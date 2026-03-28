Jaka Lakovic no podrá contar con Mike Tobey para el duelo del CB Gran Canaria ante el Joventut en Badalona

Jaka Lakovic no podrá contar para el duelo de mañana (11.00 horas, Dazn) ante el Joventut, en el Olímpic de Badalona, con Mike Tobey, que se queda en la Isla por "motivos familiares". Tampoco es segura la participación de Andrew Albicy, con molestias durante la semana, que sí que viajará con la expedición claretiana a tierras catalanas, para disputar un partido en un templo en el que sólo ha logrado ganar el Real Madrid hasta el momento y que Lakovic no cataloga como final, pero sí como "el partido más importante porque es el próximo".

El estratega balcánico admitió que afrontan el duelo ante los verdinegros como "un partido importante, único, el más importante, por el hecho de que es el siguiente, no porque sea una final ni nada por el estilo".

Minimizar a su póquer de talento

Las claves para ganar en su morada a un equipo prácticamente inexpugnable en su casa, pasan por "hacer las cosas bien, es un equipo con mucha calidad, muy experto, con experiencia en todas las posiciones y tenemos que salir con el convencimiento de hacer las cosas que podemos hacer, con el máximo nivel de intensidad, jugar rápido y siendo capaces de defender sus principales amenazas o a los creadores de su juego, que son Ricky Rubio, Kameron Hunt y por dentro, Ante Tomic". "En el último mes se ha incorporado Jabari Parker, que también está adquiriendo mucha importancia en su juego", apuntó el esloveno.

La incorporación de Jabari Parker a la Penya, con respecto al rival al que se midieron en la primera vuelta, para el balcánico su rival de mañana "ha mantenido la filosofía de su juego ofensivo y simplemente cambia que el protagonismo de Jabari Parker es más grande, aunque los protagonistas en ataque siguen siendo Kameron Hunt y Ricky Rubio, en la creación y dirección, y Ante Tomic en el interior, donde tanto en anotación como en la creación de juego, porque es un excelente pasador y a partir de ahí, ellos crean su juego de ataque". "El juego no creo que haya cambiado mucho", aseguró.

La evolución de los nuevos y el rol de los veteranos

Lakovic afirmó que espera de todos sus jugadores que salten a la pista el domingo "con las ideas claras, al cien por cien y con la intención de ayudar al equipo". De las dos últimas incorporaciones al equipo, el entrenador amarillo señaló que "Robertson ya demostró durante la primera parte ante el Breogán que es lo que nos puede dar y Metu ya ha entrado en el equipo, pero está buscando todavía su ritmo, aunque su calidad es indiscutible y va a ir a más siempre".

Sobre el rol de los veteranos en este partido, Lakovic afirmó que "ellos saben lo que es ganar al Joventut aquí, pero también allí, lo hemos hecho el año pasado, tenemos clara nuestra idea de como afrontar este partido, no lo calificamos como una final, es el siguiente partido y el único que existe para nosotros, y para jugarlo bien y competirlo debemos de ir allí con este convencimiento y jugar al cien por cien, con la mente limpia, cada uno cumpliendo con su trabao, poque si uno está al 80%, que nos de ese 80 y no que nos de un 60%".

Uno de los mejores entrenadores de Europa

En cuanto a la afirmación de Dani Miret, entrenador del Joventut, en Radio Marca Gran Canaria, donde le calificó como "uno de los mejores entrenadores de Europa", el esloveno declaró que "la comunicación con otros colegas y el respeto de ellos siempre lo he notado, estas palabras sientan bien, pero a mí, en el día a día no me hacen el trabajo, la preparación de cada partido la tengo que hacer cada día lo mejor posible, para preparar a nuestro equipo de la mejor manera posible, este es el camino que veo para afrontar el partido del domingo".

Sobre la marcha de la temporada, reconoció el responsable del banquillo claretiano que "está siendo dura porque los resultados no llegan, pero la situación en el deporte es así, pero tenemos que saber que estamos aquí e independientemente del puesto en la clasificación tenemos que preparar el partido lo mejor posible, porque lo que importa es el hoy, porque mañana no sabemos donde podemos estar". "Veo al equipo bien y preparado, con ganas y ambición de competir bien, pero las cosas que no podemos controlar intentamos dejarlas fuera", puntualizó.

Sin Tobey y con Albicy entre algodones

Al ser interrogado sobre el estado de la enfermería, desvelo que "Mike Tobey no va a viajar por temas familiares, ayer tenía una molestia Albicy que no pudo entrenarse y hoy veremos como está su situación, pero el resto de los jugadores están bien". Lakovic admitió ante la falta del pívot esloveno de la rotación que "Pierre Pelos ya está acostumbrado por la Champions League y las convocatorias que teníamos que hacer tuvo que ejercer ese rol de pívot, aunque contra el Breogán no tuvo un buen partido, pero está preparado para jugar como cinco, entiende perfectamente como jugar en esta posición, pero al mismo tiempo pierdes a Pepe de la posición de cuatro, por eso también los tres o cuatro minutos que jugó el otro día Miteo me gustó, hizo un buen trabajo y está preparado para echarnos una mano, por esa razón no viajó con el Liga U, se quedó en la Isla entrenando con el primer equipo y va a viajar con nosotros para echar una mano y que repita el buen trabajo que hizo ante el Breogán, e incluso algo más".