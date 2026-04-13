Así son las ocho finales por la permanencia del CB Gran Canaria: tres envites directos, un derbi y salidas dificilísimas

Un camino tortuoso y un margen de error casi nulo. Después de su derrota ante el Baskonia en un partido decidido en el tramo final, el Dreamland Gran Canaria afronta ahora las ocho finales que le restan para salvar la categoría, con la obligación de levantar el vuelo. En ese sentido, estas últimas semanas estarán marcadas por un calendario duro en el que los amarillos tendrán que visitar varias de las pistas más complicadas de la ACB, recibirán en casa a tres rivales de 'su liga' y vivirán un derbi can ante el Tenerife en el Arena, que puede ser determinante.

Todo arranca con un doble duelo como local que es vital solventar para respirar. El primero en desfilar por la Isla este sábado (19.00 h., DAZN) es el Casademont Zaragoza, un rival directo. Los maños cuentan con un triunfo más que los grancanarios, aunque también es reseñable destacar que han jugado un compromiso más por la reestructuración del calendario por parte de la ACB, para acomodar los partidos aplazados. Luego, una semana más tarde, se medirán de nuevo, como locales, a un Girona que ya sumó el botín de 12 victorias que le asegura la salvación virtual.

El tramo más duro

Sin embargo, la montaña a escalar se empina al máximo tras esos envites. Los insulares tendrán que visitar a un Unicaja que no tiene el billete para las eliminatorias cerrado, a un Barça que podría estar jugándose el ser cabeza de serie en los Playoffs y reciben al Tenerife. Los últimos tres duelos proponen retos de alto nivel, como el viaje al Barris Nord para medirse al Lleida, que podría acabar metido en la lucha por la salvación si no suma victorias, o el encuentro en casa ante un Manresa que está cerca de evitar la quema -ha ganado 10 partidos-.

Eso sí, la pirueta más difícil espera en la jornada 34, la que pone el lazo a este curso y que llevará a los grancanarios hasta el Roig Arena para medirse al Valencia Basket, que, para ese momento, quizás ya no se estén jugando nada. Por tanto, con sus siete victorias y 19 derrotas, la escuadra grancanaria apenas tiene red para fallar, por lo que también debe estar pendiente de lo que hagan sus adversarios.

El calendario más complicado según la IA

Por otro lado, el resto de actores en esta pelea por el descenso tampoco lo tendrán sencillo, pero sí menos engorroso que el Granca. Al menos, así es como lo ve la inteligencia artificial, ya que considera que los amarillos cuentan con el calendario más duro de todos los implicados en la batalla por no caer a la Primera FEB. El siguiente en dificultad es el Andorra (siete victorias y 19 derrotas), escuadra a la que los grancanarios le han ganado el averaje, ya que reciben en casa al Murcia, al Manresa, al Burgos y al Barça, y visitan al Granada, al Tenerife, al Joventut y al Lleida.

Posteriormente, se encuentra un Burgos (siete victorias y 19 derrotas más el averaje ganado a los canarios) que se medirá al Breogán, al Lleida, al Unicaja y al Granada como local, y al Manresa, al Barça, al Joventut y al Granada como visitante. El siguiente en complicación es el Lleida (nueve victorias y 18 derrotas): juega contra el Barça, el Bilbao, el Granca y el Andorra en el Barris Nord, así como ante el Unicaja, el Burgos, el Breogán y el Murcia a domicilio. Los ilerdenses ganaron en el Arena por 50-68 en la primera vuelta, una renta difícil de recuperar para el averaje.

Según la IA, el Casademont Zaragoza (ocho victorias y 19 derrotas) es el que tiene el calendario más favorable para no descender. Los aragoneses visitan al Granca, al Girona, al Manresa y al Breogán, mientras que en casa reciben al Granada, al Valencia y al Murcia. El equipo que dirige Joan Plaza ganó en enero a los insulares por 95-84, un resultado que habrá que tener en cuenta para el envite del sábado en Siete Palmas.

Huir de la quema

De este modo, aunque el Dreamland Gran Canaria ya ha mostrado cierta mejoría con la llegada del Che, que es insuficiente por el momento, tendrá que afrontar con urgencias estos últimos ocho partidos. Después de darle la espalda al presente para mirar al pasado y reaccionar tarde en busca de cambios, la directiva de la entidad se juega su credibilidad. La planificación desastrosa claretiana ha provocado esta huida hacia delante que pone en juego la trayectoria de un club con más de tres décadas consecutivas en la máxima categoría y ya no hay vuelta atrás. Por ello, todo está en manos del Che García y de los jugadores, que deberán hacer clic cuanto antes para salvarse. Todo ello, con la ayuda de un Arena que debe transformarse en un fortín absoluto y de una afición que, como ya ha demostrado, no va a abandonar al equipo. Ahora, es momento de remar en sintonía para que esta temporada no se convierta en el mayor fracaso de la historia del conjunto amarillo.