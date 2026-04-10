La arenga del 'Che' García: «Mi corazón me dice que el CB Gran Canaria se va a salvar como sea; no apretemos el botón del pánico»

Fe inquebrantable y una arenga para iniciar el despegue. Néstor, el ´Che' García, comenzó ayer su andadura como entrenador del Dreamland Gran Canaria y lo hizo asegurando que está convencido de alcanzar el objetivo marcado para lo que resta de temporada: salvar la categoría.

«Claro que tengo ideas, pero las acabo de plasmar con los asistentes. Lo que pasa es que, a estas alturas, uno tiene que plantearse metas cortas y posibles de lograr. Aun así, mi corazón me dice que no nos vamos a ir abajo, que nos vamos a salvar, como sea. Lo declaro porque lo siento por el club, por los jugadores, por el staff y por la historia que tiene este equipo. Ahora vamos a ir paso a paso cumpliendo esas cosas para ver si, en el medio plazo, las cosas van mejor, pero no apretemos el botón del pánico, porque quedan nueve partidos», explicó el nuevo técnico isleño.

Presentación Che García, nuevo entrenador del CB Gran Canaria / José Pérez Curbelo

Un año más en su contrato

Por otra parte, Willy Villar, el director deportivo del conjunto claretiano, informó que el 'Che' cuenta con una cláusula para renovar su contrato una temporada más en caso de que el Granca logre clasificarse para Europa: «Si acaba clasificándonos para una competición europea, que en la Liga ACB supondría acabar entre los 12 o 13 primeros, tiene una renovación automática por un año más», destacó.