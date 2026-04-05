El crédito ilimitado de Jaka Lakovic al frente del banquillo del CB Gran Canaria llega a su fin

Uno de los motivos que llevó a Jaka Lakovic a renovar por primera vez con el Dreamland Gran Canaria el 9 de marzo de 2023, a pesar de los cantos de sirena que le llegaron al técnico balcánico de varios equipos de Euroliga, entre los que se encontraban por aquel entonces el Barça y el Baskonia, fue según el propio Sitapha Savané, el presidente de la entidad claretiana, que el esloveno sabía que el club le mantendría en el cargo aunque perdiese siete partidos consecutivos. Lo cierto es que aquellas palabras quedaron grabadas a fuego y se están cumpliendo en esta temporada atípica, en la que el crédito ilimitado del balcánico parece haber llegado a su fin tras caer hasta la 15ª plaza de la Liga Endesa tras la derrota sangrante del sábado en el Arena ante un rival directo, el San Pablo Burgos.

Dos victorias en los 13 partidos disputados en este 2026 reflejan una inercia negativa inasumible para la grada y para una directiva que necesita revertir la situación. Ante el cuadro burgalés, se vio a un Granca sin soluciones e incapaz de competir de tú a tú con un adversaro que a principios de temporada nadie se imaginaba que se competiría con él por la permanencia.

El ejemplo burgalés

Sin embargo, los castellanos sí han sabido revertir una situación crítica. Han pasado de tener todas las papeletas para acompañar al Covirán Granada a la Primera FEB a dar un baño a los grancanarios ante su afición. Una bofetada de realidad que obliga a los directivos del Granca a buscar soluciones para afrontar las nueve finales que restan.

Además de los azulones, han decidido cambiar de entrenador y también acudir al mercado de fichajes en los últimos meses el Zaragoza, el Andorra y hasta el Granada, los equipos de la zona baja de la tabla. Esperar que maños y andorranos no reaccionen, como ya han hecho el Burgos o el Lleida, ganando esta jornada al Canarias, supone un riesgo extremo en la situación de vida o muerte por la que atraviesa el Granca actualmente, a una victoria del descenso y desprendiendo malas sensaciones jornada tras jornada.

Desconexión con los jugadores

El encontronazo de Jaka Lakovic con Chimezie Metu el sábado durante el tercer cuarto del partido, no se trata de un caso aislado. En el pasado, durante este mismo curso, se han visto desacuerdos entre el esloveno y otros jugadores como Andrew Albicy y Mike Tobey.

Tampoco se entiende la gestión de los minutos en una rotación en la que Lucas Maniema, Ziga Samar, Carlos Alocén y Eric Vila suelen ser los peor parados, a cambio de darle confianza a una guardia pretoriana que, a diferencia de las temporadas anteriores, ya no responde a la llamada del esloveno.

Un candidato de urgencia

No hay que confundir la falta de noticias sobre una decisión irrevocable de relevar a Jaka Lakovic al frente del banquillo con una ausencia de preocupación en una directiva que está sondeando no ya el mercado de la ACB, donde las opciones no son demasiado halagüeñas, con nombres que a priori no despiertan ilusión en el respetable salvo por la irrupción recientemente de un histórico de los banquillos como es Dusko Ivanovic tras ser cortado por la Virtus, aunque convencer al montenegrino para que venga a la Isla para remangarse y sacar al equipo del barro no parece una tarea sencilla; por esa razón, no es descartable la llegada de un técnico con carácter, que venga del extranjero.

Para el club, no se trata tanto de fichar a un entrenador con más nombre o talento que Lakovic, sino de encontrar a un agitador que reconecte a unos jugadores que no están acostumbrados a pelear por la salvación y que les haga ver lo dramático de la situación.

La pelota, en el tejado de la directiva

El propio Jaka Lakovic reconocía el sábado en el postpartido que la pelota estaba en el tejado de la directiva, ya que la decisión sobre su continuidad no depende de él y más teniendo contrato hasta 2027. Que el esloveno se siente en el banquillo claretiano el próximo domingo en el Fernando Buesa Arena de Vitoria para medirse al Baskonia, sería una nueva afrenta para una afición a la que cada vez le queda menos esperanza a la que aferrarse en las nueve finales que restan.