Jaka Lakovic coincide con Luis Casimiro: "No hay memoria" en el deporte de élite, aceptando la presión por los resultados

El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic reconoció en la previa del duelo de mañana en el Arena (12.00 horas, Dazn) ante el Río Breogán que su equipo afronta la primera de las 12 finales por la salvación "con la máxima ambición, ilusión y teniendo claras las cosas que tenemos que hacer para ganar el partido". "El equipo está preparado, con pequeñas molestias, pero dispuestos a luchar, juntarnos y ganar el partido", agregó.

Analizando al rival

El estratega balcánico analizó al cuadro lucense: "es un equipo que juega rápido, que es muy eficiente en ataque, son el séptimo mejor ataque de la liga, que cuenta con muy buenos tiradores, como Francis Alonso, Kurucs, Andric, Cook, que tiran tanto en contraataque, como de tres, como en estático". "Es un rival muy difícil, porque juegan bien ataque y nosotros debemos estar con la máxima intensidad posible y sabiendo en cada defensa las cosas que debemos de hacer para limitar su eficiencia ofensiva y proteger nuestro rebote defensivo, que será una de las claves del encuentro", apuntó.

En cuanto a la importancia de ganar este duelo directo ante el Breogán, manifestó que "debemos de ser conscientes de que debemos de ganar este partido en 40 minutos, no querer ganarlo en 10, porque hay que ganarlo al final". "Nos ayudaría empezar bien, soltarnos un poco, pero estar preparados para jugar en cualquier escenario", puntualizó.

El debut de Metu

Ante el inminente estreno de Chimezie Metu con la elástica amarilla, señaló que "lo veo bien, ha encajado bien en el grupo, está trabajando bien en los entrenos, si bien durante las últimas semanas, el problema era que no teníamos mucho tiempo para entrenar por los viajes y los partidos, donde no pudo tener muchos entrenos de intensidad y de ritmo, por lo que ha ido progresando de un entreno a otro y ahora ha contado con tres entrenos seguidos en los que le veo bien y preparado para saltar a la pista y ayudar al equipo".

Los elogios de Villar y la "falta de memoria" apuntada por Casimiro

Sobre las palabras de ayer del director deportivo claretiano, Willy Villar, que le calificó como "el mejor entrenador de la historia del club en cuanto a resultados deportivos", el eslovenó se sinceró afirmando que "siempre es agradable cuando escuchas estas palabras, pero es verdad que hemos tenido muchos resultados y éxitos, pero yo mismo no me siento que sea el mejor técnico de la historia del Granca, soy Jaka, y sé que cada día doy el cien por cien por el equipo, intento hacerlo lo mejor posible para que el equipo esté preparado para jugar contra cualquier rival y ganar". "Este es mi objetivo, ser el mejor creo que no es tan importante", añadió.

En cuanto a la opinión de su rival de mañana, Luis Casimiro, quien afirmó respecto a las críticas sobre su gestión al frente del equipo esta temporada en las que declaraba que "la gente tiene poca memoria", el esloveno admitió que "muchas veces hablamos con otros entrenadores antes y después de los partidos y siento el reconocimiento de la gente, pero también tanto en mi carrera como jugador y ahora como entrenador, que esto es deporte de élite y en el deporte de élite por desgracia o no, no es que haya poca memoria, es que no la hay, el entorno es resultadista, pocas cosas se evalúan durante el proceso y es así aquí, allá, en Grecia, en Alemania y soy muy consciente de ello y lo acepto siempre".

No ha mantenido ninguna conversación sobre su futuro

El esloveno reconoció al ser preguntado sobre si se le había comentado que pase lo que pase en los siguientes partidos vaya a seguir siendo el entrenador, que "no hemos tenido este tipo de conversación, pero más allá de preparar el partido de la mejor manera posible, tanto dentro, como fuera de la pista, no voy, todas las cosas que pueden llegar no están bajo mi control, pero intento controlar lo que puedo, las cosas pasarán o no, pero vamos a vivir con eso".

Un momento personal difícil

En su mentalidad de ganador, el no lograr que lleguen los resultados deportivos a pesar de sus esfuerzos, comentó que "es duro, complicado, sobre todo después de los partidos, es difícil, pero como entrenador tengo que estar siempre apoyando y estar fuerte para ayudar al equipo, porque los jugadores son los que necesitan esta ayuda y más en los momentos difíciles, porque en las victorias poca ayuda necesitan, pero ahora cuando los momentos son malos y complicados es cuando los tenemos que respaldar y yo el primero".

En busca de la paz mental

En los entrenamientos, en estos momentos de bloqueo mental de los jugadores, confirmó que "hacemos muchas cosas sobre todo fuera del horario de la pista, simplificamos cosas mentalmente en el día a día, cosas en las que tenemos que focalizarnos, para que los jugadores tengan paz mental para afrontar el siguiente partido y fuera de la pista, cuando toca trabajar y hacer las cosas, no podemos relajarnos, queremos hacer las cosas bien, pero fuera debemos de focalizarnos más en los detalles que tenemos que hacer y los jugadores deben de ser capaces de controlar las cosas que podemos controlar, seguir sus rutinas, esfuerzo, unidad,..., son cosas que puedes controlar tú cada día para hacer las cosas bien".

Caer en Europa nunca es una ventaja

Para Lakovic la eliminación de Europa del pasado martes no es una ventaja, en su opinión "estamos juntos ya siete meses, ya sabemos como queremos jugar y que queremos hacer, el problema es que lo hacemos de manera muy intermitente y en la liga y en la ACB es muy difícil, tenemos que perseguir esta regularidad, pero quedarnos fuera de Europa no es bueno lo mires como lo mires, queríamos estar en esta Final a Cuatro, pero no vamos a estar y ahora tenemos que mirar adelante".