Baskonia-CB Gran Canaria: La revolución del 'Che' empieza en Vitoria

El 12 de abril de 2026 es la fecha que marca el inicio de una nueva era en el Dreamland Gran Canaria. Corta, eso sí. Nueve partidos a vida o muerte por un objetivo impensable en el arranque de la presente temporada: la permanencia en la Liga Endesa. La hoja de ruta de la escuadra amarilla arranca en Vitoria (17.00 horas, Dazn) contra el Baskonia, el vigente campeón de la Copa del Rey. Y todas las miradas se centran en un hombre, Néstor García, el Che. El entrenador llamado a cambiar el rumbo de un barco a la deriva desde hace muchos meses que el anterior inquilino del banquillo claretiano no fue capaz de enderezar, y que le acabó costando el puesto a pesar de su condición de ídolo entre la afición tras tres exitosas campañas en la entidad, conquistando incluso un título de la Eurocup.

Va a resultar extraño mirar hacia el banquillo del Granca en el histórico Fernando Buesa Arena, donde se conquistaba en septiembre de 2016 el único trofeo nacional que resplandece en la vitrinas del club grancanario, la Supercopa de España, y no ver al preparador esloveno después de tantos partidos, 213 en total.

Al fijar la mirada en la bancada claretiana encontraremos al Che García, un preparador en las antípodas de su antecesor en cuanto a la forma de ver y sentir el baloncesto, más visceral que un Jaka Lakovic casi siempre comedido.

Esa es una de las razones por las que el CB Gran Canaria ha considerado al argentino como el hombre ideal para agitar a una plantilla que ha demostrado una nula capacidad de reacción a medida que la crisis se ha ido intensificando, tanto que ha llegado a un punto en el que el descenso mira directamente a los ojos del Granca, sobre todo tras las victorias de ayer del Andorra y Zaragoza.

El Che, en su presentación oficial, ya dejaba claro su carácter motivador con un mensaje rotundo: «Mi corazón me dice que no nos vamos a ir abajo, que nos vamos a salvar, como sea. Lo declaro porque lo siento así, por el club, por los jugadores, por el staff y por la historia que tiene la entidad. Ahora vamos a ir paso a paso cumpliendo esas pequeñas cosas para ver si, en el medio plazo, todo puede ir a mejor, pero no apretemos el botón del pánico, porque quedan nueve partidos todavía por jugarse, es muchísimo...».

En esta primera final, en principio, solo se va a ver un esbozo de su idea baloncestística con solo tres entrenamientos a sus espaldas. De hecho, en uno de ellos actuó más bien como observador y analista, junto con el cuerpo técnico y los jugadores, de las carencias y virtudes que aprecia en el plantel de cara a intentar ser competitivos ante un adversario de postín.

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Si el Dreamland llega en un momento muy delicado a este duelo en Vitoria, todo lo contrario ocurre en el rival, un Baskonia con una inercia ascendente. Los vitorianos, a pesar de las lesiones, siguen con paso firme y suman siete victorias consecutivas entre la ACB y Euroliga, donde ganaba el viernes a la Virtus de Bolonia en Italia y el martes al Maccabi Tel Aviv en casa. Cuarto en la Liga Endesa, persigue la estela del UCAM Murcia y Valencia Basket, tercero y segundo, respectivamente, en la clasificación liguera.