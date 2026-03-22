El CB Gran Canaria se hace el harakiri y coloca a Jaka Lakovic y a la directiva en el disparadero (75-83)

"Directiva, dimisión" ha sido el cántico de despedida de la afición claretiana en el final del encuentro, en una sentencia de la hinchada tras vivir in situ en elArena la decimosexta derrota de la temporada, en el que se volvió a ver a un Dreamland Gran Canaria sin respuesta y que ante un rival, el Río Breogán, que llegaba a la Isla en plena inercia de derrotas, volvió a hincar la rodilla, manteniéndose en la zona caliente de la tabla 75-83).

Mal partido de los claretianos que tras arrancar con un parcial de salida de 3-12, parecían recuperarse, para terminar protagoniando una segunda parte para el olvido que dio alas al cuadro lucense que sacó a la luz todos los defectos de los amarillos, empezando por sus regalos desde la línea de tiros libres, con un 55% de acierto y marrar 15 tiros libres, que de haberlos metido habría cambiado la historia.

El equipo queda tocado y la pelota de las decisiones queda en el tejado de una directiva que ha vuelto a ser señalada por una afición harta y que exige un cambio para evitar la debacle del descenso.

Tobey, baja y Metu titular

Mike Tobey causaba baja a última hora por paternidad, entrando en su lugar el canterano Mervedi Miteo en la posición de cinco, obligando a Jaka Lakovic a reajustar las rotaciones en el duelo ante el Río Breogán y Chimezie Metu se estrenaba con la elástica amarilla como titular.

Parcial de salida de 3-12

El Granca arrancaba con el pie izquierdo en el partido, concediendo demasiadas pérdidas y sufriendo para controlar el acierto de Sakho bajo el aro y de Andric desde la línea de 6.75, que con dos triples consecutivos dejaba los tres puntos iniciales de Albicy en una anécdota, llevando a Jaka Lakovic a tener que pedir su primer tiempo muerto en el partido a 7:05 delfinal del primer asalto (3-12).

Kuath en una contra y Albicy con un triple minimizaban el tercer acierto desde fuera del arco de un inspirado Andric que tiraba del carro anotador de los lucenses (8-15).

Mejoría en defensa

El Granca mejoraba en defensa y reducía la diferencia a un solo punto tras encadenar dos triples consecutivos de Brussino y Albicy que despertaban a la aletargada hinchada amarilla (16-17).

El Breogán respondía al intento de remontada de los isleños con un parcial de 0-10, con Brankovic, Mavra y Kurucs como protagonistas que volvían a abrir la brecha en el luminoso, cortando Samar la sequía claretiana (18-27).

Las concesiones defensivas del Granca eran explotadas a la perfección por Brankovic para seguir engordando sus estadísticas, mientras los claretianos encontraban en seis puntos consecutivos de Kassius Robertson la receta para agarrarse al encuentro, llegándose al final del acto con un 24-30 en el luminoso.

Buena entrada en el segundo cuarto

Un parcial de salida de 4-0 por obra de Robertson y Kuath despertaban en el reinicio del juego las alarmas del técnico lucense, Luis Casimiro, que congelaba el duelo a las primeras de cambio (28-30).

Un nuevo mate colosal de Kuath reseteaba el partido al colocar el 30 iguales. El Breogán atravesaba por un momento valle en su acierto y el sursudanés completaba la remontada para un Granca que recuperaba sensaciones, bajo la dirección en la pista de Alocén y Samar, que cruzaba triples con Andric (35-33).

Debut de Miteo

En pleno intercambio de golpes debutaba Miteo con los amarillos en la ACB, estrenándose con dos certeros lanzamientos desde la línea de castigo. Robertson seguía sacando partido de su inspiración anotadora y los amarillos se consolidaban como dominadores del marcador (42-37).

Aranitovic y Mavra volvían a estrechar el marcador y Lakovic prefería detener el partido a poco más de un minuto para el descanso (42-41).

Primera canasta de Metu y exhibición de Russell

Metu se estrenaba con sus dos primeros puntos de amarillo y Mavra cerraba el marcador al descanso para colocar el 44-43 que dejaba todo abierto para la segunda parte.

El Río Breogán golpeaba primero en el reinicio del juego en el tercer acto con un parcial de 0-9 nacido de las manos de DeWayne Russell, mientras Chimezie Metu y Kur Kuath perdonaban en sus lanzamientos desde la línea de tiros libres (44-52).

Metu comienza a entonarse

El ala-pívot nigeriano comenzaba a ver con más facilidad el aro rival, convirtiendo cinco puntos consecutivos, con su primer triple de amarillo incluidos, mientras los gallegos tiraban de Kurucs para mantener su colchón con un nuevo acierto del 6.75 (49-55).

Dibba lanza a los gallegos

El Río Breogán daba un nuevo acelerón ante las facilidades claretianas en el rebote defensivo, que permitían a Dibba anotar cinco puntos consecutivos que obligaban a Lakovic a detener el partido a 4:27 para el final del tercer acto (52-60).

Los de Luis Casimiro sofocaban los intentos de remontada de los locales con un nuevo triple de Aranitovic que elevaba la renta visitante hasta los dobles dígitos de diferencia (55-65).

Mavra desata los primeros silbidos

El Breogán se sentía cómodo mientras los nervios afloraban en un Granca que escuchaba los primeros silbidos tras cerrar el tercer periodo Mavra con una canasta sobre la bocina que colocaba el 57-69.

Los amarillos entraban en el asalto definitivo con Wong inaugurando el marcador, pero con los gallegos estirando su renta con un triple de Francis Alonso y un canastón de Sakho que complicaba el triunfo de los isleños (61-74).

Tensión y decepción final

La tensión crecía en la recta final del duelo, en un intercambio de golpes que no le bastaba a los claretianos para recortar la diferencia en el marcador que era administrada por los discípulos de Luis Casimiro, para desesperación de Jaka Lakovic.

Los nervios le seguían pasando factura a los amarillos que seguían haciendo regalos desde la línea de tiros personales. Cada intento de acercarse en el luminoso era penalizado por los gallegos que con una nueva canasta de Brankovic y un triple de Mavra, llevaban a los amarillos hasta un nuevo tiempo muerto a 48 segundos para el final, recibiendo la bronca del respetable (71-81), que abandonaba a cuentagotas las gradas del Arena.

Gritos de 'directiva, dimisión" invadían el Arena en un final triste en el que el resultado, como mal menor, permite a los grancanarios ganarle al menos el averaje a los gallegos (75-83).