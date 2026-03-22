Lakovic sigue al frente del banquillo del CB Grancanaria, pero todos los frentes están abiertos

El Dreamland Gran Canaria volvió a perder por decimosexta ocasión en esta temporada en la Liga Endesa y lo hizo ante una afición muy harta de la imagen de los suyos. La hinchada dejaba claro hoy su hastío y como el martes, tras caer en Europa, el objetivo de sus críticas era el palco del Arena. Encima, la derrota llegaba ante un rival directo por el objetivo de la salvación, el Río Breogán del exclaretiano Luis Casimiro Palomo, que supo pescar en el río revuelto de Siete Palmas. Los claretianos, tras reponerse del 3-12 de salida que hacía presagiar lo peor, conseguían renacer en el segundo acto para terminar claudicando ante los lucenses (75-83), en gran parte por su desacierto desde la línea de castigo -55%- tras desperdiciar la friolera de 15 lanzamientos, que les hubieran dado un triunfo.

A pesar de la presión de la frustrada hinchada local para defenestrar al técnico Jaka Lakovic, el esloveno se mantiene en el banquillo, aunque todos los frentes siguen abiertos en el Granca. Todo es posible, tanto que el esloveno siga entrenando a los amarillos hasta final de curso, como que sea relevado siempre y cuando aparezca en el horizonte el nombre de un entrenador que mejore la opción actual a estas alturas de la película. La situación de bloqueo mental de los jugadores demanda la presencia de un jefe con carácter, con experiencia en la ACB y que sea capaz de cambiar el chip de una plantilla que parece abrumada por la situación e incapaz de revertirla. Además, el contrato actual de Lakovic le liga hasta 2027 a la entidad amarilla, lo que obligaría a pasar por caja para destituirlo.

Una lista de candidatos poco atractiva

Salva Maldonado, Óscar Quintana, Ricard Casas, Roger Grimau, Fotis Katsikaris, Israel González, Jota Cuspinera... Son algunos de los nombres que se encuentran disponibles en el mercado actual con experiencia en la Liga ACB, pero sobre el papel no invitan al optimismo de cara a lograr la reacción inmediata del Granca.

La opción de volver a encomendar el marrón al asistente Víctor García, como sucedió en su momento en la temporada de la Euroliga cuando tuvo que tomar el relevo de Salva Maldonado, tampoco parece la solución más efectiva. Y eso siempre y cuando el técnico grancanario aceptase la oferta, lo que es harina de otro costal.

La ausencia por paternidad de Tobey y el debut de Metu

Tampoco ayudaba en el duelo contra el Breogán un cambio de planes de última hora. En uno de los partidos más importantes de la temporada, el adelanto en el parto de la hija de Mike Tobey dejaba al pívot fuera del encuentro, obligando a Pierre Pelos a tener que echar una mano a Kur Kuath en la posición de cinco. Aunque el francés se desfondó, no resultó suficiente para evitar que Brankovic campase a sus anchas. También motivó la titularidad de Chimezie Metu. El nigeriano evidenció que necesita tiempo para alcanzar el nivel de la súper estrella que siempre ha sido, pero aguantó en pista cerca de 14 minutos en los que intentó ayudar.

La falta de gasolina en la recta final, sumado a los regalos en el tiro libre, hicieron el resto en un final agónico ante el Breogán. Hubo fuga masiva de aficionados claretianos de las gradas antes del bocinazo. Los que se quedaron dedicaron una sonora pitada, la segunda seguida hacia el palco, que invitaba a la directiva a buscar soluciones urgentes para las 11 finales que restan todavía para salvarse.