El presidente del CB Gran Canaria, Sitapha Savané, no garantiza la continuidad de Jaka Lakovic hasta final de temporada

El presidente del Dreamland Gran Canaria, Sitapha Savané, ha rehuido de garantizar la continuidad del entrenador, Jaka Lakovic, hasta final de temporada ante cualquier circunstancia y ha instado, a todos los niveles del club, a "centrarse en el presente".

"Garantizado no está ni que estemos aquí todos, que una bomba de Trump nos puede caer encima en cualquier momento", ha ironizado este lunes en declaraciones a los medios de comunicación tras la firma de un convenio con la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias.

Reclama el apoyo del público para el sábado ante el Burgos

En esta línea, ha pedido a todos los estamentos de la entidad centrarse en "competir al máximo de sus competencias" y, para ello, ha solicitado el apoyo "al cien por cien" del público para "sacar el resultado que buscamos", en su duelo del sábado ante el San Pablo Burgos en el Arena.

Savané ha recordado que el resto de equipos en la lucha por el descenso "tienen este mismo apoyo en su campo", por lo que ha aseverado que el Gran Canaria "no puede ser menos" en su tarea de "empujar al equipo" en los diez partidos que quedan para salvar la categoría en Liga Endesa.

Una afición que en la última derrota en casa ante Río Breogán (75-83) entonó cánticos de "directiva, dimisión", una reacción que Savané considera "lo de menos" porque ha jugado a baloncesto profesional durante dieciocho años y ha escuchado "cosas peores".

"Una frustración normal"

"Tenemos claro que hay una frustración normal. Sabemos que de vez en cuando se puede dar esta temporada en el deporte profesional. Lo importante es estar juntos en las buenas y las malas. Toca aceptar la situación en la que estamos; no hay solución cuando no miras de frente el problema", ha afirmado.

Por ello, ha pedido dejar atrás los lamentos y ha solicitado "unidad" para luchar juntos y "sacar adelante" el objetivo de permanecer en Liga Endesa, una misión para la que deberán doblegar este sábado a Recoletas San Pablo Burgos, rival directo en la zona baja.

Plan B

Después de no garantizar al cien por cien la continuidad de Lakovic, Savané ha subrayado que quienes están en los despachos "siempre tienen la obligación de prepararse para cualquier cosa que pueda pasar", aunque no ha aclarado cuáles son las líneas maestras de ese plan de contingencia ante un posible empeoramiento de la situación deportiva.

"Los planes B, si los desvelas y no son secretos, pues sirven ya directamente de poco. Igual me lo preguntas en una línea y lo que ocurre mañana va en otra línea totalmente distinta. Siempre tenemos que estar preparados para esto, como cualquier organización, sea deportiva o no", ha dicho Sitapha Savané.

Cambiar 10 finales, por 10 oportunidades

Con la retina puesta en el duelo ante San Pablo Burgos, el presidente amarillo ha insistido en "borrar la frase de las diez finales" y cambiarla por "diez oportunidades de empezar de cero y hacerlo bien para conseguir una victoria".

Un triunfo que, ha defendido, debe comenzar a cimentarse tras la imagen del Dreamland Gran Canaria ante el Joventut de Badalona (92-84), donde ha asegurado que vio un equipo vivo y que supo competir "en una cancha donde solo ha ganado el Real Madrid".

El equipo sigue vivo

"Una de las claves ante Joventut era competir, más allá de victoria y derrota. Nos dieron un golpe fuerte en el tercer cuarto, pero ahí se vieron otra vez todos estos síntomas de un equipo que está muy lejos de estar muerto. Un equipo muerto en aquel momento se dejaba, y aún así se pudo remontar y ponernos hasta cuatro puntos, pero un resbalón nos quitó de poder luchar por esta victoria", ha analizado.