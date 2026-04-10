Cambio en la hoja de ruta por la salvación: El duelo entre el Unicaja y el CB Gran Canaria adelanta su fecha

Cambio en la hoja de ruta por la salvación claretiana. El Dreamland Gran Canaria, con el 'Che' García ya a los mandos como nuevo entrenador, se verá obligado a jugar por adelantado una de sus finales por la permanencia. El motivo es que su rival en la jornada 30 de la Liga Endesa, el Unicaja de Málaga, no podrá disputar el duelo ante los amarillos en el Carpena el domingo 10 de mayo a las 17.00 horas como estaba previsto.

La clasificación de los malagueños, tras vencer al Alba Berlin alemán en su eliminatoria de cuartos de final para la Final a Cuatro de la Basketball Champions League, que se celebra en Badalona del 7 al 9 de mayo, ha obligado a la ACB a modificar el calendario y adelantar el partido ante los isleños. Por lo tanto, el encuentro pasa a jugarse el miércoles 29 de abril a las 19.00 horas.

Las finales del Granca

A los insulares les quedan por delante nueve duelos decisivos para lograr la salvación en la máxima categoría del baloncesto español, incluyendo ese envite ante los andaluces. El resto de duelos son ante el Baskonia este domingo (17.00 horas, DAZN), frente al Zaragoza en el Arena (18 de abril), contra el Girona también en casa (25 de abril), ante el Barça en el Palau (3 de mayo), contra La Laguna Tenerife en Siete Palmas (14 de mayo), frente al Lleida en Barris Nord (17 de mayo), ante el Manresa en el último partido como local del curso (23 de mayo) y frente al Valencia Basket para cerrar la temporada regular jugando, por primera vez en su historia, en el Roig Arena (29 de mayo).