El Burgos se rearma para su 'final' en el Arena ante el CB Gran Canaria

Mientras en el Dreamland Gran Canaria la confianza en la plantilla claretiana ha sido total hasta el punto de, a pesar de los resultados adversos y la mala dinámica, solo cambiar dos jugadores en toda la temporada, en otros clubs de la ACB no han escatimado a la hora de ir al mercado para reforzarse. De hecho, para el trascendental encuentro de este sábado (19.00 horas, DAZN) en el Arena ante el conjunto amarillo, el San Pablo Burgos está a punto de oficializar la llegada de dos nuevos fichajes para afrontar el tramo decisivo de este curso: el del base Max Heidegger y el del escolta Jaden Shackelford.

El director de juego de 28 años, nacido en California, cuenta con pasaporte israelí, por lo que no va a ocupar plaza de extracomunitario, y ya se ha entrenado a las órdenes de Porfi Fisac. El ex del Baskonia aterriza ahora en España tras jugar en el Bnei Herzeliya de la liga de Israel, donde ha promediado 15.2 puntos y 3.1 asistencias, con casi un 40% de acierto en el triple.

Por su parte, Jaden Shackelford está a la espera de llegar a Burgos para unirse al proyecto burgalés, tal como han ido informando los medios locales durante las últimas horas. El 2 estadounidense vivirá en las filas azulonas su primera experiencia europea. Esta misma campaña ha sido protagonista al anotar 54 puntos en un partido de la G-League, jugando en las filas de los Valley Suns, el filial de Phoenix, donde ha promediado 14.1 puntos y 3.8 rebotes.

La amenaza de un ex

Además de estas dos caras nuevas, Porfi Fisac va a poder contar para el encuentro en la Isla con un viejo conocido de los claretianos como Ethan Happ. El pívot de Illinois, que llegó a Castilla y León en el mes de diciembre tras finalizar su vinculación con el Valencia Basket, no jugó el pasado fin de semana en el encuentro que midió al Burgos con, precisamente, los taronjas. Su no participación se debió a una cláusula que firmó el jugador con la entidad valenciana a la hora de rescindir el contrato que unía a ambas partes. En ella, se expone que el jugador no podía medirse al cuadro de Pedro Martínez durante esta misma temporada.

De esa manera, el interior vio la derrota de su equipo desde la zona de banquillos sin poder ayudar, un aspecto que mermó el potencial del plantel burgalés en una cita vital en sus aspiraciones por lograr la permanencia en la Liga Endesa. Sin embargo, para el encuentro del sábado en el Arena, Happ sí que va a estar disponible y será uno de los principales dolores de cabeza que Jaka Lakovic tendrá que paliar, ya que el que fuera una de sus piezas clave en la 2023-24 es ahora una de las principales amenazas de un rival directísimo.

Después de casi un año y medio perdido por una lesión y su escaso protagonismo en el Valencia, Happ ha vuelto a mostrar su mejor versión y se ha transformado en el termómetro de un Burgos que le ha entregado parte de las llaves del equipo. Ahora mismo, promedia sus topes de carrera en la ACB en puntos (13.1), recuperaciones (2.1), tapones (1.1) y valoración (17.7).

Por esa razón, su regreso a la dinámica es una noticia más que positiva para un Burgos que sabe que un triunfo en el Gran Canaria Arena vale doble, una cuestión que se sustenta mediante la victoria que consiguieron ante el Granca en el choque de la primera vuelta. Ese triunfo por 94-81 fue el primero de la era Fisac y, desde ese momento, han sumado seis victorias en los últimos once partidos.

La esperanza Metu

Más allá del rival, el Gran Canaria continúa trabajando para preparar un encuentro que puede ser más que definitivo en muchos sentidos. Los claretianos llevan sin ganar desde el 14 de febrero, cuando sí que sacaron adelante su envite con el Granada en territorio nazarí. De ese modo, y después de los últimos tropiezos, la necesidad de reacción no se puede hacer esperar más por la propia subsistencia amarilla en la categoría en una temporada de auténtica pena. Además, siendo el Burgos un adversario directo en la lucha por la salvación, el tinte que coge el enfrentamiento del sábado es de final total, también para un Jaka Lakovic, el técnico insular, que continúa en la cuerda floja.

Una de las grandes esperanzas a las que se agarran los isleños es a su gran fichaje: Chimezie Metu. El nigeriano ya tiene dos partidos en sus piernas y las sensaciones con él van mejorando a nivel físico, pero es cierto que todavía le queda dar con su mejor versión en la pista. No obstante, ambos aspectos vienen de la mano y la afición espera que el ala-pívot dé otro paso más en su particular puesta a punto. Todo sea por evitar otro incendio en un Arena que ya se ha cansado de la imagen del equipo.