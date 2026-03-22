CB GRAN CANARIA
Lakovic sigue al frente del banquillo del CB Grancanaria, pero todos los frentes están abiertos
La falta de una alternativa fiable para suplir al técnico, con contrato hasta 2027, le mantiene de momento en el cargo a pesar del ridículo con el Breogán (75-83)
El Dreamland Gran Canaria volvió a perder por decimosexta ocasión en esta temporada en la Liga Endesa y lo hizo ante una afición muy harta de la imagen de los suyos. La hinchada dejaba claro hoy su hastío y como el martes, tras caer en Europa, el objetivo de sus críticas era el palco del Arena. Encima, la derrota llegaba ante un rival directo por el objetivo de la salvación, el Río Breogán del exclaretiano Luis Casimiro Palomo, que supo pescar en el río revuelto de Siete Palmas. Los claretianos, tras reponerse del 3-12 de salida que hacía presagiar lo peor, conseguían renacer en el segundo acto para terminar claudicando ante los lucenses (75-83), en gran parte por su desacierto desde la línea de castigo -55%- tras desperdiciar la friolera de 15 lanzamientos, que les hubieran dado un triunfo.
A pesar de la presión de la frustrada hinchada local para defenestrar al técnico Jaka Lakovic, el esloveno se mantiene en el banquillo, aunque todos los frentes siguen abiertos en el Granca. Todo es posible, tanto que el esloveno siga entrenando a los amarillos hasta final de curso, como que sea relevado siempre y cuando aparezca en el horizonte el nombre de un entrenador que mejore la opción actual a estas alturas de la película. La situación de bloqueo mental de los jugadores demanda la presencia de un jefe con carácter, con experiencia en la ACB y que sea capaz de cambiar el chip de una plantilla que parece abrumada por la situación e incapaz de revertirla. Además, el contrato actual de Lakovic le liga hasta 2027 a la entidad amarilla, lo que obligaría a pasar por caja para destituirlo.
Una lista de candidatos poco atractiva
Salva Maldonado, Óscar Quintana, Ricard Casas, Roger Grimau, Fotis Katsikaris, Israel González, Jota Cuspinera... Son algunos de los nombres que se encuentran disponibles en el mercado actual con experiencia en la Liga ACB, pero sobre el papel no invitan al optimismo de cara a lograr la reacción inmediata del Granca.
La opción de volver a encomendar el marrón al asistente Víctor García, como sucedió en su momento en la temporada de la Euroliga cuando tuvo que tomar el relevo de Salva Maldonado, tampoco parece la solución más efectiva. Y eso siempre y cuando el técnico grancanario aceptase la oferta, lo que es harina de otro costal.
La ausencia por paternidad de Tobey y el debut de Metu
Tampoco ayudaba en el duelo contra el Breogán un cambio de planes de última hora. En uno de los partidos más importantes de la temporada, el adelanto en el parto de la hija de Mike Tobey dejaba al pívot fuera del encuentro, obligando a Pierre Pelos a tener que echar una mano a Kur Kuath en la posición de cinco. Aunque el francés se desfondó, no resultó suficiente para evitar que Brankovic campase a sus anchas. También motivó la titularidad de Chimezie Metu. El nigeriano evidenció que necesita tiempo para alcanzar el nivel de la súper estrella que siempre ha sido, pero aguantó en pista cerca de 14 minutos en los que intentó ayudar.
La falta de gasolina en la recta final, sumado a los regalos en el tiro libre, hicieron el resto en un final agónico ante el Breogán. Hubo fuga masiva de aficionados claretianos de las gradas antes del bocinazo. Los que se quedaron dedicaron una sonora pitada, la segunda seguida hacia el palco, que invitaba a la directiva a buscar soluciones urgentes para las 11 finales que restan todavía para salvarse.
Crisis. Segunda pitada de la semana
La afición vuelve a mirar al palco del Arena: «Directiva dimisión»
La marea amarilla ofreció una doble cara ayer en el transcendental duelo del Dreamland Gran Canaria ante el Río Breogán, que acabó con la decimosexta derrota de los claretianos en la presente campaña en la Liga Endesa. El mal arranque de los grancanarios, con un 3-12, era encajado con estoicidad por los 6.014 sufridos aficionados que acudieron al Arena. No dejaron de apoyar a sus jugadores a pesar de la evolución de un partido que a partir del tercer acto empezaba a apuntar lo peor. Más que nada, porque se repetía una vez más el mismo capítulo que se emite en Granca TV esta temporada, la de los picos de rendimiento que terminan en derrota. No fue hasta el último asalto cuando parte de la afición comenzó a abandonar el recinto con la impotencia de ver que los suyos iban a volver a caer sin remisión. La frustración daba paso al enfado en el último minuto, en el que mezclados con los gritos de «directiva, dimisión» se entremezcló algún que otro insulto, lo que refleja la impotencia de la afición que cómo su equipo no es capaz de reaccionar ante la situación.
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