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CB GRAN CANARIA

Néstor el 'Ché' García tomará las riendas del CB Gran Canaria para buscar una resurrección

El preparador argentino de 61 años, que ejerce actualmente como seleccionador de República Dominicana, se convertirá en el nuevo entrenador amarillo para intentar conseguir la salvación

Néstor el 'Ché' García, durante un encuentro con la selección de República Dominicana durante la última venatana FIBA.

Néstor el 'Ché' García, durante un encuentro con la selección de República Dominicana durante la última venatana FIBA.

Cristian Gil Fuentes

Cristian Gil Fuentes

Las Palmas de Gran Canaria

Un huracán llega a Gran Canaria. Néstor el 'Ché' García (Bahía Blanca, Argentina, 11 de enero de 1965) será el encargado de sustituir a Jaka Lakovic al frente de un CB Gran Canaria necesitado de un estímulo positivo que modifique su dinámica para lograr la salvación en la Liga Endesa. A falta de nueve encuentros, los amarillos están a una sola derrota de los puestos de descenso y el último tropezón ante un rival directo como Burgos ha sido determinante para que la entidad diese el paso de llevar a cabo un relevo en el banquillo.

A lo largo de su carrera, el argentino ha sido uno de los grandes entrenadores de Sudamérica, un lugar donde ha demostrado su buena mano tanto a nivel de clubs como en selecciones. De hecho, ganó la FIBA America Cup en 2015 con Venezuela, un hito histórico para el país vinotinto. Además, cuenta con experiencia en la Liga Endesa, ya que dirigió al Baloncesto Fuenlabrada durante la temporada 2017-18, logrando la clasificación para la Copa del Rey de Gran Canaria. Al curso siguiente, sería cesado tras 14 partidos.

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