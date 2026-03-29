Un Joventut a medio gas y con la mente en la Champions se basta para imponerse a un CB Gran Canaria en caída libre (92-84)

El Dreamland Gran Canaria confirma en Badalona todos los presagios sobre su nueva derrota ante uno de los equipos de moda de la ACB, un Joventut que en su casa es inexpugnable y que se impuso por 92-84. Hasta ahí, todo normal. Sin embargo es llamativo que el técnico local, Dani Miret, se pudiera permitir jugar sin sus dos cincos ante los claretianos, con Birgander fuera de la rotación, y Ante Tomic convertido en un espectador de lujo en el banquillo verdinegro, ante un rival que le facilitó las cosas por la ausencia justificada de Tobey y la incapacidad de Kur Kuath para imponer su ley bajo los aros.

La sensación de que se jugó en todo momento a lo que quiso la Penya deja un regusto amargo por la sensación de que el marcador final no refleja la verdadera diferencia actual entre ambas escuadras y que sólo la necesidad del equipo badalonés de reservar fuerzas de cara a su duelo de cuartos de final en la Basketball Champions League, ante el AEK Atenas, permitió un marcador más benévolo para un Granca que sigue sin transmitir síntomas de recuperación y todo ello en la antesala de recibir al Burgos de Porfi Fisac en el Arena, en un juicio sumarísimo al proyecto de Jaka Lakovic al frente del banquillo claretiano.

Pelos, el mejor

Pierre Pelos (22 valoración, 17 puntos, seis rebotes) volvió a ser el mejor de los claretianos junto a Nico Brussino e Isaiah Wong, pero su aportación no bastó para contrarrestar el poderío demoledor de un Joventut que jugando a ráfagas fue muy superior a los grancanarios, que dieron la cara en la primera parte, fueron aniquilados en el tercer cuarto y no aprovecharon el regalo en forma de rotaciones de los catalanes en la batalla final.

La ausencia de Carlos Alocén de la rotación no tiene tampoco explicación, salvo que haya algún problema físico del maño, así como la falta de minutos a Miteo; mientras que Chimezie Metu va poco a poco recuperando el tono físico necesario para competir en la ACB, aunque todavía habrá que tener paciencia para ver una versión similar al jugador que era en el Barça.

Birgander compensa la ausencia de Tobey

La ausencia de Mike Tobey era compensada por la baja de última hora de Simon Birgander, que servía para igualar fuerzas en la batalla en el juego interior entre verdinegros y amarillos sobre la pista del Olímpico de Badalona.

Jabari Parker inauguraba el marcador desde fuera del perímetro, en un inicio de partido igualado, con muchas pérdidas a ambos lados de la cancha, con intercambio de gorros, de Ruzic sobre Metu y de Kuath sobre el propio Parker.

Igualdad en el triple

La igualdad en el acierto desde el 6.75 entre los verdinegros que encontraban a Ricky Rubio y Cameron Hunt, y de Pierre Pelos y Nico Brussino en los claretianos, mantenía el equilibrio en el marcador y la ausencia de un dominador claro del partido.

El Granca mantenía su acierto desde la larga distancia con un nuevo acierto de Pepe que pasaba a liderar la ofensiva claretiana. Una puerta atrás ejecutada a la perfección por Vila, asistido por Samar, era completada con un triplazo de Brussino que llevaba al técnico local, Dani Miret, a tener que detener el juego a 30 segundos del final del primer cuarto tras encajar un parcial de 0-10 (14-22).

La falta de acierto de la Penya impedía a los verdinegros romper su sequía, llegándose al final de la primera manga con el marcador inalterado.

Parcial de 0-12, roto por Hunt

Metu estiraba el parcial de los amarillos hasta el 0-12, que era roto desde la zona de tiros libres por Cameron Hunt, con tres puntos para la Penya que ponía fin a poco más de cinco minutos sin lograr perforar el aro claretiano.

Un triplazo de Ludde Hakanson despertaba las alertas de Jaka Lakovic que se veía obligado a parar el reloj a 7:54 para el descanso al reducir los badaloneses su desventaja hasta los cuatro puntos (20-24).

Reacción verdinegra

Hunt y Hakanson devolvían las tablas al marcador y Drell con un 2+1 completaba la remontada. Brussino desde la larga distancia respondía al acierto de una Penya que volvía a encontrar al propio Hunt que clavaba otro triple que desesperaba a Jaka Lakovic en la banda (31-28).

El Granca volvía a encontrar a Metu y en el intercambio de golpes, Vila desde fuera del arco empataba la contienda a poco más de dos minutos para enfilar el túnel de vestuarios (35-35).

La conexión Wong-Brussino parecía que iba a dar la ventaja al descanso a los soldados de Jaka Lakovic, pero Cameron Hunt con un triple sobre la bocina borraba la sonrisa del rostro de los claretianos que caían en el ecuador por 40-39.

Exhibición de Ricky Rubio

Jabari Parker inauguraba el tercer acto, pero era Ricky Rubio quien daba una master class desde la media distancia para abrir una brecha que paliaba Wong, en un arranque complicado para los amarillos, que veían como el mago de Masnou clavaba un triple que alejaba a los verdinegros en un arranque sideral de los locales (53-45).

Un nuevo triple desde la esquina de Jabari Parker llevaba a Lakovic hasta el pedal del pánico al filo del ecuador de un tercer asalto en el que parecía que los amarillos no habían comparecido todavía (56-45).

La Penya dinamita el partido y el Granca se borra

Cameron Hunt se sacaba de la chistera un 2+1 que cargaba a Metu una nueva personal. Brussino tiraba de carácter para cortar la mala racha de los grancanarios de cara al aro rival y Vila desde la línea de castigo reducía la diferencia a la barrera psicológica de los 10 puntos (59-49).

Cinco puntos de Wong paliaban el nuevo acierto desde el 6.75 de Ricky Rubio. Pero la Penya seguía gustándose y cerraba el acto a lo grande con dos triples consecutivos de Hakanson, el segundo en la cara de Albicy y sobre la bocina para dejar herido de muerte a su rival (72-54).

Un parcial de 2-6, con Kuath, Pelos y Samar como protagonistas, llevaba a Miret a detener el partido en el arranque del último asalto para evitar sorpresas de última hora (74-60).

Ruzic y Pelos intercambiaban golpes desde fuera del arco y Jabari Parker volvía a mostrarse letal desde la media distancia para aumentar la renta en la recta final de un partido con un solo color en la segunda parte, el verdinegro del Joventut (83-67).

Las rotaciones del Joventut dan vida a los claretianos

El Granca aprovechaba las rotaciones de la Penya en la recta final del duelo, pensando en Europa, para apretar el partido, optando Miret tras encajar un triple liberado de Samar y un canastón de Wong para parar el partido a 3:12 para el final y reconducir el intento de cambio de inercia por parte de los claretianos (84-74).

El Joventut tenía que volver a parar el partido a 2:10 tras encajar un nuevo parcial de 0-5, merced a un triple de Pelos y un mate de Metu (84-79)

Jabari Parker, Cameron Hunt y Ricky Rubio acaban con la incertidumbre

Miret daba entrada a sus estrellas. Jabari Parker rompía la sequía local. Brussino respondía con un triple, pero de nuevo el 11 verdinegro se sacaba de la manga una canasta antológica que llevaba a Lakovic a detener el juego a la desesperada a 39 segundos para el final, con un 88-82 en el luminoso del Olímpico.

Wong se resbalaba en su entrada a canasta y cometía una falta sobre Cameron Hunt, que no fallaba desde la línea de castigo. El propio Wong anotaba una bomba inteligente para recortar diferencias. Metu hacía falta sobre Ricky Rubio que devolvía el golpe a los claretianos para cerrar el marcador con un 92-84 que prolonga la caída libre de los amarillos en el presente curso.