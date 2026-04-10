CB GRAN CANARIA
La arenga del 'Che' García: «Mi corazón me dice que el CB Gran Canaria se va a salvar como sea; no apretemos el botón del pánico»
El argentino asegura durante su presentación como nuevo inquilino del banquillo claretiano que está convencido de conseguir la permanencia en la Liga Endesa y destaca que tiene ideas que aplicar para que la plantilla salga a flote. Además, Willy Villar informa que el técnico cuenta con una renovación automática de un curso en caso de clasificar al equipo para disputar competición europea
Fe inquebrantable y una arenga para iniciar el despegue. Néstor, el ´Che' García, comenzó ayer su andadura como entrenador del Dreamland Gran Canaria y lo hizo asegurando que está convencido de alcanzar el objetivo marcado para lo que resta de temporada: salvar la categoría.
«Claro que tengo ideas, pero las acabo de plasmar con los asistentes. Lo que pasa es que, a estas alturas, uno tiene que plantearse metas cortas y posibles de lograr. Aun así, mi corazón me dice que no nos vamos a ir abajo, que nos vamos a salvar, como sea. Lo declaro porque lo siento por el club, por los jugadores, por el staff y por la historia que tiene este equipo. Ahora vamos a ir paso a paso cumpliendo esas cosas para ver si, en el medio plazo, las cosas van mejor, pero no apretemos el botón del pánico, porque quedan nueve partidos», explicó el nuevo técnico isleño.
Un año más en su contrato
Por otra parte, Willy Villar, el director deportivo del conjunto claretiano, informó que el 'Che' cuenta con una cláusula para renovar su contrato una temporada más en caso de que el Granca logre clasificarse para Europa: «Si acaba clasificándonos para una competición europea, que en la Liga ACB supondría acabar entre los 12 o 13 primeros, tiene una renovación automática por un año más», destacó.
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