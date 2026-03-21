Afición dividida: dudas sobre Jaka

El testeo realizado con siete aficionados y abonados del Granca sobre la peliaguda situación que está viviendo el cuadro claretiano, peleando por evitar el descenso en una ACB a la que le restan 12 jornadas para bajar el telón de la fase regular. 12 finales por delante para cumplir el único objetivo que queda en pie, tras no lograr clasificarse para la Copa del Rey, ni para el Playoff ni para los cuartos de final de la Basketball Champions League. Tres de los siete hinchas consultados no tiene tan claro la confianza en la gestión de Jaka Lakovic como entrenador del equipo, a pesar de que reconocen la importancia de los éxitos logrados por el preparador esloveno hasta la fecha al frente del banquillo claretiano. Eso sí, confían plenamente en que se va a lograr el objetivo y se evitará la humillación.

Eduardo Hernández considera que el preparador balcánico le ha dado muchas alegrías al club, muchos éxitos, «pero esta situación le ha superado por momentos, aunque como aficionado creo que debemos de estar a su lado en estos momentos». Su desconfianza la comparten otros dos abonados del Dreamland Gran Canaria, Alejandro Sánchez Marrero y y Dyrma Herrera. El primero de ellos admite que no confía «en la gestión ni de Jaka Lakovic ni de Willy Villar y que va a ser complicado que recupere esa confianza». Por su parte, Herrera piensa que el equipo «está viciado»; «han entrado en un bucle donde ni jugadores ni cuerpo técnico son capaces de revertir la situación ni entenderse entre ellos, y quizás, nos conviene un cambio de entrenador, aunque no creo que sea el máximo culpable pero, necesitamos nuevos aires para salir de este ambiente viciado donde no hay compenetración entre jugadores y técnico», reflexiona.

Por contra, el esloveno encuentra el respaldo de Silvia Morales. Ella confía en Jaka: «Ha conseguido grandes éxitos y ha sabido estar cuando el equipo le ha necesitado». Germán Pérez es de su misma opinión, «pero debe cambiar la mentalidad a los jugadores y ser capaz de activarlos», además reclama «más minutos para Maniema y Carlos Alocén».

«Debe cambiar la mentalidad de los jugadores y activarlos», piensa Germán Pérez

Por su parte, Joserra Santana también apuesta por el esloveno, aunque cree que la temporada le está superando y reclama un paso al frente de «Brussino, Tobey y Albicy», a los que considera «los termómetros del equipo».

Miguel Hernández se declara como el mayor defensor del técnico esloveno: «Ha sido de los mejores entrenadores del Granca, está capacitado, nos dio un título europeo y ahora no podemos mandarle a los infiernos».

Ilusión por el debut de Metu

El inminente estreno como amarillo de Chimezie Metu mañana ante el Breogán ha sido unánimemente celebrado por los aficionados encuestados. Segun Eduardo Hernández, el ala-pívot nigeriano se trata de un jugador de «nivel top en Euroliga». «Sobre el papel tiene ilusión y la genera, pero hay que tener paciencia porque lleva un año sin jugar». Silvia Morales, por su parte, espera que su debut se asemeje al que tuvo en su día Jacob Wiley y que le dé al equipo «esa energía extra que necesita». Para Germán Pérez, el fichaje del exjugador del Barça permitirá a los amarillos «encontrar otro sistema ofensivo. «Te da más físico, un posteo, puede jugar por fuera, te puede hacer un reverso, es muy diferente a lo que te daba Labeyrie que era poca cosa», añade.

«Confío en el técnico, pero esta temporada le está superando», afirma Joserra Santana

Sin embargo, Joserra Santana desconfía un poco del estado físico del jugador porque todavía no ha debutado: Pero si está bien, nos puede aportar esa energía y esa potencia física que necesitamos en el juego interior». También Miguel Hernández le ve como «un jugador que puede ser clave porque nos pueda dar mucho más en el plano ofensivo». Dyrma Herrera le ve como «uno de los jugadores que pueden tirar del carro en este final de temporada junto a Albicy y Brussino». Por último, Alejandro Sánchez considera que es «el fichaje que había que hacer, aunque lleve un año sin jugar, porque jugadores en el mercado de esta calidad no suele haberlos con ritmo, pienso que debería de haber jugar ante el Nymburk», sentenció.

La situación de la deuda del patrocinador principal, Dreamland Studios, también preocupa a una afición que considera que «mancha la imagen del club, además de generar inestabilidad». n