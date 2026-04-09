Néstor 'Che' García llega y este jueves por la tarde tiene la primera toma de contacto con la plantilla del CB Gran Canaria

Néstor 'Che' García, nuevo entrenador del Dreamland Gran Canaria en sustitución del cesado Jaja Lakovic, aterrizó este jueves en la Isla y ya esta tarde tiene el primer contacto con la plantilla y el 'staff' técnico en el Arena. El nuevo inquilino del banquillo insular va a tener poco tiempo para preparar su estreno con el Granca.

Será este domingo, a partir de las 17.00 horas (Dazn), cuando el cuadro claretiano cumpla con una visita complicada a la pista del Baskonia, una escuadra de la Euroliga. Se trata de la primera de las nueve finales que le restan para conseguir el objetivo de la permanencia en la Liga Endesa.

Aunque el argentino se sentará en el banquillo en Vitoria, en estos primeros días actuará como 'observador' del plantel para hacer un análisis de sus hombres para luego tomar las riendas de cara a la próxima semana, cuando los amarillos tendrán un partido a vida o muerte en el recinto de Siete Palmas.

Llega el Casademont Zaragoza, uno de los rivales directos en la pelea por la salvación. Ahora mismo los maños, antepenúltimos (16º), tienen los mismo triunfos, siete, que los grancanarios, decimoquintos, aunque con un partido menos que los zaragozanos, que ya perdieron el encuentro adelantado de la 28º jornada de la Liga Endesa contra el Bilbao Basket.

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A partir de ahí, el Dreamland Gran Canaria deberá medirse como visitante al Barça (3 de mayo), Unicaja Málaga (10 de mayo), Hiopos Lleida ( 17 de mayo) y Valencia Basket (29 de mayo). Por su parte, por el Arena, además del ya mencionado Zaragoza (18 de abril), quedan por pasar el Girona (25 de abril), La Laguna Tenerife (14 de mayo) y Baxi Manresa (23 de mayo).