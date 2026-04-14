La mano del 'Che' García ya se nota en el CB Gran Canaria: nuevas ideas ofensivas, vídeos antes de los partidos y un rol clave para Brussino

Cirugía al ánimo claretiano. En busca de la tecla revitalizadora para dar un golpe sobre la mesa tan esperado como necesario tras nueve derrotas consecutivas. La llegada de Néstor Che García al banquillo del Dreamland Gran Canaria parece haber aupado a una plantilla que había dado síntomas de estar bastante tocada. Esa sensación se pudo observar en el desempeño del equipo amarillo en su duelo ante el Baskonia el domingo en el Fernando Buesa Arena, donde los jugadores mostraron un lenguaje corporal distinto para bien. Aun así, la muestra con el argentino a los mandos de la pizarra es aún demasiado pequeña como para concretar que el cambio es total, pero sí sirve para ser optimistas de cara a los ocho partidos decisivos que restan para intentar lograr la salvación y continuar una temporada más en la élite de la Liga ACB.

En ese sentido, el preparador de Bahía Blanca aterrizó el pasado jueves en la Isla y, pese a que ya había estado en contacto vía telefónica tanto con el cuerpo técnico como con los miembros del plantel antes de tomar tierra, apenas ha tenido tiempo para trasladar todo lo que quiere. No obstante, sí que ha tomado una serie de decisiones para modificar aspectos y conseguir el objetivo por el que se le firmó.

Cambio de parecer y un Brussino más vocal

La idea que tenía el Che antes de presenciar su primera sesión preparatoria, en la que casi no participó y se dedicó a tomar notas desde la banda, acompañado por Willy Villar, el director deportivo isleño, y Eulis Báez, uno de sus asistentes, era que esperaría a esta semana para tomar las riendas de los entrenamientos por completo. Aun así, le bastó un ratito con sus jugadores para cambiar de parecer y decidir que, desde el viernes, dejaría de ver los toros desde la barrera para saltar directamente al ruedo sin ningún tipo de restricciones. De esa manera, ya dirigió el entreno posterior a su presentación oficial como nuevo entrenador grancanario y el del sábado antes de emprender rumbo a Vitoria.

Más allá de eso, también ha querido que uno de sus jugadores dé un paso adelante durante los días de trabajo. El elegido, dado el tiempo que compartieron durante la estancia del entrenador en la selección argentina, ha sido Nico Brussino. El técnico quiere que el alero sea más vocal y asuma un rol más protagonista como uno de los líderes amarillos, un aspecto en el que encaja por su experiencia en el equipo, por su ya contrastada importancia histórica en el club -es el jugador con más triples anotados, el cuarto con más valoración y el quinto en asistencias- y por el papel que ha tenido como uno de los hombres más importantes de la plantilla claretiana desde su regreso en 2021.

Carga teórica y vídeos antes de los partidos

Por otra parte, las sesiones de trabajo sobre la pista en el Gran Canaria Arena con el Che al frente han tenido, como no podía ser de otra manera, mucha carga teórica y táctica. Ya en su presentación comentó que no iba a cambiarlo todo para estas últimas jornadas, sino que le daría la vuelta a determinados aspectos. Eso se pudo apreciar durante el encuentro ante Baskonia, donde cambió algunos detalles defensivos, como la defensa del bloqueo directo, y añadió algún sistema diferente a los que estaban establecidos con Jaka Lakovic. A lo largo de esta semana, irá añadiendo más aspectos ofensivos que serán la nueva seña de identidad de los insulares. De hecho, aprovechará las próximas dos jornadas, ambas en casa, para terminar de asentar todas las bases que quiere plantear.

Además, el técnico ha solicitado a la entidad poder contar, en los viajes con el equipo, al que le restan cuatro visitas hasta el final del curso, con una televisión en los hoteles para hacer una sesión de vídeo antes de los partidos. Esta cuestión no se hacía hasta ahora y la intención es que se convierta en un plus que pueda ayudar a los jugadores a terminar de refrescar cuestiones importantes para los encuentros.

Unidad y un ambiente propicio

A lo largo de estos primeros entrenamientos, el Che ha conseguido instalar un ambiente algo más relajado en el Arena. Eso se ha traducido en caras más sonrientes de los jugadores y una atmósfera menos recargada a pesar de las urgencias. Si bien es cierto que en el vestuario no había una fractura entre los jugadores, la tensión sí que había ido creciendo y, con el argentino, ya se ha rebajado.

En cuanto a su discurso, mantiene la línea de hablar de unidad y de corazón para sacar adelante la situación, algo que parece haber calado en un grupo de jugadores que ya demostró en el Buesa estar más enchufado que en el pasado.

Convertir el Arena en una caldera

Después de la derrota ante Baskonia, el club está activando todos los mecanismos para intentar generar el mejor ambiente en el Arena este sábado para la final ante el Casademont Zaragoza (19.00 horas, DAZN). De hecho, ya han anunciado que todos los abonados pueden adquirir una entrada gratuita para este partido y también se han puesto en contacto con varios seguidores para promover al máximo la asistencia. Después del cambio de entrenador, ahora le toca a la afición arropar y alentar al equipo para buscar una victoria y poder despegar. Sin duda, el Granca tiene que transformar su pista en un fortín porque más de la mitad de la salvación pasa por ganar los cuatro partidos de casa.

Ahí es donde la afición tendrá que jugar un papel fundamental para sacar adelante los choques ante los maños, el Girona, La Laguna Tenerife y el Manresa. Los jugadores tendrán que poner de su parte sobre la cancha, pero será la gente la que tenga el papel de convertir el recinto de Siete Palmas en una caldera, algo que no es ajeno al pabellón porque ya lo ha sido en muchas ocasiones. Seguro que la respuesta resultará positiva porque lo que está en juego es mucho más importante que cualquier final o clasificación para los Playoffs, está en juego la supervivencia de una entidad que lleva 31 años de forma ininterrumpida codeándose con los mejores.