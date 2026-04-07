El 'Che' García, un entrenador capaz de darle la «vuelta a las cabezas de los jugadores» para el banquillo del CB Gran Canaria

Un motivador nato aterriza en la Isla para levantar a un equipo muy tocado y hundido. Néstor, el Che, García se convertirá en el nuevo entrenador del Dreamland Gran Canaria con el objetivo de cambiar la dinámica que ha llevado a los claretianos a estar peleando por no descender tras la salida de Jaka Lakovic. El preparador argentino cuenta con una experiencia tremenda en el baloncesto de Sudamérica, aunque también dejó cierto poso en España durante su estancia en Fuenlabrada. En ese sentido, más allá de sus éxitos, entre los que se encuentran torneos continentales con el Guaros de Lara venezolano o el FIBA Américas con la selección vinotinto, el de Bahía Blanca es un preparador que no deja indiferente a nadie.

De hecho, quienes lo conocen bien hablan de un entrenador ciertamente infravalorado y que es todo un líder espiritual, capaz de darle la vuelta a las situaciones más complicadas que se pueda encontrar. Es más, algunos llegan a decir que le vienen mejor los proyectos cortoplacistas o el baloncesto de selecciones, donde ha demostrado su capacidad a la hora de preparar a sus equipos para los torneos de cada verano.

El perfil ideal

El periodista argentino de Direct TV, Carlos Altamirano, que conoce de primerísima mano el mundo de la canasta en Sudamérica, expone que la llegada del Che al Granca supone un movimiento «ideal. Me parece que es el técnico más indicado para que el plantel se resetee. Es un genio en eso. Cuando el equipo no va bien a nivel psicológico, necesitas una figura como la de Néstor, que es capaz de llegar automáticamente al jugador para convencerlo y para metérselo en el bolsillo, pero no con egos ni con soberbia, sino con conocimientos».

Por su parte, el profesional de Onda Fuenlabrada que narra los encuentros del Fuenla, Roberto Fernández, que también conoce al entrenador argentino de su etapa allí, aclara que García es alguien «poco convencional, aunque es un experto total en darle la vuelta a las cabezas de los jugadores. Creo que su llegada le va a venir de perlas a un equipo en la situación en la que está el Gran Canaria. No va a poder cambiarlo todo en dos días, pero es capaz de modificar la mentalidad de sus pupilos. Va a saco y entiende el punto de cada uno con mucha rapidez. Nunca entablará una relación de colegueo con ellos, pero tampoco es un Ivanovic».

Hacer creer a los jugadores y un juego alegre

Altamirano añade que el Che cuenta con una forma concreta de comunicarse «tan natural, tan simple y tan humilde, ve tan bien la parte humana de los jugadores, que produce algo muy lindo desde el primer momento. Eso se va a notar desde sus primeras charlas. Además, yo creo que a Néstor no se le reconoce como deberían». Asimismo, Fernández relata que Néstor deja que sus hombres se salgan del «sistema si creen que pueden encontrar una situación correcta. Cada uno tiene su papel, aunque lo que busca es que vayan encontrando su camino. Aquí lo logró con el mexicano Pako Cruz, que llegó para ser la estrella y no dio ese nivel hasta que apareció el Che en el vestuario».

Carlos Altamirano reseña que el estilo de juego de García es «alegre y rápido. Logra provocar un exceso de confianza en el jugador que resulta positivo. Lo que busca es tener el compromiso de todos en defensa y le gusta jugar por conceptos. Por otro lado, logra detectar los apartados que no son tan positivos de sus equipos para esconderlos según el rival al que se enfrente cada semana. Es capaz de cambiar partidos en los malos momentos y consigue que sus equipos hagan clic».