Jaka Lakovic sobre su posible cese del CB Gran Canaria: «El club debe tomar una decisión; yo estoy en paz con mi trabajo y me veo con fuerzas»

Una dura derrota que puede traer consecuencias. El Dreamland Gran Canaria cayó ante el Río Breogán en otro partido para olvidar, que mantiene la racha negativa de los amarillos y que les sigue acercando a los puestos de descenso en la Liga Endesa. Con la duda sobre el rendimiento de la plantilla y el bache que están atravesando los grancanarios, Jaka Lakovic, el técnico claretiano, afirmó en la sala de prensa tras el encuentro que se ve con fuerzas para seguir al frente del equipo, pero reseñó que será el club el que tendrá que tomar esa decisión.

«Los partidos que quedan son muy importantes y yo, personalmente, me veo con muchas fuerzas y ambición. Siempre trato de ayudar a los jugadores y al equipo. ¿Mi posible cese? Es el club el que tendrá que tomar esas decisiones; yo estoy en paz con mi trabajo al 100 %. Siempre doy mi 100 % y estoy convencido de que esto lo vamos a remontar para conseguir nuestro objetivo en este momento, que es salvar la categoría», argumentó el preparador de Liubliana, que está viviendo su peor momento desde que llegó a la isla.

El factor mental, clave en la derrota

Por otro lado, a la hora de analizar el duelo ante el Breogán de Luis Casimiro, Lakovic esgrimió que el factor mental resultó «importante. Estamos en una dinámica negativa, está claro. Este factor mental, este nerviosismo, esta presión que los jugadores se ponen sobre ellos mismos nos lleva a fallar muchos tiros libres. Hoy eso ha sido determinante al final, con 15 tiros libres fallados, todos en la segunda parte».

Además, señaló que a su Granca le costó «defender y tener intensidad. Ellos tuvieron 19 rebotes ofensivos, 19 posesiones en ataque más, donde estábamos trabajando bien, incluso defendiendo correctamente, pero luego no fuimos capaces de terminar la posesión defensiva con un rebote. También han cogido nuestra energía y nuestro ritmo, y así pudieron controlar el choque a su favor».