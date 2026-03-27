La dicotomía del CB Gran Canaria con su banquillo y un efecto mariposa con los despidos que no siempre sale bien

Un mercado corto y un cambio que no augura un revulsivo inmediato. El Dreamland Gran Canaria está viviendo su peor momento de los últimos 20 años a nivel clasificatorio y el peligro de descender a Primera FEB es real. Los amarillos solo acumulan siete victorias tras 23 jornadas disputadas, unos guarismos peores, a estas alturas de la competición, que en los cursos 2011-12 y 2018-19, justo las dos campañas en las que también se coqueteó de verdad con perder la categoría. Con este panorama, la derrota ante el Río Breogán puso en la picota a Jaka Lakovic, el técnico de los amarillos, que se mantuvo en el cargo a pesar de las malas sensaciones mostradas desde el inicio de 2026: solo se han conseguido ganar cinco partidos de 17 entre la Liga Endesa y la BCL. Aun así, un cambio de entrenador no siempre acaba saliendo bien.

Algunos de los casos más positivos y más recientes se encuentran en dos proyectos que la pasada campaña decidieron dar un giro de timón que les ayudó a cerrar la permanencia. El primero de ellos es el de Luis Casimiro con el Río Breogán. El técnico manchego tomó las riendas de los lucenses en detrimento de Veljko Mrsic en diciembre de 2024 con el equipo como farolillo rojo. La transformación resultó efectiva de inmediato y la salvación se logró con holgura tras firmar 13 triunfos.

La otra experiencia positiva ocurrió con el Girona, que vivió una situación similar cuando tomó la decisión de despedir a Fotis Katsikaris para traer a Moncho Fernández con 23 encuentros por disputarse y cuando también marchaba colista. El cambio revivió a los catalanes y evitaron su regreso a la segunda categoría del baloncesto español.

Cambios sin éxito y continuidades ganadoras

En el otro lado de la moneda se encuentran dos ejemplos que no pudieron revertir sus respectivas situaciones y finalizaron la temporada descendiendo. En el curso 2021-22, el San Pablo Burgos cambió hasta en tres ocasiones de técnico: empezó el año Zan Tabak, luego llegó Salva Maldonado y el último en llegar fue Paco Olmos, quien permaneció en el banquillo hasta mayo. No obstante, esos volantazos no le sirvieron para mejorar del todo su dinámica y acabó la competición como el último clasificado.

En idéntico escenario, y en esa misma campaña, estuvo el Morabanc Andorra, que destituyó a Ibón Navarro después de 17 jornadas. El hasta entonces asistente, David Eudal, le sustituyó en el puesto, aunque, a falta de cinco partidos, presentó su dimisión y Óscar Quintana se hizo cargo. Sin embargo, tampoco surtió el efecto deseado para sobrevivir en la ACB.

Más allá de los relevos, también existen dos apuestas por la continuidad que salieron adelante sin tener que cambiar de entrenador. Por ejemplo, el Covirán Granada creyó firmemente en Pablo Pin en la 2023-24 y, pese a que la situación era límite, no quiso agitar la coctelera. Al final, el preparador granadino selló la permanencia en la última jornada ganando al Dreamland Gran Canaria en casa. Otro caso como el del técnico andaluz es el de Álex Mumbrú en la temporada 2020-2021 con el Bilbao Basket. En la entidad vasca confiaron en el actual seleccionador de Alemania y, en una Liga Endesa de 19 equipos, se salvaron venciendo al Joventut en el partido final, haciendo descender al Estudiantes.

Los perfiles disponibles

Lo cierto es que el mercado de entrenadores a estas alturas del año no es amplio y la lista se acorta teniendo en cuenta también el aspecto económico. En ella hay perfiles con experiencia en la ACB como Salva Maldonado, Jota Cuspinera, Óscar Quintana, Ricard Casas, Alejandro Martínez o Israel González, aunque en su caso todo el bagaje es como ayudante. También hay otros con menos trayectoria en la élite del baloncesto español como Salva Camps, el grancanario Marco Justo o Jesús Ramírez, que salió del Casademont Zaragoza hace unas semanas.

Por otro lado, Víctor García, que actualmente ejerce de asistente en el conjunto claretiano, se desmarca como opción al considerar que no es la solución a esta situación, ya que en este momento es el encargado del apartado defensivo, es una de las voces que escuchan los jugadores cada día y la modificación de rol no supondría un cambio radical a la hora de trabajar en lo que resta hasta el final de la temporada.

Con todo eso, Jaka Lakovic continúa al frente del cuadro amarillo con la confianza del club para llevar el barco a buen puerto. El esloveno ha firmado tres campañas bastante buenas en la Isla, consiguiendo el título de la Eurocup en 2023, así como la clasificación para la final de dicha competición el curso pasado, tres billetes consecutivos para la Copa del Rey y otros tres para los Playoffs. Si bien es cierto que el deporte profesional no vive del pasado y desde el pasado mes de septiembre no ha conseguido enderezar el rumbo en casi ningún momento, el balcánico ha demostrado de sobra su capacidad, su enorme ética de trabajo y, hasta este año, su periplo ha sido prácticamente impecable.

Aun así, los resultados son los que mandan y los próximos tres encuentros (Joventut a domicilio, Burgos y Zaragoza, ambos en casa y rivales directos) pueden cambiar por completo su destino. Mientras tanto, la creencia en Lakovic se mantiene, al menos, por ahora.