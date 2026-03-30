Nueve derrotas y dos victorias en ACB: el 'annus horribilis' del CB Gran Canaria

Al Dreamland Gran Canaria parece no haberle sentado nada bien el cambio de año. El mal arranque del nuevo curso le dejó fuera de la Copa del Rey, pero su crisis de resultados se ha agudizado con el cambio de año, donde los claretianos acumulan tan sólo dos triunfos en sus once encuentros disputados en la Liga Endesa.

El mal arranque de los claretianos en 2026 sólo es igualado por el ya desahuciado Covirán Granada y por el Morabanc Andorra, que son actualmente los dos equipos que ocupan las plazas de descenso a la Primera FEB. Con un triunfo más que los grancanarios se encuentra un Casademont Zaragoza, que será el próximo equipo en visitar el Arena, tras la visita de este sábado del San Pablo Burgos, que acumula este año cuatro triunfos, el doble que los grancanarios y los mismos que el BAXI Manresa o el Hiopos Lleida, que en su caso, acumula una racha negativa de siete derrotas consecutivas que le acercan a la pelea por la salvación.

Por la zona alta, el Real Madrid es el que ostenta la mejor marca con 10 triunfos, seguido del Baskonia y el Bilbao, con nueve, el Joventut y el Valencia con ocho, seguido con siete por el Barça, UCAM Murcia y Unicaja; con seis están el Girona y La Laguna Tenerife y por último, el Breogán con cinco.

Los últimos antecedentes

Comparando la mala temporada de los grancanarios con las sufridas en la 2011-2012 y en la 2018-2019, en las que el conjunto claretiano vivió una situación clasificatoria complicada, como la actual, cabe decir que en la jornada 24 durante el curso 2012, los amarillos marchaban en la misma posición, la 14ª, pero en su balance contaban con nueve triunfos, dos más que en la presente y su colchón era de dos triunfos con el Estudiantes. En la 2018-2019, los grancanarios tenían a estas alturas del curso una situación clasificatoria peor que la actual, al ser 15º, pero ostentaban una victoria más que en la presente, ocho, aunque su colchón con el Breogán, que marcaba el descenso, era al igual que en la presente campaña de un sólo triunfo.

Cabe recordar que en ambos casos el Granca terminó salvando la categoría, terminando la 2011-12 como 14º, con un balance de 13 victorias y 21 derrotas; mientras que en la 2018-19, terminó 12º, con un balance de 14 triunfos y 20 derrotas. En ambos casos, la escuadra claretiana reaccionó en la recta final del curso para lograr la permanencia.

Las estadísticas no acompañan

Más allá de las sensaciones, que en ocasiones no son iguales entre la afición, la prensa o el club de forma interna, lo cierto es que la fría estadística desvela una problemática que probablemente por el bloqueo mental que sufre el equipo esta temporada, ha llevado al equipo a colocarse entre los peores de la ACB en lo que va de curso.

El Granca es el segundo equipo con peor valoración media de la ACB, un 82.7, sólo empeorada por la de un Granada que presenta un 80.3. Los amarillos son además el equipo menos anotador de la categoría, con un promedio de 79.3 puntos anotados por partido, pero es que además, con 33.4 capturas por encuentro, es el cuarto equipo que peor rebotea de la competición. En cuanto a la fluidez de su juego, tampoco ayuda que con 15.8 pases de canasta, sea también el segundo equipo que menos asistencias promedia por encuentro.

Su ratio de pérdidas, 12.2 por partido, tampoco ayuda, al ser el cuarto equipo que más balones pierde por encuentro, aunque la aportación de Kur Kuath, le sitúa como el quinto equipo de la Liga Endesa que más tapones coloca por duelo, 3.5.

El triple sigue siendo una de sus asignaturas pendientes, teniendo el segundo peor porcentaje de acierto desde fuera del arco (31.9%), sólo empeorado por su rival del sábado, el Burgos, con un 30.6%. En tiros de dos es el 13º con mejor porcentaje de acierto, un 53.1%. Pero lo más preocupante, es que los claretianos son los que más regalos conceden a sus rivales desde la línea de castigo, teniendo el peor porcentaje de acierto desde el tiro libre, un 69.9%, sin ir más lejos, 15 tiros libres fallados ante el Río Breogán, le costaron el triunfo a los de Jaka Lakovic.