacia la salvación, que él conoce a la perfección, como volvió a demostrar el año pasado salvando a los lucenses del descenso, rememora que : “El equipo estaba último, tras perder en casa con el Granada, pero aquí me dejaron trabajar tranquilamente, logrando la mejora colectiva, nos pusimos a trabajar y desde la conciencia que tenía toda la gente sobre cuál era nuestro objetivo, nos permitió hacer un buen trabajo y salvarnos casi a un mes de terminar la competición”.

Esa unidad y concienciación por parte del entorno del Breogán para poder juntos lograr el objetivo de la permanencia, es una de las cosas que más valora Casimiro de su actual club. En cuanto a la temporada del cuadro lucense y su momento actual tras encajar cuatro derrotas consecutivas, reconoce que “hemos estado haciendo una buena temporada desde la tranquilidad y creo que se nos ha acumulado que hemos tenido el parón, que es muy largo, un calendario en casa con Real Madrid, Murcia y Barça, que es difícil, además con Tenerife y Bilbao como foráneos, que también es complicado, aunque no es excusa". Admite que "no estamos en el mejor momento, pero seguimos trabajando desde la tranquilidad, pero con exigencia porque somos conscientes del momento de la temporada en el que nos encontramos”.

A pesar de todo, sus sensaciones sobre el momento del conjunto lucense no son del todo malas, y explica que “contra el Barça la sensación fue muy mala, en ningún momento competimos, nos sacaron del campo, sin embargo, las sensaciones fueron mucho mejores contra el Murcia y el Real Madrid, aunque perdimos el partido, ante el Tenerife también y en Bilbao competimos muy bien hasta que a falta de seis minutos hicimos demasiadas concesiones”.

La eliminación europea del Granca

En su opinión uno nunca sabe si hubiera sido mejor o peor que el Granca hubiera ganado el martes su partido de la Champions League ante el ERA Nymburk: “No lo sé, nunca sabes cuando es mejor. Lo mejor es la respuesta que demos nosotros con nuestro trabajo, tampoco tenemos que preocuparnos tanto del otro equipo en ese sentido, sí en el aspecto táctico para prepararlo lo mejor posible".

Quizás la gran diferencia entre su actual club, el Río Breogán y el Granca es que los lucenses son “un equipo con un presupuesto pequeño en una liga de grandes", precisamente por eso "todo el mundo es muy consciente de cuál es el objetivo, que es la permanencia, lo que te ayuda a tener la tranquilidad necesaria para saber que desde la exigencia y la ambición tienes que seguir trabajando para conseguirlo". "Se trabaja muy bien, me recuerda a Manresa -club con el que ganó una liga- y como entrenador estás muy a gusto y con una ciudad que te respalda con su sentimiento".

Volver al Arena

De su nueva vuelta al Arena admite que "siempre es especial". "Cuando volví al Arena recibí una de las mayores ovaciones de mi carrera, allí me siento reconocido y querido, me dieron mucho, pude ganar títulos y conseguimos ser un equipo grande, logramos ser un equipo de Euroliga", explica. Entre sus momentos favoritos lógicamente destaca "la final de la Supercopa, la semifinal de Copa ante el Barça y con la clasificación para la Euroliga ganando en la Fonteta".

800 partidos en la ACB, pero no quiere ser un entrenador mediático

Recientemente se convertía en uno de los entrenadores con más partidos en la ACB, 800, sólo superado por Aíto García Reneses y Pedro Martínez, que como él, entrenaron en el pasado al Granca. El sumar su nombre a ese selecto grupo reconoce que le hace sentirse “orgulloso y ver reconocida toda mi trayectoria, siento que tengo experiencia y me da confianza, porque lo demás, que es la ilusión y las ganas de seguir activo lo tengo intacto”. “Me siento con muchas ganas de seguir, el año que estuve parado creía que me subía por las paredes, ansiaba volver a poder entrenar, siento que hay Luis Casimiro para rato, como entrenador, porque el baloncesto y mi hija son lo que me dan la vida”, resalta el manchego.

A pesar de los éxitos logrados durante su dilatada carrera en la élite, parece que su nombre no brilla tanto en los medios de comunicación, pero sin emgargo, él se siente "valorado por mis jugadores, por el staff técnico por el que estoy rodeado y por los clubs en los que he estado trabanjado y quizás puede que no esté suficientemente valorado por la opinión pública, pero la gente cercana sí que me valoran y aprecian, que al final es lo fundamental”. “No estoy equivocado, porque al final llevo 35 años de profesión, aunque la verdad es que no doy muchos titulares, e intento que todo se cueza de puertas para adentro, no soy un entrenador mediático, si puedo eludir una entrevista la eludo, porque lo más importante para mí es mi día a día, mis jugadores y el club en el que estoy”, reconoce.

La joya lucense, Francis Alonso

Sobre Francis Alonso, uno de los escoltas que pueden protagonizar una puja en el próximo mercado veraniego de fichajes, el manchego afirma que "fue una sorpresa muy agradable para la gente, para mí fue fácil, porque cuando necesitamos un cupo para cubrir la marcha de Eric Vila que ahora está en Gran Canaria, tuvimos que buscarlo en el escolta, lo había entrenado en Unicaja, venía de dos años en LEB y sabía que tenía mucha ilusión y para él era un reto". Nos ha salido muy bien y estamos muy contentos, pero si sigue a este nivel tendremos muchas dificultades para renovarle", admite, aunque esperanzado por poder intentar mantenerle a final de temporada tocándole un poco la fibra sensible.

Su espinita en el Granca

Quizás en su paso por el Dreamland Gran Canaria lo que le quedó fue una pequeña espinita clavada por no haber podido dirigir a los amarillos en su única temporada en la Euroliga: “Me hubiera gustado, pero al final se dieron las circunstancias que se dieron. Si en abril me hubieran venido con la renovación la habría firmado con los ojos cerrados. Pero el Unicaja vino con un proyecto que me dio confianza y cuando me llegó la oferta del Granca ya nos habíamos clasificados para las semifinales del playoff y fue tarde”.