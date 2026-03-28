Joventut - CB Gran Canaria: a por la sorpresa, con lo puesto, en Badalona

El Dreamland Gran Canaria, sumido en una larga crisis de resultados, visita mañana (11.00 horas, Dazn) el Olímpico de Badalona con el objetivo de dar la sorpresa en el fortín inexpugnable que esta temporada esta siendo el feudo del Joventut. Hasta la fecha, allí solo ha conseguido imponerse el líder Real Madrid. Los grancanarios, a una victoria de las posiciones de descenso, están obligados a, al menos intentar, dar la campanada ante uno de los equipos que mejor se han reforzado esta campaña y que han apuntalado la plantilla con el reciente fichaje de Jabari Parker, que desde su llegada al equipo verdinegro está ofreciendo un rendimiento inmediato.

Dani Miret, técnico de la Penya, recupera para la causa al gigante Ante Tomic, que aprovechará el partido ante los grancanarios para recuperar ritmo de competición, con minutos de calidad, de cara a que llegue rodado al encuentro de ida de los cuartos de final de la Basketball Champions League ante el AEK, el miércoles en Atenas. La única baja con la que cuenta el cuadro verdinegro para el choque de esta mañana es el de Guillem Vives, aquejado de un esguince en su tobillo izquierdo.

Segunda ausencia consecutiva de Tobey

Por su parte, Jaka Lakovic, entrenador claretiano, no podrá contar con Mike Tobey. El pívot norteamericano con pasaporte esloveno se pierde su segundo encuentro consecutivo tras ausentarse el pasado domingo ante el Río Breogán, al tener permiso del staff técnico para no viajar y quedarse junto a su esposa y su hija recién nacida.

Su lugar en el roster lo ocupa el canterano Mervedi Miteo, quien debutó en la ACB ante los lucenses en el último choque liguero, aunque el técnico esloveno tambiéntiene la opción de emplear a Pierre Pelos como cinco de emergencia, ante un Joventut que cuenta con una de las duplas interiores más complicadas de defender de la Liga Endesa, la formada por Ante Tomic y Simon Birgander.

Quien sí va a estar en el Olímpico de Badalona, a pesar de las molestias físicas que le impidieron entrenar con el grupo el pasado viernes, es Andrew Albicy. Dada la urgencia del equipo por lograr victorias que le alejen del abismo del descenso, el capitán amarillo debe dar un paso al frente.

El panorama claretiano

Independientemente de lo que suceda sobre la pista en Badalona, los grancanarios deben tener un ojo puesto en lo que hagan sus tres rivales directos en la pelea por eludir el descenso en esta jornada. El Morabanc Andorra, penúltimo clasificado con una victoria menos en su casillero que los claretianos, recibe mañana en el Principado al Baskonia (16.00 horas). Un triunfo inesperado de los andorranos, sumado a una derrota de los grancanarios en tierras catalanas, agudizaría la situación clasificatoria del Granca.

El Casademont Zaragoza, 15º a un triunfo también de los amarillo, visitan el Santiago Martín, donde el remozado Canarias de Patty Mills debe ser el aliado de sus vecinos para no ver recortada su diferencia. Por último, el San Pablo Burgos, 16º y que además es el próximo equipo en visitar el Arena, recibe al Valencia Basket en el Coliseo burgalés en un enfrentamiento donde claramente el favoritismo es para los taronjas.