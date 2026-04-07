Jaka Lakovic y un legado continental; adiós al técnico que conquistó Europa con el CB Gran Canaria

Un legado imborrable. El esloveno Jaka Lakovic ha dejado de ser el entrenador del CB Gran Canaria a falta de nueve duelos para el final de la temporada, con el equipo acumulando malos resultados y mostrando, además, un nivel de juego pobre. El estratega no ha conseguido enderezar el rumbo de un barco que no termina de salir a flote y eso, sumado a una serie de errores que ha ido cometiendo a lo largo de este curso, ha acabado por agotar el crédito que le había dado la entidad. Sin embargo, pese a que su adiós esté justificado ante la evidente necesidad de un cambio, con su marcha el de Liubliana deja tras de sí unos registros exitosos que elevan su etapa en la Isla hacia los altares.

El balcánico aterrizó en Gran Canaria durante el verano de 2022 después de haber dado muestras de su capacidad en el Ratiopharm Ulm de Alemania, y el club isleño le dio las riendas de un proyecto a medio hacer que convivía con la inestabilidad. La estancia de Porfi Fisac, su antecesor en el cargo, en territorio insular dejó un sabor agridulce: los registros deportivos no terminaban de convencer y las formas de actuar del segoviano no fueron las correctas. Por ello, con esa permuta en el banquillo, se buscó dar un salto de calidad para volver a la primera línea competitiva.

Canteranos y unidad

La clave de su primera temporada se fraguó gracias a un vestuario cohesionado que había dejado atrás los problemas del pasado. A partir de ahí, con la apuesta por determinados jugadores, Lakovic construyó un equipo con una identidad marcada, que sabía bien a lo que jugaba y en el que los roles estaban perfectamente definidos. Entre ellos, los de Khalifa Diop y Olek Balcerowski, dos canteranos que dieron el paso definitivo para asentarse en la élite de la mano del esloveno, pasando de ser simples promesas a interiores con un nivel más sostenido.

Con ese panorama, el balcánico consiguió el billete para la Copa del Rey de Badalona en 2023 y acabó con una sequía muy alargada de presencias coperas amarillas, ya que acumulaban cinco cursos sin participar en el Torneo del KO. La dolorosa derrota ante el Tenerife en tierras catalanas no mermó la confianza de un equipo que logró levantarse para el siguiente reto, que acabaría convirtiéndose en un hito histórico: la Eurocup.

Cielo europeo en el Arena

Tras la debacle en Badalona llegó la hora de vivir unas eliminatorias de Eurocup en las que los amarillos se ganaron el derecho a jugarlas en casa al haber sido el mejor equipo de los dos grupos de la fase regular. Lo que en otras ocasiones habría supuesto una presión complicada de llevar, Lakovic lo convirtió en una oportunidad única, dando con la tecla adecuada y el grupo idóneo para mutar el miedo en ambición. Por ese camino europeo, doblegó al Bursaspor, al Paris Basketball y al Joventut para alcanzar la final del torneo, que se jugaría en el Gran Canaria Arena el 3 de mayo.

En esa ocasión, los claretianos se enfrentaron al Turk Telekom turco, un equipo con potencial y presupuesto de Euroliga. Y, esta vez, no fallaron. El Granca tumbó a los otomanos y levantó el segundo título de toda su historia, tras la Supercopa de 2016, con un John Shurna que se coronó como MVP. Después de muchísimo trabajo, de horas de sueño perdidas y de un gen competitivo altísimo, Lakovic dirigió a los suyos hacia una gesta inolvidable.

Un nuevo equipo

Después de ese éxito, el conjunto grancanario cayó eliminado en los cuartos de final del Playoff de la ACB ante el Real Madrid y el club anunció su renuncia a la Euroliga. Eso no fue motivo para que Jaka cambiase de aires, pues renovó hasta 2025 en marzo de ese año y no se concretó ninguna opción de salida hacia un club de la máxima competición continental. Eso sí, algunos de los jugadores vitales salieron de la entidad y hubo que rehacer el bloque.

Sin Diop, Olek y Damien Inglis, tres piezas clave, se construyó un plantel para tratar de mantener el nivel, lo cual se consiguió. Se logró la clasificación para la Copa del Rey, cayendo en Málaga ante el Valencia en la prórroga, y también para los Playoffs ligueros, donde se volvió a ceder ante el Madrid. Entre medias, hubo otro varapalo importante con la eliminación muy tempranera de la Eurocup a manos del Besiktas tras un mal cierre de la fase regular europea que complicó el camino.

Además, se produjo un final de temporada en la ACB por debajo de lo esperado, con la sensación de que muchas de las partes querían dar la campaña por amortizada cuanto antes. Aun así, también se observó la mano del esloveno, que exprimió el rendimiento de su plantilla al máximo, sacando la mejor versión de un Ethan Happ que parecía perdido al principio y que terminó el curso como uno de los mejores interiores de la liga.

Otro asalto a Europa

Ya en su tercera campaña al frente de la nave claretiana, Jaka Lakovic tomó las riendas de una escuadra reforzada con buenos nombres que podían elevar claramente el nivel con respecto al tramo final del curso anterior. Con la llegada de Alocén, Tobey, Homesley y Thomasson, más la continuidad de la columna vertebral isleña, se podía soñar. El equipo funcionó desde el inicio, completando todos los objetivos mínimos exigibles: superó al Valencia Basket en los cuartos de final de la Copa del Rey disputada en el Arena, se clasificó para los Playoffs —aunque cayó ante los taronja en esa ronda— y firmó una Eurocup brillante.

Precisamente, fue en Europa donde el cuadro amarillo desplegó su mejor juego, siendo capaz de dominar eliminatorias con puño de hierro a nivel táctico, como la disputada ante el Bahcesehir en las semifinales, y ganando al Hapoel de Jerusalem lejos de casa en una serie a partido único. De ese modo, logró el billete para disputar una nueva final continental en la que, esta vez, no pudo con un Hapoel de Tel Aviv muy superior en lo físico y en lo baloncestístico. Asimismo, el de Liubliana ayudó a que el pívot George Conditt IV evolucionara y elevara su nivel de forma notable con el paso de los meses, como ya había hecho con Khalifa Diop, Olek Balcerowski y Ethan Happ.

Un historial brillante

Sin duda, Jaka Lakovic es historia viva del Granca y los números lo corroboran. Es el entrenador que más finales ha dirigido de amarillo, igualando a Aíto García Reneses (Eurocup 2015 y Copa del Rey 2016) y a Luis Casimiro Palomo (Supercopas de 2016 y 2017), mientras que es el líder en solitario de este apartado en lo continental, a lo que suma la Eurocup ganada en 2023, el único título de índole internacional que posee la entidad. Además, es el primer técnico de la historia del club en acumular tres clasificaciones seguidas para la Copa, aunque otros técnicos como Pedro Martínez cuentan con más billetes (2003, 2005, 2011, 2013 y 2014), y es el segundo preparador que más billetes certificó, tras el barcelonés, empatado con Salva Maldonado, que suma otros tres, aunque no consecutivos. También es el único entrenador claretiano en firmar tres presencias seguidas en los Playoffs de la Liga Endesa junto a Martínez.

Aunque no haya terminado de la mejor forma, la trayectoria del esloveno en Gran Canaria ha sido de sobresaliente. No solo a nivel de números, sino también por haber devuelto a un proyecto en tierra de nadie a una élite de la que nunca debió salir. Ahora será el tiempo el que, en su justa medida, coloque el periplo de Lakovic en la Isla en el lugar que le corresponde: muy arriba, entre los mejores técnicos de la historia de la institución.