CB Gran Canaria - Río Breogán: examen de confianza ante una afición herida

El Granca afronta mañana ante una afición despechada, tras su inesperada eliminación de la Basketball Champions League a manos del Nymburk el martes, un examen de confianza en toda regla para intentar revertir los pitos que acompañaron al equipo en su camino de retorno al vestuario al término del duelo continental. Para ello, los grancanarios deben doblegar al Río Breogán de Luis Casimiro Palomo (12.00 horas, Dazn) en la primera de las 12 finales que tienen por delante los amarillos para intentar esquivar el deshonor de un posible descenso en la Liga Endesa. La crisis de juego y resultados que arrastra la escuadra claretiana parace atenazar a los jugadores en su últimas apariciones, donde no han sido capaces de gestionar la ansiedad en los finales apretados, lo que se ha traducido en siete derrotas de nueve encuentros ligueros disputados en 2026. Y no solo los jugadores, sino un Jaka Lakovic que con una derrota mañana en el Arena complicaría mucho su continuidad al frente del banquillo local.

Tampoco está para hacer regalos el cuadro lucense, que llega a la Isla con la necesidad de resarcirse tras sufrir cuatro tropiezos consecutivas ante el UCAM Murcia, La Laguna Tenerife, Barça y el Bilbao.

Salvar el averaje como mal menor

Tal y como se están poniendo las cosas en la competición doméstica, como mal menor, el Granca debe al menos intentar preservar como mínimo el averaje que logró en el duelo de la primera vuelta ante los lucenses, rivales directos en la pelea por evitar el descenso. Por 11 puntos se impusieron los amarillos en Galicia (81-92), con la dupla Wong y Brussino liderando la ofensiva insular.

Sin Cook en el Breogán y con Metu en el Granca

La única baja en la expedición lucense es la de Keandre Cook, que no ha entrenado con normalidad durante la semana por una infección en la garganta, perdiendo Luis Casimiro a un hombre vital en sus esquemas tácticos durante esta temporada, en un partido que también es una final para el Breogán, ya que de ganar se alejaría un poco más de la lucha encarnizada que se prevé de cara a salvar la categoría.

En el bando claretiano debuta el nigeriano Chimezie Metu, aunque en principio parte desde el banquillo. En su comparecencia previa al desplazamiento de los lucenses a la Isla, su entrenador, Luis Casimiro, habló sobre el ambiente enrarecido que se respira en la Isla tras la eliminación europea, y advirtió que espera un conjunto con «bastante tensión competitiva» y las alarmas encendidas, recetando energía para generar una mayor presión ambiental, conocedor de la frustración y el enfado de la marea amarilla con sus jugadores y con la entidad.

Complicaciones en el viaje

La expedición del Río Breogán sufrió ayer un contratiempo en su desplazamiento hasta la Isla para disputar el encuentro ante el Granca. Su vuelo desde A Coruña fue suspendido y tuvo que desplazarse hasta el aeropuerto de Santiago de Compostela para viajar hasta Madrid, donde debían coger el enlace para llegar a la Isla.

El retraso provocó que perdieran el vuelo que estaba previsto, teniendo que esperar hasta el siguiente disponible, al filo de las 17.45 horas, lo que obligó al equipo gallego a cancelar el entrenamiento previo que estaba previsto en el Gran Canaria Arena hoy.