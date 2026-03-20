Savané y Villar alaban la labor de Jaka Lakovic al frente del CB Gran Canaria, pero eluden afirmar categóricamente su continuidad pase lo que pase ante el Breogán el domingo

El presidente del Dreamland Gran Canaria, Sitapha Savané, como el director deportivo, Willy Villar, atendieron a los medios de comunicación en la pista central del Arena antes del comienzo del entrenamiento, tras la comparecencia de Carlos Alocén en la previa del duelo del domingo, en el Arena, ante el Río Breogán (12.00 horas).

Savané, ante el sonido del respetable al término del partido del pasado martes ante el ERA Nymburk que confirmaba la eliminación en octavos de final de los grancanarios de la Basketball Champions League (BCL), afirmó que "todos lo hemos vivido igual, nos llevamos un gran chasco en una competición en la que todavía teníamos puestas grandes esperanzas y de ahí sale la frustración acumulada por una temporada que no ha ido como todos esperábamos".

Situación parecida en 2012 y 2019

El presidente claretiano explicó la crisis deportiva que atraviesa el equipo señalando que "hay años que te pueden salir mejor o pero, pero nos hemos pasado del punto de no salirte bien y estamos en una situación en la que no estamos acostumbrados a ver a nuestro Granca, aunque ha ocurrido también con anterioridad en 2019 y en 2012 lo viví yo como jugador, pero no es lo normal para nosotros y esto lleva a mucha frustración porque siempre hay muchos factores cuando pasa algo así, podemos hablar del tema de fichajes, que es lo típico que se mira, pero cuando miras atrás, en una plantilla están los que vienen nuevos, los que estaban antes, hay un nivel de encaje y una química que claramente este año no hemos ido encontrando para tener esta regularidad que requiere esta liga, porque no debemos de olvidar que estamos en la segunda liga más dura del mundo". "Una diferencia de dos o tres victorias es lo que separa a los que luchan por Europa y los playoffs, de los que están en la parte baja de la tabla", apostilló.

A la pregunta de si tras la eliminación prematura de Europa el equipo ha fracasado esta temporada, Savané manifestó que "el equipo no está ahora en estas, primero luchaba por unos objetivos y cuando fallas, el punto en el que están es el mismo que el de la grada, todos estamos muy fastidiados, muy tristes, pero los jugadores no tienen el lujo de poder pararse porque la liga no les espera y tienen que levantarse y ver que nos quedan 12 jornadas, es un tercio de liga y ahora hay que mirar sólo al partido del domingo".

Falta de costumbre y necesidad de unión

Respecto a la falta de costumbre del equipo a la hora de afrontar una lucha por el descenso, el máximo mandatario de los amarillos respondió que "todos, en general y gracias a Dios, no estamos acostumbrados a esta situación y en nuestro club lo hemos vivido". "Ahora que nos vemos delante de ello, el paso número uno es no engañarse, saber donde estamos y estar todos juntos, unidos para tirar hacia adelante, porque los dos últimos partidos de liga que tuvimos de liga aquí los hemos perdido en los últimos segundos, que si las hubiéramos ganado hoy estaríamos conjurándonos para intentar alcanzar los playoff", recalcó.

"El domingo lo que tenemos que hacer es coger toda la frustración, todo el enfado y dirigirlo hacia el contrario, me refiero tanto a la plantilla como al resto de nosotros, para sacar una victoria que nos permita el lunes mirar el panorama con una óptica diferente", insistió Savané. "sólo podemos centrarnos en lo que tenemos delante y en lo que podemos controlar, empezando en lo individual por cada jugador, para cada entrenador y para cada miembro del club, para intentar que cambie la conversación que tenemos ahora encima de la mesa", recalcó.

Su hilo directo con la plantilla

En cuanto a su hilo directo con los jugadores, admitió que "hablo habitualmente con la plantilla, pero ya no soy el capitán, un presidente está en otro plano y siempre les he brindado mi apoyo, pero no debo tomar otras funciones".

Consecuencias ante una derrota el domingo

A la pregunta de si una derrota ante el Breogán provocaría un cambio en la toma de decisiones por parte del club, entre las que se encuentra la continuidad del actual entrenador, Jaka Lakovic, al frente del equipo, el presidente claretiano respondió que "en esta situación, después de cada partido obviamente se hace una análisis, hemos hecho por ejemplo cambios de jugadores, este domingo conaremos con un jugador -Chimezie Metu- al que hemos fichado y le hemos visto entrenar cada día, y ahí estamos centrados, porque no podemos estar con un extra de angustia pensando en las 20 cosas que podrían pasar, vamos a centrarnos en lo que está en nuestra mano y cuando lleguemos a ese punto, veremos las decisiones que se adoptan".

En concreto, del entrenador, Jaka Lakovic, Savané asegura que comentó al esloveno que "mientras te vea con fuerzas creo que tenemos un plus en todo, pero en el momento en el que no se viese con fuerzas, es una persona muy trasparente y sería la primera persona en levantarse y decir que no se ve capacitado para esto". "Él ha estado centrado toda esta temporada en encontrar la tecla para que este grupo pueda rendir como lo han hecho los anteriores y no la ha encontrado, pero él es el primero que te lo dice o se han encontrado soluciones pero no se han plasmado en la pista en victorias, está cambiando cosas incluso en él mismo", matizó.

No es momento de analizar la temporada

Por su parte, el director deportivo del Granca, Willy Villar, en la misma línea del presidente amarillo, manifestó que la sensación del club tras perder su tercer objetivo en la temporada y tener que pelear por la salvación, señaló que "no estamos en el momento de tener que analizar las cosas, estamos en el partido del Lugo, no hay tiempo, debemos centrarnos en ganarlo y para todo lo demás ya habrá tiempo para analizarlo". "Lógicamente estamos fastidiados porque uno de los problemas que tenemos es que la frustración por no estar donde nos gustaría está generando mucha presión y ansiedad sobre el equipo y ahora, nuestro único problema es éste, a nivel mental, que al perder con el Nymburk, todos teníamos puestas las esperanzas en salvar deportivamente el año y ha sido un palo duro, te sientes mal, pero no podemos pararnos, porque la liga continúa y tenemos todas las herramientas, pero con la mochila de no estar donde queremos estar, el equipo se está esforzando y creo que estamos en buenas manos", matizó.

En cuanto a la ayuda mental de los jugadores, el grancanario admitió que de momento no se está trabajando con ningún tipo de ayuda externa en forma de psicólogo deportivo para ayudar al grupo y recordó que "este grupo de trabajo lleva ya cuatro años trabajando juntos y hemos pasado por diversas situaciones, muchas de ellas extraordinarias y estamos preparados para afrontar esta situación, por eso debemos de estar tranquilos, yo me siento más fuerte que nunca, el entrenador también, por eso debemos de tener una confianza absoluta".

La ilusión se tornó en frustración

Sobre los pitidos de la afición al término del partido del pasado martes, Villar argumentó que "era lógico que toda esa ilusión que tenía la afición se torne en decepción y que la gente lo exprese como le sale y tú no puedes ponerles cortapisas, la gente quería ser feliz con su equipo, pero no lo consiguió y seguro que el domingo vendrán con ganas de que se vayan contentos, no hay que agrandar esa pena o dolor que sintieron el pasado martes, a mayor cariño, mayor decepción".

Lakovic, el mejor entrenador de la historia del club, cuestionado desde la jornada nueve

El directivo claretiano ante la pregunta directa sobre la continuidad de Jaka Lakovic al frente del banquillo independientemente del resultado que se de ante el Breogán el domingo, tampoco dio una respuesta de sí o no, argumentando en su caso que "el tema de Jaka es recurrente, ahora quedan 12 jornadas, pero en la jornada ocho o nueve ya estaba cuestionada y yo, como reflexión del club, pienso que ni los más poderosos, el Madrid o el Barça, no han tenido el nivel de exigencia que estamos teniendo aquí. Yo no doy por buena la temporada, pero reflexionando debo de decir que el mejor entrenador de la historia del club, en la jornada nueve estaba cuestionado, cuando ni el Madrid ni el Barça han llegado a ese nivel de exigencia. A lo mejor tenemos que fijarnos en quienes somos, a donde vamos y si somos capaces de aguantar un año malo como este, para volver con fuerza. Que me lo pregunten ahora parece que tiene más sentido, pero que Jaka esté cuestionado desde el principio, no lo es, cuando es el mejor entrenador de la historia del club por resultados".

Errores en el mercado, Angola y Labeyrie

En opinión de Villar, la situación deportiva actual del club "se debe a muchísimas razones, es verdad que fichamos a jugadores como Labeyrie y Angola que deberían de haber tenido un peso muy grande en el equipo, y este año no ha sucedido, en los últimos cuatro años no se cambió a ningún jugador por bajo rendimiento, por lo que la ejecución de este trabajo salía perfecto y este año, ni los fichajes realizados, ni su ejecución han salido perfectos, es evidente que nos hemos equivocado, pero en el deporte no siempre el dos y dos es cuatro".