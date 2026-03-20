Carlos Alocén receta "unidad" para cumplir con el nuevo objetivo de la salvación del CB Gran Canaria

Carlos Alocén fue el jugador encargado de dar la cara ante los medios de comunicación tras el varapalo sufrido por el equipo con su inesperada eliminación de la Basketball Champions League (BCL) el pasado martes a manos del ERA Nymburk checo.

El base internacional maño reconoció en su regreso a las pistas tras su lesión de cruzado que se sentía "físicamente bastante bien, cada día, semana, entreno o partido que hacemos me noto con más confianza, que doy pasos adelante en cuanto a forma y nivel, con respecto a hace tres meses que volví a jugar y me siento con muchas ganas para seguir aportando".

De la final que le espera este domingo en el Arena al equipo amarillo, resaltó que "los dos equipos necesitamos la victoria, sabemos que es súper importante ganar y esperamos un partido complicado". "El Breogán ha tenido ahora una racha peor -cuatro derrotas consecutivas-, pero a principios de temporada mantuvo una gran racha de victorias, con muy buen juego y seguro que nos van a poner las cosas difíciles", apuntó el aragonés.

El estado anímico del equipo tras caer en la BCL era en su opinión de "frustración, tristeza, de haber querido ganar un partido importante en casa y saber que habíamos perdido una oportunidad buena y ese día la sensación fue mala, nos fuimos a casa todos jodidos y a partir del día siguiente intentamos cambiar el chip, hablar todos de la importancia de todo lo que nos queda por delante y creo que lo vamos a sacar todos juntos, nosotros porque lo vamos a dar todo para dignificar lo que significa esta camiseta, este club y sabemos lo que tenemos que hacer". "Estamos seguros de que la gente va a estar con nosotros, que va a haber una unión total hasta final de temporada y es lo que necesitamos", aventuró.

Alocén afirmó que "cuando sufres una derrota dura y pasas por un momento complicado, hay momentos en los que te tocan más adentro, el orgullo y yo hablo por mí, pero creo que el sentimiento es el mismo en toda la plantilla, a mí no me gusta perder nunca nada y este año estamos perdiendo más partidos de los que nos gustaría, sobre todo en nuestra casa, que es lo que tenemos que proteger". "Cuando encadenas varias derrotas seguidas te toca dentro, te hace mirar adentro y sacar nuestra mejor versión, que es lo que queremos cada uno de nosotros, empezando por lo individual y luego mirar más cosas", agregó.

En cuanto a la gestión mental de tener que pelear por un objetivo inhabitual en el club como es el de la permanencia y como se lleva a cabo por los jugadores ese cambio de chip, el director de orquesta claretiano reconoció que "es complicado porque pocos jugadores en la plantilla hemos estado en esta situación de tener que pelear por ciertas cosas que no queremos pelear, pero para el club tampoco es lo habitual y eso tenemos que saberlo y utilizarlo en nuestro favor, unirnos y saber que el sitio en el que estamos en la tabla no es en el que queremos estar y lo más rápido posible intentar salir adelante". "No somos el equipo más experimentado en estas situaciones, pero estando unidos y sabiendo lo que tenemos que hacer cada uno y siguiendo los matices que nos vayan dando desde la banda, estoy seguro que lo sacamos al cien por cien", agregó.

Para el jugador zaragozano está claro que "si supiera cual es el problema entraría al vestuario y lo solucionaríamos ganando los 12 partidos que nos quedan y arreglando así la temporada, pero está claro que no es algo tan fácil". "La unión del grupo ha sido siempre muy fuerte y tenemos máxima confianza en los jugadores y en todos los estamentos, porque el staff técnico es el mismo que ha tenido tantos éxitos estos años atrás, todos estamos muy juntos y la unión y la confianza siempre ha sido la misma, sabemos los baches que hemos tenido, que ni hemos tenido todos los buenos momentos que querríamos, pero hay veces que esto no sale y aún estando unidos creo que hay que añadir un grado más de unión, si es posible".

Sobre el estado físico de la última incorporación, Chimezie Mutu, Alocén destacó que "está entrenando muy bien, como hemos tenido partidos de la BCL no hemos tenido tantos entrenamientos, pero le hemos visto muy bien físicamente, nos va a dar mucho en este tramo final de temporada y esperamos poder contar con él pronto, tiene una calidad tremenda y estamos súper contentos de tenerle".

Interrogado sobre la identidad del jugador que puede estar ejerciendo de líder durante esta crisis deportiva dentro del vestuario, el aragonés contestó que "esa persona era Miquel salvó, que era quien llevaba la voz cantante, que lleva muchos años, sabe lo que es esto, lo que es ganar un título con el Gran Canaria y también pasar momentos malos y ahora por cosas del deporte no podemos tenerle con nosotros, pero creo que hay varias personas que podemos hacer esa labor, en mi caso, no tengo problema en si hay que levantar la voz en un momento dado, jugando más o jugando menos, Andrew Albicy, por supuesto, es el capitán de este equipo y también lleva muchos años y sabe lo que es esto". "Ahora prima mucho más lo colectivo que el buscar hacer buenos partidos individualmente, hay que hacer lo que nos pida Jaka Lakovic, mirar uno dentro y darlo todo", puntualizó.

Sobre la confianza sin fisuras del vestuario en el mensaje de su entrenador en estos momentos de crisis deportiva, Alocén manifestó que "sí, sin fisuras, desde que llegué aquí su mensaje me caló desde la primera semana, lleva años aquí, ha tenido muy buenos momentos, este año está siendo el peor y donde más dudas hay en general, pero es algo que lo vamos hablando, en el deporte es así y nosotros tenemos que hacer lo nuestro para intentar darle la vuelta y que esto no sea tan así, pero todos confiamos sin fisuras en los cuatro miembros del staff técnico, el día a día es bueno, el ambiente es bueno, pero ahora lo que tenemos que hacer es ganar".

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El esloveno en esta situación reconoció que "no todo es hablar ahora de la táctica ante el Breogán, es más una parte mental y sí que puede haber una parte de colapso, pero son momentos, se hablan muchas cosas dentro del vestuario, abrirnos un poco y es momento de saber donde estamos, como nos sentimos y que tenemos que hacer para sacar esto adelante". "Debemos escuchar, abrir bien los oídos y dar todo por este club en estos 12 partidos que nos quedan", concluyó.