Previa CB Gran Canaria-San Pablo Burgos: Los claretianos y Jaka Lakovic, ante su 'final' particular

Crédito en juego en una final en el Arena. El Dreamland Gran Canaria y Jaka Lakovic, su técnico, se van a jugar mañana (19.00 h., DAZN) un duelo trascendental en la lucha por la permanencia en la Liga Endesa al recibir en casa a un Burgos que es uno de los rivales directos en esa guerra. El preparador esloveno, que está en la cuerda floja y al que ya no se le respalda desde el club de forma categórica, pone en liza su puesto, ya que una nueva derrota haría insostenible su continuidad, mientras que, en lo colectivo, los isleños darían un claro paso atrás y se verían superados por un equipo que, además, les tendría ganado el basketaveraje gracias al triunfo logrado en la primera vuelta (94-81).

Para este encuentro, que es uno de los más trascendentales de la historia de la entidad, los insulares recuperan a Mike Tobey, que ha estado ausente en los últimos dos duelos por motivos familiares. Ese es uno de los clavos a los que se agarra este Granca para tratar de mejorar su nivel de juego, ya que la no participación del interior de Monroe ha trastocado la rotación.

Recuperar la chispa

El conjunto dirigido por Lakovic debe recuperar la chispa que ha ido perdiendo por el camino durante los últimos meses. Cuando sí que parecía que podía iniciar el vuelo, se acabó cayendo sin dar visos de evolución positiva. Sin embargo, les llegó la hora de dar ese golpe sobre la mesa en forma de victoria y de demostrar que están unidos y que creen de verdad en sí mismos.

Para ello, necesitan sin duda la mejor versión de toda la plantilla, pero especialmente de la guardia pretoriana amarilla, liderada por Andrew Albicy y Nico Brussino, para los que ya no hay excusas. Son los estandartes de la plantilla, los campeones de la Eurocup y en días como el de mañana deben dar la cara. También será clave Metu, que parece que, si el físico le acompaña más, puede ser de gran ayuda.

Un Burgos con otra cara

Enfrente, estará un Burgos que ha ganado seis de sus últimos once duelos, unos números que le han llevado a salir del descenso. Con Porfi Fisac en el banquillo y el ex del Granca, Ethan Happ, como el gran líder en pista, los burgaleses llegan al Arena con una dinámica más positiva que su rival. Están dejando mejores sensaciones, han logrado ser más competitivos y, encima, se han reforzado gracias a las llegadas del director de juego Max Heidegger y el escolta Jaden Shackelford, aunque no se sabe si ambos podrán ser de la partida.

No obstante, el equipo azulón tiene más armas en su roster con jugadores como el base Raulzinho Neto, que llega entre algodones, el dos Gonzalo Corbalán, el alero Leo Meindl o el ala-pívot Samuels Jr. Quien no estará es Augusto Lima, que rescindió su contrato con el club.

El momento de la verdad

Llegados a este punto, hay que quitarse los complejos y volver a buscar, sea donde sea, el ADN Granca con el objetivo de encender esa llama perdida. Este mismo técnico y un grupo de jugadores muy similar conocen el camino para vivir una tarde de gloria. Y, aunque el trienio exitoso no gana partidos, por mucho que desde la directiva se evoque ese recuerdo para edulcorar el fracaso de este curso, ese talento y esa capacidad siguen estando ahí. Ahora, tocará demostrarlo sobre la pista de un Gran Canaria Arena que, ojalá, sea una caldera para animar a los suyos. Tras el partido, ya habrá tiempo de mostrar su disconformidad o no sobre la marcha del proyecto.