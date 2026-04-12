CB GRAN CANARIA
Willy Villar, director deportivo del CB Gran Canaria, a un periodista que cubre al Baskonia: «Eres un cuñado de primer nivel»
El director deportivo claretiano vive un intenso intercambio de palabras con Ritxi Guerra, periodista de EITB Radio Vitoria, al término del duelo que se disputó hoy en el Buesa. El motivo del conflicto fueron las palabras del narrador de los partidos del conjunto baskonista tras la suspensión del duelo de la primera vuelta que medía a grancanarios y vitorianos por la borrasca Emilia, ya que el directivo amarillo lo acusó de desinformar
Encontronazo en la sala de prensa. Willy Villar carga contra un periodista tras el duelo que enfrentó al Dreamland Gran Canaria con el Baskonia y que acabó con una victoria local en los últimos segundos. El director deportivo claretiano discutió de manera aireada con Ritxi Guerra, el periodista de EITB Radio Vitoria que narra todos los partidos del conjunto baskonista, una vez finalizó la comparecencia de Néstor Che García, siendo grabado por una de las personas que se encontraban allí presentes y que ha corrido por X a través de la cuenta @Nortexpres.
El motivo del conflicto fueron las palabras que dijo el narrador tras el aplazamiento del encuentro que debía enfrentar a ambos conjuntos en la primera vuelta. En aquella ocasión, el choque quedó cancelado debido a la alerta por la borrasca Emilia, lo que llevó a ambas entidades a entrar en una disputa interna. El directivo amarillo acusó a Guerra de desinformar y de polarizar sobre el tema.
«Respeta a nuestra gente y a lo que pasó (...) Te escribí con educación y ni me has contestado porque eres un cobarde. ¿Por qué no se jugó? Solo buscas polarizar. Cuando se suspendió el partido de Valencia te callaste; eres un cuñado de primer nivel. Que tú representes a un club señorial como el Baskonia es vergonzoso», expuso Willy Villar.
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