Andrew Albicy se despide de Jaka Lakovic y hace autocrítica: «Me siento responsable; es un fracaso como capitán del CB Gran Canaria»

Andrew Albicy toma la palabra tras el despido de Jaka Lakovic. El base francés del Dreamland Gran Canaria ha querido enviar un mensaje a su ya exentrenador a través de su cuenta oficial de X, donde, además, ha aprovechado para hacer autocrítica por la situación tan delicada y peligrosa que está viviendo la entidad.

«Gracias, gracias y gracias de nuevo por creer siempre en mí. Me siento responsable y es un fracaso como capitán y veterano del equipo. Vamos a luchar para salvar al club», escribía el jugador claretiano menos de una hora después de que se hiciese oficial la salida del preparador de Liubliana.

Más despedidas

Otros jugadores de la columna vertebral del equipo campeón de la Eurocup también han aprovechado el post subido por el club para despedirse del técnico. Miqui Salvó, lesionado de gravedad en su rodilla, subió una story en Instagram en la que le deseaba suerte al balcánico. «Gracias por todos estos años, Jaka. Te deseo lo mejor». Nico Brussino también aprovechaba sus redes para decir adiós: «Gracias por todo y por estos años compartidos», escribía el argentino.

Más miembros del plantel, como Alocén, también utilizaban su Instagram para agradecerle al preparador su labor: «Gracias por todo, Jaka. Mucha suerte en el futuro».