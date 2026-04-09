'Che' García, nuevo entrenador del CB Gran Canaria: trayectoria, retos y su impacto en el equipo

El CB Gran Canaria ha decidido dar un giro a su temporada con la llegada del técnico argentino Néstor García, más conocido como ‘Che’ García. El equipo isleño afronta un momento delicado en la Liga Endesa, con solo una victoria de margen respecto a los puestos de descenso y a falta de nueve jornadas para el final.

La decisión responde a la necesidad de reaccionar con urgencia en una campaña en la que el conjunto amarillo ha pasado de competir en la zona alta a luchar por la permanencia. Hace apenas tres temporadas, el club se mantenía como habitual en los ‘play-off’ y llegó incluso a renunciar a disputar la Euroliga por motivos económicos, consolidando un proyecto deportivo que ahora busca reconstruirse, informa Efe.

El legado reciente y la salida de Lakovic

Durante los últimos años, el equipo había encontrado estabilidad bajo la dirección del técnico esloveno Jaka Lakovic, con quien el Gran Canaria logró consolidarse en la élite del baloncesto español. Sin embargo, la actual temporada ha supuesto un cambio de rumbo, con resultados por debajo de lo esperado.

La salida de Lakovic ha dejado al club ante un escenario de incertidumbre, en el que la dirección deportiva ha optado por un perfil experimentado y con capacidad para gestionar situaciones límite.

Un técnico con experiencia internacional

Néstor ‘Che’ García (Bahía Blanca, 1965) llega a Gran Canaria con una trayectoria marcada por su carácter de entrenador trotamundos. A lo largo de más de dos décadas, ha dirigido hasta 27 equipos, incluyendo clubes y selecciones nacionales, en países como Argentina, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Uruguay, Brasil, México o Arabia Saudí.

Su carrera comenzó en 1990 en Estudiantes de Bahía Blanca, y desde entonces ha construido un perfil basado en la adaptación a contextos muy distintos. Este bagaje internacional es uno de los factores que han llevado al club canario a confiar en su capacidad para cambiar la dinámica del equipo en un corto espacio de tiempo.

Su paso por España: luces y sombras

La experiencia previa de García en el baloncesto español se remonta a 2017, cuando asumió el banquillo del entonces Montakit Fuenlabrada, hoy Baloncesto Fuenlabrada. En aquella etapa, el técnico argentino logró resultados destacados pese a no contar con experiencia previa en Europa.

Bajo su dirección, el conjunto madrileño se clasificó para la Copa del Rey y finalizó noveno en la liga, quedándose a las puertas de los ‘play-off’. Además, firmó el mejor inicio liguero en la historia del club, lo que le valió el reconocimiento de la afición.

Sin embargo, su regreso posterior al equipo no tuvo el mismo éxito. Tras un inicio complicado, García presentó su dimisión meses después, confirmando que su segunda etapa no alcanzó las expectativas generadas.

El argentino Néstor García, nuevo entrenador del CB Gran Canaria. / EFE

Éxitos con selecciones nacionales

Más allá de su trayectoria en clubes, el ‘Che’ García ha dejado una huella significativa en el baloncesto internacional, especialmente como seleccionador. Con Venezuela logró hitos destacados, como la conquista de la Copa América en 2015 y dos campeonatos sudamericanos (2014 y 2016), además de clasificar al equipo para unos Juegos Olímpicos tras 24 años de ausencia.

Actualmente, compagina su nuevo reto en Gran Canaria con su labor al frente de la selección de República Dominicana, a la que ha llevado a disputar los Mundiales de 2019 y 2023.

Su capacidad para revitalizar equipos en crisis ha sido una constante a lo largo de su carrera, algo que el Gran Canaria espera replicar en esta fase decisiva de la temporada.

Un episodio clave: el Mundial de 2023

Uno de los momentos más destacados de su trayectoria reciente tuvo lugar en la clasificación para el Mundial de 2023. García dirigía entonces a República Dominicana en un partido decisivo frente a Argentina, su país natal.

El encuentro, disputado en Mar del Plata, enfrentaba a dos selecciones que se jugaban el pase al torneo internacional. A pesar de que Argentina llegó a tener una ventaja considerable, el equipo dominicano logró remontar bajo la dirección del técnico argentino.

El resultado dejó fuera a la selección argentina de un Mundial por primera vez desde 1982, en un episodio que evidenció la capacidad de García para gestionar partidos de alta presión.

Un reto inmediato y sin margen de error

El principal desafío de García en su nueva etapa será revertir la situación del Gran Canaria en tiempo récord. Con solo nueve jornadas por disputarse, el margen de maniobra es reducido, lo que obliga a tomar decisiones rápidas tanto en el plano táctico como en la gestión del vestuario.

El equipo necesita sumar victorias para alejarse de la zona baja de la clasificación y evitar un desenlace negativo en una temporada que comenzó con otras expectativas.

Una apuesta por la reacción inmediata

La llegada del ‘Che’ García representa una apuesta clara por un perfil experimentado y con carácter, capaz de asumir riesgos en contextos complejos. Su historial sugiere que no teme los desafíos, aunque también evidencia que los resultados no siempre están garantizados.

En cualquier caso, el club ha optado por un cambio que busca reactivar al equipo y devolverle la competitividad en la recta final del campeonato.

El futuro del Gran Canaria en juego

El desenlace de la temporada marcará el rumbo del proyecto deportivo del Gran Canaria en los próximos años. La permanencia en la Liga Endesa es un objetivo prioritario, no solo a nivel deportivo, sino también económico e institucional.

Con la incorporación de Néstor ‘Che’ García, el club inicia una nueva etapa en la que cada partido será decisivo. La experiencia del técnico argentino será clave para intentar transformar una situación complicada en una oportunidad de reacción.