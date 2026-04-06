El CB Gran Canaria ultima los detalles para cesar a Jaka Lakovic

La etapa de Jaka Lakovic al frente del Dreamland Gran Canaria llega a su fin. El técnico esloveno y el conjunto claretiano están ultimando los detalles para la salida inminente del entrenador por los malos resultados que ha atravesado el conjunto isleño durante esta temporada, una cuestión que se ha agravado a lo largo de los últimos meses y que les ha llevado a colocarse a una sola derrota del descenso a Primera FEB. La derrota del pasado sábado ante el San Pablo Burgos, un rival directo por la permanencia, ha sido la gota que ha colmado el vaso de la confianza de un club que le ha mantenido en el cargo a pesar de las malas sensaciones que ha transmitido el equipo desde el regreso del parón de selecciones. Todo ello, a pesar de que el propio preparador balcánico reseñó que se sentía con fuerzas para seguir minutos después de ceder en casa ante el conjunto burgalés. Sin embargo, esas fuerzas han quedado en vano.

Lakovic deja en la Isla un gran bagaje en el que, quitando este curso para el olvido, ha logrado acumular tres campañas de mucho éxito. Logró clasificar al equipo para tres Copas del Rey consecutivas, la primera de ellas, en Badalona, tras cinco ediciones sin aparecer por el Torneo del KO, para tres playoffs por el título, también seguidos, y para dos finales europeas. Su mayor registro, precisamente, fue el título de la EuroCup cosechado en el año 2023. En su primera temporada, el profesional de Liubliana consiguió dar con la tecla para obtener el mayor éxito de la historia de la entidad, con un juego reconocible y una identidad marcada que ya quedarán para el recuerdo de los aficionados claretianos.