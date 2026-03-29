Lakovic analiza la derrota del CB Gran Canaria en Badalona: "En el tercer cuarto, por nuestra falta de agresividad y disciplina defensiva, nos metieron 32 puntos que han sido determinantes en el partido"

Jaka Lakovic analizó en la sala de prensa del Palau Municipal D'Esports de Badalona la derrota del Dreamland Gran Canaria en su visita a un Joventut, al que el técnico esloveno felicitó por su victoria.

En su opinión ambos equipos empezaron el partido "con poco acierto, pero en la segunda parte del primer cuarto hemos jugado bien y nos hemos puesto arriba en el marcador". "En el segundo cuarto fue diferente, con un parcial en el arranque nos remontaron el resultado y fuimos al descanso casi empatados -un triple sobre la bocina de Cameron Hunt colocaba el 40-39-", prosiguió el estratega balcánico en su análisis del duelo.

El tercer cuarto lo cambió todo

Para el responsable del banquillo claretiano, "en el tercer cuarto, que era decisivo, nos meten 32 puntos, con algunos tiros de mérito, pero sobre todo por nuestra falta de agresividad y disciplina defensiva, que ha hecho que sufriéramos en este parcial que ha marcado mucho y ha sido determinante en el partido".

El esloveno se mostró satisfecho por el esfuerzo de sus hombres, que llegaron a reducir la distancia en el último asalto hasta los cinco puntos. señalando que "el equipo ha hecho un gran esfuerzo, ha enseñado el orgullo y el carácter para volver al partido, pero por una posición defensiva nos faltó para poder competir el partido hasta el final, pero no ha podido ser".

Mirar adelante

Interrogado por la mala racha de resultados del equipo, Lakovic respondió que "varias de estas siete derrotas consecutivas eran injustas, perdiendo en el último segundo, sobre todo en dos de ellas, que nos han afectado, pero estaban en el ahora, y debemos de mirar para adelante, porque lo más importante es no mirar atrás, porque esos partidos ya no los podemos ganar, por eso debemos de ir adelante con todo nuestro ánimo y toda nuestra fuerza para afrontar el siguiente partido, que es en nuestra casa y seguramente lo haremos muy bien".