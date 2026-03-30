CB GRAN CANARIA
El presidente del CB Gran Canaria, Sitapha Savané, no garantiza la continuidad de Jaka Lakovic hasta final de temporada
El conjunto claretiano vivirá este sábado en el Arena un duelo directo por la permanencia ante el San Pablo Burgos, con el esloveno al frente del equipo, en un partido que en caso de perderlo haría que los burgaleses les superen en la tabla
El presidente del Dreamland Gran Canaria, Sitapha Savané, ha rehuido de garantizar la continuidad del entrenador, Jaka Lakovic, hasta final de temporada ante cualquier circunstancia y ha instado, a todos los niveles del club, a "centrarse en el presente".
"Garantizado no está ni que estemos aquí todos, que una bomba de Trump nos puede caer encima en cualquier momento", ha ironizado este lunes en declaraciones a los medios de comunicación tras la firma de un convenio con la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias.
Reclama el apoyo del público para el sábado ante el Burgos
En esta línea, ha pedido a todos los estamentos de la entidad centrarse en "competir al máximo de sus competencias" y, para ello, ha solicitado el apoyo "al cien por cien" del público para "sacar el resultado que buscamos", en su duelo del sábado ante el San Pablo Burgos en el Arena.
Savané ha recordado que el resto de equipos en la lucha por el descenso "tienen este mismo apoyo en su campo", por lo que ha aseverado que el Gran Canaria "no puede ser menos" en su tarea de "empujar al equipo" en los diez partidos que quedan para salvar la categoría en Liga Endesa.
Una afición que en la última derrota en casa ante Río Breogán (75-83) entonó cánticos de "directiva, dimisión", una reacción que Savané considera "lo de menos" porque ha jugado a baloncesto profesional durante dieciocho años y ha escuchado "cosas peores".
"Una frustración normal"
"Tenemos claro que hay una frustración normal. Sabemos que de vez en cuando se puede dar esta temporada en el deporte profesional. Lo importante es estar juntos en las buenas y las malas. Toca aceptar la situación en la que estamos; no hay solución cuando no miras de frente el problema", ha afirmado.
Por ello, ha pedido dejar atrás los lamentos y ha solicitado "unidad" para luchar juntos y "sacar adelante" el objetivo de permanecer en Liga Endesa, una misión para la que deberán doblegar este sábado a Recoletas San Pablo Burgos, rival directo en la zona baja.
Plan B
Después de no garantizar al cien por cien la continuidad de Lakovic, Savané ha subrayado que quienes están en los despachos "siempre tienen la obligación de prepararse para cualquier cosa que pueda pasar", aunque no ha aclarado cuáles son las líneas maestras de ese plan de contingencia ante un posible empeoramiento de la situación deportiva.
"Los planes B, si los desvelas y no son secretos, pues sirven ya directamente de poco. Igual me lo preguntas en una línea y lo que ocurre mañana va en otra línea totalmente distinta. Siempre tenemos que estar preparados para esto, como cualquier organización, sea deportiva o no", ha dicho Sitapha Savané.
Cambiar 10 finales, por 10 oportunidades
Con la retina puesta en el duelo ante San Pablo Burgos, el presidente amarillo ha insistido en "borrar la frase de las diez finales" y cambiarla por "diez oportunidades de empezar de cero y hacerlo bien para conseguir una victoria".
Un triunfo que, ha defendido, debe comenzar a cimentarse tras la imagen del Dreamland Gran Canaria ante el Joventut de Badalona (92-84), donde ha asegurado que vio un equipo vivo y que supo competir "en una cancha donde solo ha ganado el Real Madrid".
El equipo sigue vivo
"Una de las claves ante Joventut era competir, más allá de victoria y derrota. Nos dieron un golpe fuerte en el tercer cuarto, pero ahí se vieron otra vez todos estos síntomas de un equipo que está muy lejos de estar muerto. Un equipo muerto en aquel momento se dejaba, y aún así se pudo remontar y ponernos hasta cuatro puntos, pero un resbalón nos quitó de poder luchar por esta victoria", ha analizado.
El CB Gran Canaria y el Gobierno de Canarias firman un convenio para promocionar los productos agroalimentarios canarios
Gestión del Medio Rural de Canarias (GMR Canarias), empresa pública adscrita a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias (GMR), y el Club Baloncesto Gran Canaria Claret S.A.D. han formalizado un convenio marco de colaboración dirigido a la promoción de los productos agroalimentarios del Archipiélago en el ámbito deportivo.
El documento fue ratificado este lunes por el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, acompañado por el director comercial de GMR, Aitor Marcos Sánchez, y el presidente del CB Gran Canaria, Sitapha Savané.
Durante su intervención, el consejero señaló que esta colaboración permite abrir nuevas vías de promoción para el sector primario y agroindustrial del Archipiélago al acercar nuestros productos a la población en espacios con gran impacto social como son los eventos deportivos. “Apostamos por fórmulas innovadoras que contribuyan a reforzar el consumo de producto local y el conocimiento de su calidad y singularidad, así como a concienciar a la población sobre los efectos positivos de aportar por las elaboraciones de nuestra tierra”, apuntó Quintero. “En este sentido, agradecemos enormemente la implicación del Club en esta labor”, concluyó.
Por su parte, Sitapha Savané afirmó que “para el CB Gran Canaria es muy importante formar parte de iniciativas que aporten valor a nuestra tierra”. Además, concretó que este acuerdo con GMR les permite contribuir activamente a la promoción del sector primario y a la difusión de productos que forman parte de la propia identidad del equipo y la Isla.
Este acuerdo establece un marco de cooperación para el desarrollo de acciones conjuntas de promoción del producto local en el contexto de los eventos deportivos del club, aprovechando su capacidad de convocatoria y visibilidad para promover el consumo de producciones de proximidad.
En principio, la primera actuación en el marco de esta colaboración está prevista para el jueves 14 de mayo, a las 20:00 horas, coincidiendo con la jornada 31 de la Liga ACB en el encuentro frente al CB Canarias. En este partido se desarrollarán diversas iniciativas, como la exposición de cítricos de Gran Canaria en la Fan Zone y el Challenge Volcanic Xperience: ¡encesta y llévate un pack!, que se celebrará durante uno de los tiempos muertos, donde aficionados podrán ganar un lote de productos locales en función de su puntería a canasta.
Con este acuerdo, GMR Canarias y el CB Gran Canaria refuerzan su respaldo al sector primario y agroindustrial de las Islas y a sus profesionales apoyando la promoción de sus producciones y la comercialización interior y exterior de estas.
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