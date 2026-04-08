El CB Gran Canaria hace oficial la contratación del 'Che' García hasta final de temporada

El CB Gran Canaria ha hecho oficial la incorporación del entrenador argentino Néstor ‘Che’ García como nuevo técnico del primer equipo hasta final de temporada, tras la salida de Jaka Lakovic.

El objetivo del club es claro: revertir la situación deportiva y asegurar la permanencia en la Liga Endesa en los nueve encuentros que restan de competición. El entrenador llegará a la isla este jueves y será presentado de forma oficial este viernes en el Gran Canaria Arena. Ese mismo día, por la tarde, dirigirá su primera sesión de entrenamiento al frente del equipo.

Amplia experiencia internacional

Néstor ‘Che’ García, nacido en Bahía Blanca en 1965, cuenta con una dilatada trayectoria en los banquillos, especialmente en el baloncesto latinoamericano, tanto a nivel de clubes como de selecciones.

A lo largo de su carrera ha conquistado títulos en países como Argentina, Venezuela y Uruguay, además de levantar trofeos internacionales como el Campeonato Sudamericano de Clubes o la Liga de las Américas.Entre sus logros más destacados figura la conquista de la AmeriCup de 2015 con Venezuela, considerada la mayor hazaña de la historia del baloncesto de ese país y que además dio al combinado vinotinto el billete para los Juegos Olímpicos de Río 2016. También fue campeón sudamericano con Argentina en 2012 y con Venezuela en 2014 y 2016, además de clasificar a República Dominicana para los Mundiales de 2019 y 2023.

A nivel de clubes, el técnico argentino ya sabe lo que es entrenar en España. En la temporada 2017/18 se hizo cargo del Montakit Fuenlabrada, equipo con el que firmó el mejor inicio liguero de su historia y al que llevó a disputar la Copa del Rey de 2018, celebrada precisamente en Gran Canaria. Aquella campaña la cerró con un balance de 17 victorias y 17 derrotas, uno de los mejores registros del club madrileño en la ACB.

Con un perfil marcado por su capacidad de liderazgo y por su experiencia en contextos de alta exigencia, el ‘Che’ García llega ahora al banquillo del Gran Canaria para intentar cambiar la dinámica del equipo en el momento más delicado del curso.