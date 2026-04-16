Nico Brussino habla sobre el cese de Jaka Lakovic del CB Gran Canaria: «La situación necesitaba un cambio; no sé si era él o erámos nosotros»

Autocrítica para salir del bache. Nico Brussino da un paso adelante ante la peor crisis claretiana de los últimos 13 años. El jugador argentino, uno de los pesos pesados del vestuario del Dreamland Gran Canaria, acudió esta mañana a la sala de prensa del Arena con motivo de la previa de la final de este sábado (19.00 horas, DAZN) ante el Casademont Zaragoza en Siete Palmas y, al ser cuestionado sobre el cese de Jaka Lakovic, no se mordió la lengua. De hecho, lo hizo con la predisposición de asumir los galones que le corresponden a una figura de su envergadura, algo en lo que ha incidido el papel que le ha otorgado Néstor Che García, el nuevo preparador insular, tras su llegada a la Isla, y ha destacado que era necesario cambiar algo.

«A nivel personal fue un golpe duro. Estos cuatro años con él fueron muy buenos. Ha sido uno de mis mejores entrenadores. La situación necesitaba un cambio; no sé si era él o éramos nosotros. Creo que se necesitaba un cambio y es más fácil cambiar a un entrenador que doce jugadores, ¿no? Me dolió mucho su salida porque no esperaba que fuese así, pero son cosas de nuestro trabajo. Sabemos la situación en la que estábamos, así que le tocó pagar los platos rotos, como se dice. Son circunstancias del baloncesto y le deseo lo mejor», aseveró el internacional por Argentina.

Los cambios con el Che

En cuanto a los aspectos que ha ido modificando el Che desde su llegada, el 9 grancanario declaró que ya el domingo, ante el Baskonia, el Granca mostró una «imagen diferente a lo que veníamos haciendo. Creo que el equipo dio un paso adelante en ese sentido y ya no estamos pensando en lo que hicimos en el pasado. El vestuario está muy bien, con muchas ganas de salir adelante, así que todo nuestro compromiso está puesto en el sábado; el vestuario está muy unido y necesitamos estar así para afrontar todo lo que nos toca».

A nivel de táctica, el exterior sudamericano relató que todos los detalles que habían trabajado en los pocos días del preparador en territorio isleño los pudieron «cumplir. Ahora es cuestión de tiempo y de seguir trabajando. Néstor es un entrenador que está muy metido los 40 minutos, que es muy intenso y que trata siempre de ir cuarto a cuarto».

Un proceso de adaptación y la crisis deportiva

A la hora de hablar del tiempo de trabajo que necesitan los insulares, Brussino recalcó que se están enfocando más en ellos. «El Che está viendo cosas buenas y malas, por lo que esta semana han seguido aprendiendo sus conceptos, sus tácticas y sus jugadas. Creo que si mejoramos nosotros a nivel grupo e individual las cosas serán distintas el sábado. Mi papel es tratar de ayudar de la manera que pueda dentro del vestuario; si Néstor me pide que haga o diga algo, lo haré. Todo el mundo sabe la situación que estamos viviendo y para salir de ella tenemos que estar todos juntos. Luego, ya veremos qué conclusiones saca cada uno. Nosotros demostraremos todo lo que tenemos en la cancha, sabiendo que la actitud y la intensidad no se negocian», aseveró.

Por otra parte, esgrimió que desconoce del todo los motivos que han llevado al Gran Canaria a entrar en barrena y estar peleando por el descenso. «No sé el motivo por el que hemos llegado hasta aquí, es difícil. Creo que hemos tenido partidos muy buenos en los que al final no se nos dieron las cosas por pequeños detalles. También creo que la Liga ACB mejoró mucho. Hoy, el primero y el último te pueden ganar tranquilamente. Es una competencia muy intensa, muy física. Aun así, no esperábamos estos resultados, pero es lo que nos toca y tenemos que trabajar para mejorar».

A por el Zaragoza con alegría

Pensando ya en el Zaragoza, el rival de este sábado, el alero reseñó que los maños vienen «muy bien» después de su última victoria. «Creo que Robinson y Dubljevic levantaron y son dos piezas importantes para ellos. Tenemos que estar muy atentos. Creo que también está Santi Yusta, está Spissu, que también levantó en el último encuentro. Tienen muchos jugadores muy buenos, así que tenemos que estar enfocados los 40 minutos en defenderles». A eso añadió que es vital «afrontar otra semana distinta, un poco más aliviados. Tenemos ganas de sacar esto adelante y de ganar, que hace bastante tiempo que no lo hacemos, y más en nuestra cancha. Va a ser fundamental para todo. Un poco de alegría, un poco de alivio, un poco de seguir trabajando y viendo los frutos que estamos haciendo en estos días. El sábado tenemos que estar al cien por cien».