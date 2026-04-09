El ‘Che’ ya siente el Granca: «Estos son mis colores»

Alrededor de las dos y media de la tarde, en un vuelo de Binter procedente de Madrid, aterrizaba ayer en la Isla el hombre llamado a reconducir la pésima trayectoria de un Dreamland Gran Canaria al que le persigue la alargada sombra del descenso en la Liga Endesa. Se trata de Néstor García, el Che. El argentino afronta un reto mayúsculo: reconvertir al conjunto claretiano en un equipo ganador para seguir el próximo curso en la máxima categoría del baloncesto nacional. Nueve finales le quedan por delante; la primera el domingo en Vitoria, donde espera el Baskonia (17.00 horas, Dazn). El nuevo inquilino del banquillo amarillo va a estar en un segundo plano en vísperas del estreno. Prefiere, en los pocos días que quedan para el duelo en tierras vitorianas, analizar la situación de la plantilla y hacer su particular debe y haber mientras el resto del cuerpo técnico, Víctor García, Asier Setién y Eulis Báez, comandan la preparación en cancha del plantel. Así ocurría en su primera aparición, ya por la tarde, en la que va a ser su casa al menos hasta el final presente curso, el Gran Canaria Arena, donde fue recibido entre aplausos en el entreno que se desarrollaba en la sala club del recinto de Siete Palmas. En el primer corrillo con su nueva familia, el Che ya dejó una pequeña muestra de sus capacidades motivadoras, esas que hicieron que la directiva del club claretiano lo eligiera para dar un giro de 180 grados a la situación angustiosa. «El domingo hay que ganar como sea», proclamó a sus jugadores.‬

Néstor García, en el Arena, se reencuentra con Brussino y Báez, a los que dirigió con sus respectivas selecciones

Antes, en el Aeropuerto de Gran Canaria, también tuvo un pequeño guiño a su compromiso con el Granca. Cuando le fue entregada la bufanda oficial del equipo, el argentino soltaba un «estos son mis colores», en alusión a la coincidencia del azul y amarillo con su club de fútbol preferido, Boca Juniors, uno de los estandartes del deporte de su país en el mundo.‬

Primer entrenamiento de Néstor 'Che' García con el Dreamland Gran Canaria / LP/DLP

De vuelta al Arena, dos situaciones a destacar en el primer día en la oficina. La primera, el abrazo efusivo de Néstor García a dos hombres con peso específico en el vestuario del Granca. Con su compatriota Nico Brussino, alero al que tuvo a sus órdenes cuando el entrenador dirigió a la selección de Argentina, y con el dominicano Eulis Báez, ahora integrante del cuerpo técnico al que también entrenaba en su etapa de jugador en el combinado nacional de República Dominicana.‬

Durante la sesión preparatoria, el Che tomaba asiento delante de una mesa acompañado por Willy Villar, el director deportivo del conjunto claretiano, y el antes mencionado Eulis Báez. Pidió material para tomar notas. A la vieja usanza, prefirió el papel y bolígrafo de toda la vida antes que cualquier moderno dispositivo electrónico. ‬

El entrenador sigue junto a Willy Villar y Eluis Báez el entreno, tomando anotaciones de lo que veía en la pista

Hoy, después de su presentación oficial ante los medios de comunicación en el Arena, Néstor García seguirá diseccionando a su plantilla y recabando información de sus asistentes para hacerse una composición de lugar del estado físico y mental de un plantel que necesita como agua de mayo un revulsivo para salir de la situación agónica en la que se encuentra, y que propiciaba el lunes el cese de Lakovic tras 213 partidos dirigidos en el Granca.‬

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El domingo, el Che se sentará en el banquillo del Dreamland Gran Canaria en el Fernando Buesa Arena de Vitoria, aunque el poderoso Baskonia no parece el adversario ideal para iniciar la remontada. Más allá de ese duelo, las miradas están puestas en el conjunto que visita el recinto de Siete Palmas el siguiente fin de semana. Llega el Casademont Zaragoza, un rival directísimo en la pelea por el descenso. En ese encuentro vital ya se espera ver la mano de Néstor García en un equipo amarillo falto de garra e ilusión, según lo demostrado de aquí para atrás.