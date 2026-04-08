Ferran López: «El ‘Che’ es top en lograr que el jugador crea en sí mismo»

«Me sorprendió, sí, mucho». Así se expresaba de entrada Ferran López al valorar el fichaje de Néstor Che García para sustituir al esloveno Jaka Lakovic como entrenador del Dreamland Gran Canaria. El veterano tiene tiene ante sí el objetivo de enderezar el rumbo perdido de un equipo que vive bajo la amenaza del descenso en la Liga Endesa. López conoce bien al nuevo inquilino del banquillo claretiano. No en vano, fue uno de los culpables de que el argentino aterrizara en la ACB. Ocurría en julio de 2017, cuando el catalán ejercía como director deportivo del Fuenlabrada, cargo que ocupó hasta el verano pasado.

Ferran considera que, el del Che, se trata de «un buen fichaje» en el intento de la entidad grancanaria de «dar un golpe de efecto» para reconducir un proyecto a la deriva en la presente campaña. «Es un técnico que motiva mucho a los jugadores, que les hace creer en sí mismos», señaló Ferri.

El director deportivo durante años del Fuenla, a su vez, valora muy positivamente el trabajo del ya exclaretiano Lakovic. «Su trabajo en estos años en el Granca ha sido impresionante», pero no entra a valorar las causas que han llevado al Dreamland a pelear por no descender este curso: «Aunque sigo los partidos, no conozco realmente la situación».

Nueve partidos. Ese es el reto que tiene ahora por delante el Che para conseguir dejar al Granca en la máxima categoría del baloncesto español, donde lleva décadas consolidado y muchas temporadas codeándose con la nobleza de la ACB. Para Ferran López, esta situación de premura no coge de nuevas a Néstor García: «En torneos cortos con las selecciones que ha dirigido en Sudamérica –Venezuela, Argentina y República Dominicana– ha conseguido motivar al máximo al equipo, vamos a ver si ahora también lo consigue».

El Che llegaba al Fuenlabrada en la temporada 2017-18 y empezaba la 2018-19, pero presentaba la dimisión en febrero ante la crisis de resultados del cuadro fuenlabreño. «Es verdad que en la temporada que estuvo con nosotros entera se le hizo un poco larga la liga. Después de una primera vuelta excepcional, en la que nos clasificamos como cabezas de serie para la Copa del Rey de 2018 ahí en Gran Canaria, en la segunda ocurrió todo lo contrario, ganamos solo tres partidos; también es verdad que si ponemos en contexto el equipo que teníamos ni era normal lo de la primera vuelta ni lo de la segunda, donde tuvimos lesiones y la realidad del club nos impedía cambiar jugadores», relata Ferran López, quien añade que «el impacto que tuvo en Fuenlabrada fue terrible».

Más allá del aspecto motivador que todo el mundo resalta de Néstor García, el exdiretor deportivo del Fuenla define sus líneas maestras en el apartado táctico: «Le da muchas confianza y libertad a los jugadores. Le gusta jugar alegre, a meter puntos. Es bastante diferente al entrenador europeo. Pienso que en la situación que está ahora el Gran Canaria es un buen fichaje. Es de esos técnicos que le quita la mierda de la cabeza a los jugadores y que hace que crean en ellos; en eso Néstor es top. Va a llegar ahí con todo, a darles confianza, a decirles ‘vamos que ganamos’. No se trata de un entrenador de muchos sistemas; tiene sus reglas, pero es bastante simple a la hora de los conceptos. Va a conocer a los jugadores que tiene, cómo sacarles rendimiento y buscar opciones para que ellos se sientan cómodos. Con lo que queda de campeonato, nueve partidos, tampoco va a poder hacer mucho más».

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Sobre cómo llegó el Che a la órbita del Fuenlabrada, Ferran López explica que tuvo mucho que ver también el presidente del club fuenlabreño en aquella época, José Quintana. «A él le gustaba mucho ver torneos en Sudamérica. Conocía a Néstor de allí y siempre me decía que le gustaba cómo jugaban su equipos, unos conjuntos alegres, que jugaban de tú a tú, que ponían trampas. Un día hablando con el presi le dije ‘vamos a probar’, y la experiencia creo que no fue mala», señala el exdirector deportivo del Fuenla.